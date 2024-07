Na Ukrajině temno, doslova. Bez elektřiny neběží nic. Vážné následky

Ředitelka výzkumu v Evropském sdružení odborníků na Ukrajině Maria Avdeevová na X popsala aktuální situaci s elektřinou, kdy na Ukrajině dochází k opakovaným výpadkům. „Ráno, odpoledne a nyní opět 4 hodiny nešel proud. To je celkem 12 hodin denně,“ uvedla na sociální síti X. Problémy jsou i s internetem. „Všechno je narušeno – od rozmrazených ledniček v supermarketech až po zastavenou výrobu.“

V některých oblastech se již kvůli situaci s elektřinou mění plány pro školní vzdělávání. „Lidé se přizpůsobují harmonogramu dodávek elektřiny a připravují se na zimu, vymýšlejí, jak přežít chladné období, přičemž generátory se stávají luxusem. Některé regiony již mění studijní plány, aby se připravily na mimořádně obtížnou situaci s elektřinou,“ informovala Avdeevová.

Na X se též objevilo video mladého muže z Kyjeva, který si stěžuje na výpadky elektřiny delší i více než 20 hodin denně. Přislíbeno jim však bylo, že výpadky budou dlouhé maximálně 16 hodin. „Vysvětlím, že pro naši adresu existují nějaké rozvrhy. Ale problém je, že to nefunguje. Teď například podle rozpisu máme elektřinu, ale nemáme elektřinu. Včera jsme neměli elektřinu 20 hodin. Byla zapnuta na 2 hodiny a vypnuta a pak v noci zase na 2 hodiny zapnuta a vypnuta,“ vysvětluje mladý Ukrajinec, co v hlavním městě Ukrajiny zažívá už od prvního dne, kdy výpadky elektřiny začaly.

??????!? Guy from Kiev says they have no electricity for up to 20 hours a day for over a month.



Just think about living like that? What will the winter be like?



Online server The Kyiv Independent mezitím zveřejnil video, jak se ve středoukrajinském městě Kryvyj Rih vyrábí ocel i navzdory výpadkům elektřiny. Společnost Arcelor Mittal je významným výrobcem oceli. I přes hrozby ruských útoků a personální krizi kvůli mobilizaci plánuje letos zvýšit výrobu.

„Ukrajina dříve byla schopna vyrábět okolo 22 milionů tun oceli ročně, ale začátkem ruské invaze se tento počet snížil pod 7 milionů tun. Přesto společnost Arcelor Mittal v Kryvyj Rih tento rok plánuje zvýšit výrobu a překonat překážky války,“ říká reportér The Kyiv Independent.

Výrobna je energeticky velmi náročným zařízením, které spotřebovává nejen velké množství elektřiny, ale také vody. „Již čtyřikrát se nám stalo, že se čerpací stanice vypnuly, když došlo k úplnému výpadku proudu. Zaměstnanci vodárenské dílny dělají vše pro to, aby ať se stane cokoliv, když se vypne přívod elektřiny, vypnul se i přívod vody, aby nedošlo k vyhoření pece," vysvětluje chod výrobny v dobách výpadků elektřiny zástupkyně vedoucího dílny zásobování vody.

Odolávat musí i ruským útokům. „Obvykle je na směně 40 lidí. Právě teď však dílná není v provozu, protože jsme měli blackout,“ popsal pro ukrajinský zpravodajský server zástupce vedoucího úseku válcovny Hennadij Kuzněcov den, kdy na výrobnu byly vystřeleny tři střely Iskander. „V práci bylo méně lidí. Přesto jeden člověk zemřel. Byl rozdrcen betonovou deskou,“ uvedl Kuzněcov. Stalo se tak 30. listopadu 2022.

Útok zničil polovinu dílny. V ruských médiích však byl útok prezentován jinak. „Na ruských televizních kanálech bylo oznámeno, že zde bylo údajně zničeno 7 zařízení HIMARS a 30 náloží. Svému zombifikovanému obyvatelstvu prezentují, že zde provádějí přesné údery,“ řekl Kuzněcov.

Na sociální síti LinkedIn společnost ArcelorMittal Kryvyi Rih zveřejnila žádost ukrajinské vládě, aby znovu posoudila požadavek na minimální dovoz 80 % elektřiny. Tato žádost je reakcí na nedávné zkušenosti s dovozem elektřiny a analýzu jejich ekonomických dopadů na podnik, region a stát. Společnost se tím tak přidává k dalším energeticky náročným podnikům v Ukrajině, které vyjádřily obavy z příliš vysokého požadavku na povinný dovoz elektřiny. Vláda dříve rozhodla, že podniky mohou získat garance neomezených dodávek elektřiny pouze tehdy, pokud dovážejí alespoň 80 % své spotřeby.

„Vzhledem k nejvyšším cenám elektřiny v Evropě, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, odkud se dováží, nutnosti vynakládat další prostředky na její dopravu a platit clo a spotřební daň, je cena dovážené elektřiny pro náš podnik více než 2krát vyšší než cena elektřiny, kterou platí konkurence v zemích západní Evropy,“ uvádí ArcelorMittal. Tento stav způsobuje, že jejich výroba není rentabilní a zpochybňuje jejich konkurenceschopnost na světovém trhu hutních výrobků.

V důsledku toho hrozí, že budou muset výrazně omezit výrobu a propustit asi 1 200 zaměstnanců. „Společnost proto bude nucena výrazně omezit výrobu a propustit přibližně 1 200 zaměstnanců.“

Ekonomické dopady této situace jsou významné, včetně poklesu daňových příjmů, poplatků a devizových příjmů, což by mohlo negativně ovlivnit regionální a národní ekonomiku Ukrajiny. Generální ředitel Mauro Longobardo zdůraznil, že rozhodnutí vlády by měla být podložena důkladnými analýzami a hledáním vyvážených řešení pro podporu průmyslu a celkové ekonomiky země. Společnost apeluje na vládu, aby snížila požadavek na minimální dovoz elektřiny. „Vyzýváme vládu, aby rozhodnutí přehodnotila a snížila povinnost minimálního objemu dovozu elektřiny do země na úroveň 50 % v průběhu roku, a to provedením změn v usnesení CMU ze dne 30. května 2024 č. 611,“ uvedl ředitel Longobardo.

Analytik, který si na X říká Dr. Snekotron, zdůrazňuje, že plánované snížení výroby a propuštění minimálně 1200 pracovníků bude mít široké ekonomické dopady. „Přijde snížení výroby a propuštění nejméně 1200 pracovníků, což povede ke snížení daňových příjmů o 210 milionů hřiven měsíčně a ke snížení devizových příjmů o 90 milionů dolarů měsíčně,“ uvádí analytik a připojuje se tak k výzvě podniku, aby ukrajinská vláda revidovala požadavek na minimální dovoz elektřiny ve výši 80 %.

Production cuts and the firing of at least 1200 workers is coming, leading to a reduction in tax receipts by 210m UAH per month as well as a decrease in foreign currency receipts of $90m per month.



