Na hraně etiky! Proč chce ČT od lidí ve skutečnosti tolik peněz? Petr Žantovský se dívá do karet Dvořákovi

Česká televize oznámila, že chce v příštích dvou letech ušetřit 910 milionů korun. Zdůvodňuje to poklesem reálné hodnoty koncesionářského poplatku. „Operuje se skutečností, že poplatek nebyl valorizován od roku 2008. Posledních čtyři, pět let slyšíme pana generálního ředitele Dvořáka obden říkat, že poplatek musí být vyšší a vyšší a vyšší, aby byla zachována veřejná televizní služba. Je to takový refrén, ale každý, kdo trochu vidí do souvislostí České televize, ale i Českého rozhlasu, ví, že v obou institucích se plýtvá neskutečným způsobem. A dá se tam ušetřit na mnoha jiných věcech, než je omezování programu. Česká televize chce té úspory dosáhnout za prvé tím, že ukončí provoz kanálu ČT3, což ušetří 120 milionů korun ročně. Poprvé to někdo vyčíslil. Mnozí kritikové včetně mě od prvního okamžiku vysílání této stanice zdůvodňované potřebami seniorů během covidu říkali, že to jsou vyhozené peníze,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Poukazuje na to, že ČT vlastně platí jen redistribuci signálu, ale program tvoří jen různé estrády, soutěže a písničkové pořady. „Všechno to, co jsme znali z poloviny 70. let z hluboké normalizace, se nám tam předvedlo v plné kráse. Ale má to sekundárně jistě nezamýšlený efekt. Konečně si mnozí, kteří stále vzpomínají na to, jak bylo za socialismu báječně, uvědomili, jak ten socialismus vypadal. Velmi rychle se zapomíná, jakými nesmysly jsme byli z médií krmeni. Z toho samozřejmě vyjímám vynikající herecké výkony v některých dramatických pořadech, ale těch bylo na ČT3 vysíláno skutečně málo. Většinou to obstarávala různá Televarieté, Šest ran do klobouku, koncerty Karla Gotta a podobně. Tak to není žádná kulturní škoda, naopak. Zejména proto, že při pohledu na programovou strukturu, ať už prvního nebo druhého programu ČT, zjistíte, že téměř stejné nebo podobné produkty z podobných let zaplňují vysílací čas i tam,“ upozorňuje mediální analytik.

Arogance z Kavek: My v Praze studio Ostrava nepotřebujeme

Popadesáté se vysílá Hercule Poirot, seriál starý pětadvacet let, britský seriál Profesionálové, který jsme viděli kdysi dávno v hluboké totalitě a většina jeho aktérů už dávno není mezi námi. „Nebyly to špatné seriály, ale teď se vysílají jen proto, že někde leží v archívu a jsou v podstatě za hubičku. Česká televize víceméně zužuje obzor svého diváka tím, že mu nabízí toto obnošené zboží. Čekám, kdy nasadí třeba ‚To je vražda, napsala‘, nebo podobný škvár, který také měla svého času v repertoáru. To člověk, co o tom neuvažuje z hlediska ekonomického, ale programového, nedokáže pochopit. Nechápe, když platí měsíc co měsíc nějaké peníze této instituci, jejíž služby de facto nepotřebuje, proč ta instituce nedělá něco, co je pro něj užitečné. I kdyby to měl být Přemek Podlaha, osobně samozřejmě už ne, ale podobné pořady, které bývaly na programu České televize, osvětové či investigativní žurnalistické pořady typu Klekánice,“ podotýká Petr Žantovský.

Reklama na dětském kanálu a odprodej fotbalových zápasů

Kdysi bývaly pohádky chloubou této instituce, která nabízela i pohádky mimořádné kvality. „Když čtu každoroční reflexe na tzv. nové premiérové pohádky České televize, tak jim dávám za pravdu, že to dnes je takový hodně odbytý sešívaný pohádkový pytel plný záplat. Když bude jedna místo dvou, neuškodí to. I kdyby nebyla žádná nová a dali nějakou z minulosti, udělali by mnohem lépe. Jinak to považuji za normální vydírání. Česká televize říká ‚Bu bu bu, když nedostaneme peníze, musíme šetřit a nedostanete premiérovou pohádku jako v minulosti‘. Takže to odnesou chudáci dětičky. A na ně se útočí ještě jedním bodem, když jsme informováni, že se bude zvyšovat podíl obchodních sdělení ve vysílání na maximální zákonem umožněnou hranici. To se týká jen programů ČT2 a ČT Sport, na ČT1 a ČT24 je reklama zakázaná. Ale teď se dozvídáme, že ředitel Dvořák nevyloučil umísťování reklamy na ČT D, tedy na pořady pro děti. To je něco naprosto v rozporu minimálně s etikou, ne-li s nějakými předpisy,“ domnívá se Petr Žantovský.

Je to podobná vyděračská taktika, jako když ČT vyhrožuje tím, že odprodá již zakoupené licence některých zápasů fotbalového mistrovství světa v Kataru. „Vidíte, jak tu strategii berou plošně. Tu útočí na dětičky, tu na regiony, tamhle na sportovní fanoušky. Celé je to jenom o tom, že z nás chtějí vytáhnout mnohem víc peněz než doposud. A viděl bych tam ještě jiný důvod toho, co se teď děje ze strany České televize. Je tam nějaký kontext s volbou členů Rady ČT, je to nějaké bu bu bu na naše politiky, kteří si tam budou chtít dosadit svoje panáky a budou se muset s Dvořákem nějak domlouvat, jako se domlouvali dříve za slovutného pana Šarapatky, kdy ta rada šla generálnímu řediteli na ruku a odsouhlasila mu všechno, co si řekl. Teď jsme také v nějaké takové situaci, jen se nedaří volba v Parlamentu. Vidím v tom jeden z pokusů prošťouchnout tuhle situaci, že televize ustoupí od svého požadavku na zvýšení poplatku, ale za cenu tu a tu, čili těch škod kulturních,“ míní mediální analytik.

Televize je odepsaná jako celek, ale poslanci nereagují

Druhý – méně viditelný, ale podstatnější – důvod toho, proč ČT chce tolik peněz, když má jen na letošek 7,17 miliard korun, což je dost peněz na to málo, co z ní kulturně dostáváme, je stále se rozšiřující nabídka televizí na vyžádání. „Ať už je to Netflix, Disney+ a jiní. Od obrazovek České televize – ne od té platby, na tu je zákon – odchází čím dál více zejména mladých lidí. Televize nebude mít žádnou budoucí odezvu minimálně z generačního důvodu, je odepsaná jako celek. Nastupují nové tržní metody, jak se dobrat k audiovizuálním obsahům, a pro mladé lidi, jimž provider Netflix, novácké Voyo nebo kdokoli nabídne čtyři-pět různých možností za pár haléřů, je to mnohem efektivnější. A dostanou se k aktuálnějším programům. Pravda, často bez dabingu, když mluvíme o dramatické nebo filmové produkci, ale těm mladým je to už jedno. Mluví anglicky stejně dobře jako česky, někdy i líp. Česká televize silně zaspala a Sněmovna by se měla zabývat její redefinicí. Ale protože máme Sněmovnu, jakou máme, tak se to nedá reálně předpokládat,“ tuší Petr Žantovský.

Na stránkách televize Prima se objevilo upozornění. že od 1. června plošně nastavuje nová pravidla proti přetáčení reklamy na svých kanálech v rámci tzv. odloženého nebo zpětného sledování pořadů. „Asi většina ví, že si může naprogramovat v rámci služby té televizní společnosti to, že se nebude dívat na ten a ten seriál nebo film v době, kterou vyberou do denního programu, ale kdykoli později odloženě v rámci tohoto odloženého sledování. V něm jste měli možnost vypouštět reklamy, které pochopitelně retardují většinu vysílané produkce, když se uprostřed velmi zásadního dramatického okamžiku objeví reklama na psí žrádlo nebo na dámské vložky. Už jsme si na to zvykli, zavedl to Vladimír Železný na televizi Nova před 27 lety. Většina lidí už otupěla a jde si do lednice pro pivo. Ale je to nešvar, je to hnus a reklama patří mezi vysílané celky, a ne do nich. Říkám to celá léta a nikdy jsem nebyl ochoten se s tím ztotožnit. Viděl jsem dokonce kdysi reklamu i u Schindlerova seznamu, Sophiiny volby nebo Pianisty Polanského,“ kritizuje mediální odborník.

Berou si diváky za rukojmí, ale ti se budou umět bránit

Má to za opravdu brutální úkony, které jdou mimo zdravý rozum. „A Prima teď tvrdí, že tyhle reklamy prosté sledování ruší, protože ‚platí totiž, že z reklamy, kterou divák přetočí, nám neplynou žádné příjmy‘. No bodejť, příjmy z reklamy plynou z toho, když se to vysílá premiérově nebo v normálním televizním čase a programu. To odložené sledování je přece pro diváka služba, aby se nemusel dívat na ty dámské vložky, ale mohl se dívat na Sophiinu volbu. Krom toho považuji za docela demagogické tvrzení, že – cituji – ‚nám rostou náklady na výrobu našich pořadů, proto je zajištění sledování reklamy pro nás velmi důležité‘. Myslím, že každému teď rostou náklady absolutně na cokoli. A když jsem si v úvodu nabíral na vidle dramatickou produkci České televize sedmdesátých let nebo dnešní neustálé reprízování těch seriálových starob, tak úplně podobně bych mohl hodnotit některé programové celky na Primě,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Myslí tím stopadesáté opakování Sběratelů kostí, Rizzoli & Isles a dalších seriálů, které už známe do detailu. „Co se týče žánru, tak proti nim nemám půl slova, jsou to velmi dobře udělaná díla, která velmi ctí žánr. Ale když ten díl dávají popatnácté a víte přesně, co se stane v příští scéně, tak nemáte důvod se na to dívat ani v čase navrženém, ani v žádném odloženém. Jestli se nás televize snaží přesvědčit, že kvůli zvyšovaným nákladům na kdeco budeme mít méně těchto úžasných diváckých příležitostí, tak si myslím, že konečná věta zase zní: ‚Žádná kulturní škoda‘. Jestliže vyjdete na trh a slíbíte nějaké podmínky a pak je v ‚průběhu utkání‘ změníte, tak to se nedělá. Mirek Macek k těmto situacím říkal: ‚To je, jako když na začátku hrajete fotbal a na konci gorodky‘. To jsme na tom velmi podobně. Vlastně si ta televize nebo ten korporát bere diváky za rukojmí, ale divák se bude umět bránit třeba i díky těm platformám, které jsem před chvilkou jmenoval,“ věří mediální analytik.

