Na Slovensku proběhl velký zátah proti nelegálnímu hazardu. Podvádí se pomocí „kvízomatů“

Prezident Finanční správy Imrecze přivítal novináře přítomné v sále a poté je začal informovat o průběhu zátahu. „Od začátku tohoto roku platí nová ustanovení zákona o hazardních hrách. Tím se zpřísňuje provozování hracích automatů na Slovensku. Cílem nového zákona je mimo jiné dostat hazardní hry, a především oblast hracích automatů, pod větší kontrolu z pohledu zabezpečení povinností provozovatelů vůči státu. V neposlední řadě také zabezpečit větší ochranu mladistvých a sociálně slabších vrstev obyvatelstva vůči hazardním hrám.“

Poté se František Imrecze věnoval rozboru jednotlivých změn v zákoně. „Hrací automaty nemohou být provozovány v zařízeních, která jsou méně než 200 metrů od škol. Minimální počet hracích automatů, které mohou být v jedné provozovně, je 12, takže nemůže být zařízení, které má méně, než 12 automatů. Jinými slovy, tyto automaty mohou být provozovány jen v hernách a nemohou být po jednom, po dvou v pohostinských zařízeních,“ vysvětlil Imrecze. „Další zásadní změna je, že server, který tyto hrací automaty ovládá, musí být umístěný ve Slovenské republice,“ dodal.

Připomněl, že od loňského roku se významným způsobem změnily kompetence Finanční správy v oblasti kontroly hracích automatů. Dnes hazardní stroje mohou kontrolovat například také celníci. Imrecze novinářům sdělil, že podnikatelé se na tvrdší pravidla připravili a začali do provozoven nasazovat takzvané „kvízomaty“. „To jsou překřtěné hrací automaty. Zásadní změnou je, že předtím, než začne hráč hrát hazardní hru, musí odpovědět na jednoduchou otázku typu „Co je hlavní město Slovenska?“ Když odpoví správně, hraje hazardní hru. Když neodpoví správně, tak se třemi kliknutími dopracuje k správné odpovědi a znovu hraje hazardní hru,“ popsal Imrecze vyhýbavé praktiky některých podnikatelů.

Imrecze poté vyjádřil přesvědčení Finanční správy, že tyto „kvízomaty“ jsou obyčejnými hracími automaty, provozované v rozporu s ustanoveními aktualizovaného zákona, jehož podrobnosti právě představil. Nejčastějším prohřeškem je podle Imreczeho to, že tyto „kvízomaty“ jsou umístěny v provozovnách, kde jich je méně, než 12. Zásadním typem podvodu pak je to, že server je umístěný mimo země EU a tím pádem nejsou pod kontrolou výnosy z těchto hracích automatů.

Tyto automaty byly předmětem zmíněného zátahu. „Kontrolovali jsme přes sto provozoven,“ řekl Imrecze. Poté před kamery předstoupil ředitel kriminálního úřadu Finanční správy Ľudovít Makó, aby diváky i novináře seznámil s výsledky zátahu.

Kontrolní akce DIAMANT byla zaměřena na odhalení nelegálního hazardu. Akce byla provedena dvěma způsoby – dozorem na místě a formou vyhledávání. „Každá akce trvala na jednom místě 1,5 – 3 hodiny, takže to není jednoduché. Na základě toho, jak náš pracovník Finanční správy hraje hru na hracím automatu, zjistí a sepíše zprávu, jakým způsobem ta hra proběhla a zda jde o hazardní hru. Akci jsme vykonali se zhruba 180 lidmi na 100 místech Slovenska a provedli jsme několik zajištění. U čtyř společností, které provozují tzv. kvízomaty, jsme zajistili účetnictví za roky 2017 a 2018 a u provozovatelů, kteří umožňují provoz těchto automatů ve svých zařízeních, jsme zajistili účetnictví na měsíc květen 2018. Na základě těchto účetnictví vykonáme další úkony,“ řekl Makó a slíbil, že o výsledcích bude veřejnost Finanční správa opět informovat.

Dodal také, že pokuty za nedodržení zákona o hazardních hrách se u fyzických osob pohybují do úrovně 250 000 euro a u právnických osob do úrovně 500 000 eur. Základním atributem jsou servery, které se nenacházejí na území Slovenska. Zajištěno bylo 5 kvízomatů, které budou analyzovány v technickém zkušebním ústavu. Bude také zkontrolováno, zda daňová přiznání odpovídají tomu, co je nahráno v předmětných serverech.

„Při akci jsme zjistili předpokládaný počet kvízomatů na Slovensku, je jich zhruba 800. Zhruba za měsíc čekáme výsledek analýzy. Na základě toho pak přijmeme další opatření. Pokuta je jedna věc, ale druhá věc je, jak se popasujeme s těmi daňovými přiznáními a s těmi servery,“ řekl Makó s poukazem na to, že následkem může být trestní řízení.

„Naším cílem je nelegální hazard na Slovensku úplně vymazat a podobné kontrolní akce budeme dělat častěji,“ ujistil poté novináře prezident Finanční správy František Imrecze.

V tiskové zprávě Finanční správy k celé akci se píše, že výsledkem akce je dohromady 75 zapečetěných herních přístrojů, 5 typů kvízomatů bylo odesláno na expertizu a bude prověřeno účetnictví ve 14 společnostech.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Regulace hazardu funguje, ilegální úspěšně potíráme Národ gamblerů? Češi loni prohráli opět více. Pozor na nelegální herny, varoval na konferenci o hazardu senátor Valenta Unie herního průmyslu: Kamenné herny se staly bezpečnější než internet Celní správa: Metropole má opět o dvě nelegální herny méně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak