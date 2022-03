Na Putina silou, jinak to nejde. Ideálně, kdyby ho z Ukrajiny vytlačili my, zasnil se diplomat Kolář

Válka v Rusku nesmí přerůst mimo Ukrajinu, řekl dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Tato hrozba je reálná, upozorňoval ve Studiu ČT24 bývalý velvyslanec v Rusku a v USA. „Češi by dost dobře měli znát, co to je, když se zlo nezastaví včas,“ uvedl s tím, že rozhodovat by mohlo i to, že některé alianční země nedisponují jaderným arzenálem.

„Já bych řekl, že je to tak 60 na 40, že se konflikt nepřesune za hranice Ukrajiny. Hodně to bude záležet na tom, jak bude Putin vyhodnocovat schopnost Aliance se postavit případné agresi, která by za hranice Ukrajiny pokračovala,“ míní diplomat Petr Kolář.

„Existuje odůvodněná obava, že když teď Putin vidí, jak se neumíme postavit za Ukrajinu, že bychom se jako Aliance nedokázali postavit ani za ty země, které nemají na svém území jaderný arzenál, kam tedy patří i Česká republika,“ upozornil, že jsou dvě kategorie členských států Severoatlantické aliance, tedy jaderné a bezjaderné.

„Putin při naplňování té své šílené vize o obnově ruského impéria nepochybně počítá i s Baltem. Lukašenko vyjádřil přání mít přístup k Baltskému moři a Putin mu naslouchal s pochopením a vyjádřil i jistou míru pochopení. A kudy se může Bělorusko dostat k Baltskému moři, aby se to propojilo s Kaliningradem? Přes Polsko nebo přes Litvu,“ dodal Petr Kolář.

„Takže já bych to nebral vůbec na lehkou váhu. Ta hrozba je tady reálná. My jsme se už z historie poučili. Češi by měli znát dost dobře, co to je, když se zlu ustupuje a nezastaví se včas.

Britové si z toho snad lekci vzali, a proto se také dnes premiér Johnson chová jako státník, jakkoli to dříve nebyl žádný můj oblíbenec, v době ruské invaze se ale chová odpovědně, odpovědněji než řada jiných. Asi bere vážně odkaz Churchilla, který svého času po tom Mnichovu řekl památnou větu, ‚volili jsme mezi válkou a hanbou, vybrali jsme si hanbu, budeme mít válku‘.

S Putinem to nejde jinak než za použití síly, jinak ho zastavit nejde. Ideální by bylo, kdyby se nám podařilo ho vytlačit z Ukrajiny. Ale obávám se... přitom, jak se k tomu stavíme, to bude jen na Ukrajincích a nejsem si jist, zda to dokážou,“ doplnil Kolář.

Veřejně Rusko stále říká, že je ochotné jednat. Ve čtvrtek by se měla konat schůzka na nejvyšší úrovni od začátku války na Ukrajině – sejdou se ministři zahraničí obou zemí.

K této schůzce bychom se podle Koláře neměli zbytečně upínat: „Všechna tato jednání beru jako něco, co je trochu kamufláž. Putin si tím zároveň nechává otevřenou alespoň skulinku ve dveřích, kdyby se mu přece jen hodilo k nějakému kompromisu dospět.

To, že prezident Zelenskyj dnes naznačuje jistou možnost ústupu z těch svých postojů, by možná mohlo mít jistý efekt, že by si Putin alespoň částečně zachoval tvář a mohl to prezentovat jako nějaké vítězství, pak by ta jednání mohla mít smysl. Je to ale vše primárně o něm,“ dodal Kolář, že nejvíce záleží pouze na tom, co řekne nakonec sám ruský vůdce Vladimir Putin.

