Jako druhá světová? To ne. „Prostě to přečetl.“ Holec se pustil do prezidenta

„Ministerstvo vnitra, potažmo poté vláda, schválila zprávu. Takovou koudelkovskou. A sice, že nám tady někde bují antisystémové hnutí, které zneužívá inflaci, zdražování, energetické zdražování, válku na Ukrajině. Já jsem to četl a říkal jsem si: Ha, tohle je Fialova pětikoalice. Žádný větší antisystémák v Česku není, než Fialova vláda. Protože ta jde proti systému, téměř proti všemu, co jsme tady dosud měli,“ řekl Holec.

„Je dokonáno. Migrační pakt prošel Bruselem, platí. A co česká vláda na to? Ty titulky byly špatně. Zdržela se, jak už je jejím zvykem. Neuvěřitelný. To, co nám Vít Rakušan a celá vláda prodávali jako ohromný úspěch pro Česko, načež řekli, že je to špatně – a téměř všichni vládní europoslanci i oni hlasovali proti tomu, tak teď se to už dopeklo,“ zmínil Holec a rozebral titulky, které psaly, že Češi se při hlasování zdrželi. „Češi se nezdrželi. Češi jsou dlouhodobě proti migraci. Jsme jedni z národů – a já jsem na to hrdý, kdy se ukázalo, jakou má pravdu a jak prozíravě viděl do budoucna. A viděl, jaké problémy fatální a principiální nelegální migrace z úplně odlišných sociokulturních a náboženských kultur způsobí. A proto Češi vždycky byli a patřili na špici odpůrců nelegální migrace a všech možných kvót a přerozdělování atd. A nabourávání se do národní suverenity. Ale Fialova vláda nám to zařídila. Máme tady migrační pakt, ve kterém jsou skryté migrační kvóty,“ dodal Holec.

Upozornil i na to, že ač Rakušan říká, že tam máme výjimku, my ji tam nemáme. „Žádná tam není, budeme si muset případně o ni zažádat. A taky ji nebudeme muset dostat. A já si myslím, že tohle je pro Fialovu vládu úplně typický a příznačný: lhát a lhát a lhát. A když už nemůžete lhát, protože opozice i některá média ukážou, jak to je, vláda sama cukla. A máme migrační pakt. Děkuji mu za dvě věci: Že potvrdil, jak nám Fialova vláda lže, největší lhář je Vít Rakušan, který lhal o tom, že vyjednal jakousi výjimku pro Česko kvůli Ukrajincům. Žádná výjimka v tom paktu není vepsaná,“ zdůraznil Holec.

Řeč byla také o projevu prezidenta republiky Petra Pavla k výročí 8. května, kdy srovnal konflikt na Ukrajině a druhou světovou válku. „Nemůžu k tomu říct nic víc, než že je mi smutno z toho, jaká intelektuální bída je naším prezidentem. Že nechápe, že konflikt na Ukrajině a o pětinu území Ukrajiny se fakt nedá srovnat s druhou světovou válkou. Tam je totiž ještě důležité, že druhá světová válka zasáhla v podstatě celý svět. Tadyta válka nikoliv. Válčí se na pětině území, nebo kolem fronty, která ohraničuje pětinu území Ukrajiny. Nechci to bagatelizovat, zvlášť pro lidi, kterých se to tam týká, ale není to srovnatelné. Ale myslím si, že prezident Pavel neví, co řekl. Oni mu to zase napsali a on to prostě přečetl. Nevím, jestli to měl namemorované, ale nepředpokládám, že by to dal spatra,“ sdělil.

A co jsou podle Holce predátorské časopisy, o nichž se poslední dobou mluví? „Predátorský časopis je časopis, kde publikují zoufalci jako Pavel Tuleja a Danuše Nerudová, kteří nejsou žádní opravdoví docenti nebo vědci a talenti, nebo opravdu lidé výjimeční ve svém oboru, ale protože touží po docenturách, po grantech, tak si svoje bláboly předplatí v predátorském časopise, ty jsou založené v podstatě jenom proto,“ zmínil Holec.

Věnoval se také kauze kolem syna Petra Fialy (ODS). „Studuje na doktora a má školitele, což je přítel Petra Fialy. To je střet zájmů a vůbec by to tak nemělo být podle zákona. Ale když jsme se bavili o predátorských časopisech, tak si tady můžeme přiznat jednu věc. Predátorský časopis jsou Fialovy Kontexty. I náš premiér hodnotový vydává predátorský časopis, protože si vemte: Jeho syn, kde publikuje ty svoje super články, aby se z něj stal doktor a možná získal i další grant za naše daně? V Kontextech. Kdo vybírá prachy na Kontexty? Jeho táta, premiér Fiala. Kdo sedí v radě? Fialův otec a dotyčný přítel, který je školitelem Petra Fialy. To nevymyslíte. To je tolik hodnot najednou,“ rozmluvil se Holec, Fialu následně nazýval ukrajinským premiérem.

„Vypukla horká kampaň k eurovolbám. A díky za to, protože trojkoalice Spolu nám dokazuje, jaký je to podvod. A já vám říkám: Takovýhle podfuk tady ještě nebyl, to se fakt nedá volit. Kdo se pak taky může divit...“ dodal také Holec.

