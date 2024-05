Je to tu, Rusové otevírají novou frontu. 70 km od Charkova

Ruské jednotky se podle zpráv na sociálních médiích pokusily prolomit hranici u Vovčansku v Charkovské oblasti sousedící s Ruskem, ale byly odraženy a nuceny ustoupit. Situace zůstává velmi napjatá a očekávají se další útoky, uvedla na sociální síti bezpečnostní expertka Maria Avdeevová z Charkova na Ukrajině.

„Vovčansk ležící severovýchodně od Charkova se včera večer dostal pod silnou ruskou dělostřeleckou palbu a ruské průzkumné jednotky se pokusily překročit hranici, ale byly poraženy. Situace je napjatá. Očekávají se další boje. Možná, že Rusové pouze testují obranu,“ uvedla švédsko-ukrajinská skupina, která informuje o dění na Ukrajině.

Ukrajinská policie nyní vyzývá civilisty, aby pohraniční město Vovčansk opustili nebo se schovali do úkrytu.

Ukrajinský voják Stanislav Osman z praporu Aidar uvedl, že ruské průzkumné skupiny pracují poblíž charkovské hranice u města Vovčansk. „V noci nepřítel prováděl silnou dělostřeleckou přípravu, podvratné průzkumné skupiny se snažily sondovat hraniční linii a byly zasaženy. V nejbližší době se očekává nasazení hlavních záloh.“

„Ve směru na Vovčansk v Charkovské oblasti je nyní situace velmi obtížná. Byla to těžká noc,“ měl uvést další bojovník 24. samostatného útočného nacionalistického praporu Aidar. V nejbližší době se tak podle jeho slov očekává přilákání ruských hlavních záloh.

