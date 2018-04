Na Praze 7 jsou čtyři soukromé školy. Ale jen jediná z nich se má podle starosty Čižinského ihned odstěhovat. Ředitel VOŠ popsal podivné praktiky na „sedmičce“

Pane řediteli, můžete potvrdit, že starosta Čižinský požaduje, abyste školu VOŠ cestovního ruchu přemístil do jiné části Prahy?

Očekával jsem od starosty slova o možné spolupráci, protože se snažíme rozvíjet turismus i kulturní vyžití pro občany „sedmičky“. Když mi pan Čižinský tlumočil rezolutní žádost o okamžité odstěhování z této městské části, nastala pro mne infarktová situace. Na schůzce byl také právní zástupce školy, pan Hejtmánek.

Pane Hejtmánku, mohl byste přiblížit, jak vše proběhlo?

Pan starosta nám sdělil, že v rámci řešení nedostatku kapacit v budovách základních škol potřebuje budovu, kde nyní sídlí naše VOŠ. Jednalo se z našeho pohledu o průhlednou záminku, protože z veřejně dostupných zdrojů víme, že Praha 7 má nadbytek kapacit v základních školách. V současné době je kapacita ZŠ naddimenzovaná o více než 40 procent. Pan Čižinský nám na jednání nabídl, že pokud se obratem odstěhujeme, zaplatí nám městská část celé stěhování a Praha 7 upustí od soudního sporu, kterým po naší škole, dle nás neoprávněně, vymáhá doplatky na nájemném. Tuto nabídku jsme okamžitě na místě odmítli. Jako zástupci školy jsme totiž přesvědčeni, že doplatky, které po nás radnice požaduje, nám nejsou účtovány oprávněně. Ale koneckonců, ať o tomto rozhodne nezávislý soud, určitě se nebudeme nechávat uplácet tím, že starosta z tohoto sporu vycouvá, aby získal naše prostory pro své zájmy. Situace je nyní taková, že starosta čeká na konec smlouvy o pronájmu a snaží se co nejvíce znepříjemňovat pobyt studentů v budově. Posledním sdělením je, že historická budova s nádhernými sochami významných pedagogů 19. století se bude přestavovat, aby zde vznikly další prostory pro ZŠ.

Na základě faktů se jedná o vyhozené peníze daňových poplatníků a soukromou válku pana Čižinského.

Pane řediteli, napadá vás, odkud pramení starostův negativní postoj vůči škole?

Opravdu nevím. Studenti několik let vytvářejí pro všechny na „sedmičce“ akce zdarma. Jejich nabídka činností je velmi různorodá a bohatá. Že jsou lidé spokojeni, potvrzuje i to, že z jejich podnětu vznikl klub Pro rozvoj turismu. Jeho členové tak mají např. přednost v rezervaci míst na našich akcích. Přitom v programovém prohlášení Rady městské části Praha 7 pro období 2014–2018 se neobjevuje nic, co by naznačovalo, že Praha 7 má nedostatek prostor pro ZŠ. Bez komentáře již ponechávám fakt, že požadavek na odstěhování je vznesen pouze vůči naší škole. Přitom v budově sídlí ještě jedna soukromá škola, která ale panu starostovi nevadí.

Pak je to útok na vaši osobu. Tušíte proč vás, občana Prahy 7, chce starosta vyštvat jinam?

Nevím. Narodili jsme se s panem Čižinským ve stejném roce 1978, já ve znamení Ryb, starosta ve znamení Býka, oba jsme pedagogové, oba otcové. Já pracuji naplno ve školství 15 let, on se od 25 let věnuje politice. Starostovi u každých voleb šlo o získání významné politické funkce. Členství v KDU-ČSL mu k tomu nepomohlo. Teprve po neúspěšném čtrnáctiletém úsilí ho vyneslo nahoru sdružení PRAHA 7 SOBĚ. Jeho členové mu pomohli k získání poslaneckého mandátu za KDU-ČSL, nyní za jejich podpory usiluje o funkci primátora. Rozjíždějí to ve stejném stylu jako v roce 2013. Jejich volební strana má název PRAHA SOBĚ.

A vám nejde o politickou kariéru? Nedávno jste se stal členem hnutí ANO.

V roce 2014 mě oslovila myšlenka hnutí ANO, že ve státních i samosprávných funkcích mají být odborníci. Do té doby jsem nebyl členem žádné politické strany. Byl jsem a zůstávám přesvědčen, že bych byl Praze 7 prospěšný v komisi pro školství. Jsem přece jeho praktický znalec. Avšak radní a starosta Prahy 7 mě bez zdůvodnění odmítli a z hnutí ANO přijali do komisí lidi, kteří se školstvím nebo kulturou profesně nezabývají. Také jsem dobrý hospodář. Jako majitel soukromé školy musím rozumět financím, protože já nemohu přijít na městský úřad a říct, že nemám peníze na zaplacení např. nákupu tabulí nebo počítačů. Naše škola si hradí všechno sama. Mimochodem ZŠ Letohradská, tedy potažmo městské části, každý měsíc platíme za pronájem prostor 53 560 Kč a za elektřinu, plyn, vodu a ostatní služby 50 400 Kč.

Neucházíte se o místo v komisích kvůli penězům?

Kdyby mi šlo o sebeobohacování, tak by naše škola, studenti a pedagogové neorganizovali zdarma zájezdy, procházky, akce připomínající zapomenuté tradice atd. Kdybych chtěl něco pro svoje zájmy a potřeby, tak bych si mohl počínat jako představitelé radnice. Ti, místo toho, aby věnovali peníze obyvatelům, sponzorují věci nesouvisející s občany „sedmičky“ např. akci pořádanou lázněmi Jeseník.

K položení předchozí otázky mě přivedl článek v magazínu Echo24.cz, že starosta Prahy 7 „Čižinský káže vodu, pije víno“. Četl jste ho?

Ne. Ale přečtu si ho. Řízení školy a příprava akcí na „sedmičce“ jak pro malé, tak i velké je pro nás prioritou. Nechceme ztrácet čas politikařením a válkami s politickými dinosaury, kteří se snaží z politických pozic získat nějaký profit. Jestli byste dovolil, rád bych všechny „sedmičkáře“ pozval na naše aktivity, které najdou na stránkách školy, případně na plakátech v infocentrech. Rád se s kterýmkoliv občanem Prahy 7 osobně na těchto akcích potkám a promluvím si o současné situaci v naší městské části.

