„Dostat bojeschopné do vlasti.“ Kolář mladší vnímá, co chtějí na Ukrajině. Ale nesedí to k tomu, co řekl otec

Už nejde jen chodit okolo horké kaše. Poslanec TOP 09 Ondřej Kolář opět zdvihl téma politiky návratů bojeschopných Ukrajinců žijících v Česku na frontu. Za to čelí ostrým výpadům ve veřejné diskusi, kde je mu vyčítáno, že po nadšené pomoci uprchlíkům před válkou, přichází snaha poslat je na smrt. Lidé nešetřili politika ani ostrými výrazy a připomínali také to, jak postoj k Ukrajině v čase mění i jeho otec exdiplomat Petr Kolář.

Podle Ondřeje Koláře je slyšet volání Ukrajiny, jejíž armádě zoufale chybějí vojáci. „Musíme pomoci Ukrajině i v oblasti, kolem které politici chodí jako kolem horké kaše. Proto navrhuji, abychom začali řešit, jak vyslyšet volání Ukrajiny a dostat její bojeschopné muže zpátky do vlasti. Populární to nebude, ale nutné ano,“ napsal na sociální síti X kandidát do Evropského parlamentu.

Musíme pomoci Ukrajině i v oblasti, kolem které politici chodí jako kolem horké kaše. Proto navrhuji, abychom začali řešit, jak vyslyšet volání Ukrajiny a dostat její bojeschopné muže zpátky do vlasti.



Populární to nebude, ale nutné ano. @TOP09cz https://t.co/lM4mT8T1lj — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) May 9, 2024

K hledání způsobů, jak motivovat Ukrajince k návratu domů, vyzve ministra vnitra i ministra zahraničních věcí. Téma strana TOP 09 otevře na jednání členů koalice. „Neměli bychom přehlížet fakt, že zatímco Česko a čeští občané ve velkém podporují Ukrajinu, někteří její obyvatelé se za naší finanční podpory vyhýbají svojí povinnosti. Právě to chci, aby vláda co nejrychleji řešila,“ uvedl na webu TOP 09 Ondřej Kolář.

Jako Česká republika bychom se podle poslance Koláře měli připojit k postoji Polska a Litvy. Tyto země u nich žijící bojeschopné Ukrajince „motivují“ k návratu do vlasti.

Mnozí postoj Ondřeje Koláře na sociální síti X odsuzují. Chce posílat lidi na smrt, ozývají se kritické hlasy na internetu.

Bývalý sociálně demokratický poslanec a dnešní jihomoravský předseda strany PRO Michal Hašek shrnul počínání TOP 09 následujícími slovy. „Až do hořkého konce, víc než si myslíte. Zažijeme u nás po vzoru Kyjeva pouliční lovy na lidi organizované uvědomělými progresivními demokraty z TOP 09 ? A takový to byl nadšenec pro pomoc uprchlíkům před válkou,“ konstatoval.

Protiislámský politický aktivista a entomolog Martin Konvička, vyjádřil, co si myslí o postupu Koláře, velmi jasně a stručně, označil jej za lidskou hyenu. Na komentář z diskuse, že „Ukrajinec už není pro pražskou kavárnu našinec“, Konvička pak uvedl: „Jen, když se nechá poslušně mohylizovat. Jinak to je sprostý dezentýr, a kdo ví, možná i Putinův agent!“

„Ústavní soud nedávno rozhodl, že nelze translidem nařizovat, jak mají nakládat se svým tělem. Fajn. Jak ale potom můžeme nutit jakékoli lidi, aby nechali své tělo roztrhat na kusy?“ napsal Kryštof Páleníček, představující se jako chcimír podporující Ukrajinu.

ÚS nedávno rozhodl, že nelze translidem nařizovat, jak mají nakládat se svým tělem. Fajn. Jak ale potom můžeme nutit jakékoli lidi, aby nechali své tělo roztrhat na kusy? https://t.co/f4oHYEpeEX — Kryštof Páleníček ?????? (@krystofpal) May 9, 2024

Snahy posílat bojeschopné Ukrajince zpět do vlasti jistě zneklidňují řadu českých firem i jejich zákazníky, poznamenal k návrhům Petra Koláře uživatel Marek Šnobr. „Napadá mne řada otázek ohledně tohoto, předně třeba na základě čeho by chtěli čeští politici donutit lidi, kteří tu už třeba léta žijí a pracují, k návratu na Ukrajinu?“ pokládá si otázku.

Mnohé české firmy byly toho dne poněkud neklidné a jejich zákazníci též.