Ministři se odstřihnou od odborníků, náměstci už jen političtí

Po dvou televizích si bere na paškál čtvrteční projednávání novely služebního zákona, k němuž nenašel v médiích žádné kritické připomínky. „Tak si je dovolím vyslovit já. Smyslem novely služebního zákona je, že místo odborných náměstků by na ministerstvech od ledna příštího roku měli být pouze náměstci političtí. A krom toho se v té novele vyskytuje také návrh na omezené pětileté funkční období pro všechny vedoucí pracovníky. Tedy – a při projednávání to říkala i paní Vildumetzová, poslankyně za ANO – smyslem toho celého je vlastně ododbornit rozhodování ministerstev. Vždy to bylo tak, že jsme měli politické ministry, odborné ministry jsme měli snad jen dva. Vzpomenu Václava Riedlbaucha, vynikajícího skladatele a báječného chlapa, to byl jistě odborně disponovaný ministr. Když pak ve stejné funkci ministra kultury byl zubař z Berouna nebo paní družinářka odkudsi z Moravy, tak se o žádné odbornosti mluvit nedalo, to byla čistě politika a na tom rozhodování to bylo dost dobře vidět,“ srovnává Petr Žantovský.

Ale ti ministři měli k sobě nějakého politického náměstka z jiné koaliční strany, což byla úlitba povolebním dohodám. „To je pochopitelné, ony se ty strany tímto způsobem navzájem hlídají. Nicméně když teď budeme mít samé politické náměstky a žádné odborné, tak nebude ministr konfrontován s odborným podkladem pro jeho politické rozhodování. Rozhodování se tak bude odehrávat výhradně politicky, odborníci budou odsunuti o patro níž do pozic ministerských radů. Navíc jejich funkční období bude časově omezeno. To mi přijde jako hodně velký brutalismus, protože „udělat kariéru“ na ministerstvu – opět budu mluvit o kultuře, protože tam to znám poměrně dobře z časů ministrů Štěpánka, Jandáka či Dostála – je práce na strašně moc let. Protože ta agenda má tisíce různých pohledů a fazet a pochopit ji, poznat ji a pohybovat se v ní jako ryba ve vodě není legrace,“ ujišťuje mediální odborník.

Spolu přijde o důvěru i kvůli hloupým rozhodnutím vlády

Považuje za nesmysl zkušené, nestranicky nominované a odborně disponované lidí nahrazovat novými, kteří se to budou zase celé učit od začátku. „Dojde k paralyzaci veškerého dění na tom příslušném úřadu. A pětikoalice si chce prosadit neomezený počet politických náměstků. Teoreticky jich tak může být i dvacet. Na ministerstvu školství má pan Gazdík deset poradců, v Praze máme primátora, který jich má osmnáct. Tak z těch poradců udělají politické náměstky, zvednou jim plat a umožní jim jen jednu novou pravomoc, a to, že budou moci zastupovat ministra při určitých jednáních. O meritu věci však budou vědět právě tak málo jako ti političtí ministři. Takže to rozhodování bude vypadat tak, jak se teď třeba rozhoduje na pražském magistrátu, tedy velmi ‚kompetentně‘. Je to katastrofální v tom smyslu, že si tím stávající vládní koalice jenom podtrhává pověst jakési brutální hlasovací mašinerie, která si svými sto osmi hlasy prosadí i to, že Země je placatá,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Kdyby někdo řekl, že už kdysi vědci tvrdili, že je Země kulatá, bude označen za dezinformátora, vsazen do klatby a vyhozen z veřejného života. „To není konspirace ani nadsázka, to je skutečnost. Toho se dočkáme, dejte na mě. Jestli bude vláda pokračovat tímto zabetonováváním, protože nejde o nic jiného, než se zabetonovat ve svých funkcích, tak o tu důvěru, kterou dostala, i když pro ten trojspolek Spolu byla ve volbách jenom o půl procenta vyšší než v jedno jediné ANO, přijdou. A zaslouženě. Ale kdo přijde po nich? Babiš už to nebude. Bude to někdo nový, kdo bouchne rázně do stolu. Ta naštvanost v lidech spojená s frustrací z podstatně zhoršené ekonomické situace, v níž se ocitnou také vinou hloupých rozhodnutí naší ctěné vlády, způsobí, že zvolí někoho, kdo slíbí pořádek. Jistě to nebude pan Vandas, ale někdo mnohem sofistikovanější a mnohem schopnější manipulátor. A toho okamžiku se opravdu obávám,“ přiznává mediální analytik.