Napadá mne řada otázek ohledně tohoto, předně třeba na základě čeho by chtěli čeští politici donutit lidi, kteří tu už třeba léta žijí a pracují, k návratu na Ukrajinu? https://t.co/qSlaXcDV8s — Marek Šnobr (@marek_snobr) May 9, 2024

„Když tohle řekl v našem podcastu Echo24.cz generál Šedivý, tak sítě nebyly úplně ‚hatefree‘. A vida, co se asi změnilo?“ obrátil se na Koláře s dotazem Pavel Štrunc, šéfredaktor týdeníku Hrot.

„U mě se nezměnilo vůbec nic. Nenosím růžové brýle a vnímám, co mi říkají sami ukrajinští představitelé a vojáci. Vím, že mi tohle popularitu a srdíčka nepřinese, ale s tím žít dokážu. Říkat i ty nepříjemné věci je potřeba,“ uvedl ve své reakci poslanec TOP 09.

Podcast jsem neslyšel. U mě se nezměnilo vůbec nic. Nenosím růžové brýle a vnímám, co mi říkají sami ukrajinští představitelé a vojáci. Vím, že mi tohle popularitu a srdíčka nepřinese, ale s tím žít dokážu. Říkat i ty nepříjemné věci je potřeba. — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) May 9, 2024

Štrunc nato upřesnil, že především částí veřejného prostoru tato myšlenka byla ještě nedávno vnímána jako naprosto kacířská myšlenka.

Tak jsme sem nalákali do bezpečí před válkou statisíce uprchlíků, kteří si našli práci a zapojili se do chodu naší ekonomiky, a teď je budeme posílat zpátky? Nechápal diskutér Robert Samsonek. „A podle jakého klíče? Necháme si spíš zedníky nebo doktory? Muže bez rodin? Staré a slabé? Opravdu si chceme hrát na bohy?“ položil důležité otázky.

Tak jsme sem nalákali do bezpečí před válkou statisíce uprchlíků, kteří si našli práci a zapojili se do chodu naší ekonomiky, a teď je budeme posílat zpátky? A podle jakého klíče? Necháme si spíš zedníky nebo doktory? Muže bez rodin? Staré a slabé? Opravdu si chceme hrát na bohy? https://t.co/mweBa18XHI — Robert Samsonek (@r_samsonek) May 9, 2024

K věci se vyjádřil také učitel VŠE Tomáš Šalomon, který neskrýval zděšení: „Jakože fakt chcete posílat svobodné lidi do války, jo? My nemáme koule tam proti těm Rusákům pomoci vojensky přímo profesionální armádou, ale máme dost odvahy posílat tam násilím lidi, kteří tam nechtějí,“ poukázal.

Jakože fakt chcete posílat svobodné lidi do války, jo?

My nemáme koule tam proti těm Rusákům pomoci vojensky přímo profesionální armádou, ale máme dost odvahy posílat tam násilím lidi, kteří tam nechtějí. — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) May 9, 2024

Luděk Šťastný vzkázal Ondřeji Koláři, že to „nemá v hlavě v pořádku“ a doplnil: „Vy si myslíte, že někoho poslat na smrt, notabene kdo nechce, je pouze ‚nepopulární‘? To myslíte vážně ? A co kdyby takhle někdo poslal na smrt vás. To byste také považoval ‚pouze‘ za nepopulární ? Já tedy to považuji za napomáhání vraždě,“ vyjádřil svůj názor.

Vy to vážně nemáte v té hlavě v pořádku. Vy si myslíte, že někoho poslat na smrt, notabene kdo nechce, je pouze "nepopulární" ? To myslíte vážně ? A co kdyby takhle někdo poslal na smrt vás. To byste také považoval "pouze" za nepopulární ? Já tedy to považuji za napomáhání vraždě — Luděk Šťastný (@ludek_stastny) May 9, 2024

Také otec Ondřeje Koláře exdiplomat Petr Kolář v době, kdy byla válka na Ukrajině na spadnutí, veřejně vyzýval k tomu, abychom Ukrajině kromě zbraní poslali i vojáky, protože Rusko dle jeho slov rozumí pouze síle. „Mám za to, že bychom měli Ukrajincům dodávat nejen zbraně, ale i vojáky,” uvedl Kolář, v lednu 2022, viz ZDE.

Nyní bylo připomínáno, že dříve si to ale nemyslel. Počátkem roku 2014 dokonce jako jednu z variant řešení konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem navrhoval rozdělení Ukrajiny. „A upřímně řečeno bych se ani nedivil, kdyby došlo k rozdělení země. Z mého pohledu bych to neviděl úplně jako fatální tragédii. V historii je mnoho příkladů, kdy rozdělení nakonec vedlo spíše k uklidnění situace,“ řekl Petr Kolář na ČT.

