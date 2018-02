Na korejském poloostrově během olympiády probíhají politická jednání. „Rakeťák“ přišel s nabídkou

Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu jsou v plném proudu. Sportovci spolu zápolí na bruslích, na lyžích a na saních. A v zákulisí dochází k politickým jednáním mezi představiteli demokratické Jižní Koreje a totalitní komunistické Severní Koreje. Tamní vůdce Kim Čong-un vyslal na jednání do Jižní Koreje svou sestru. A zdá se, že by tato návštěva mohla přinést některé plody.

Zatímco sportovci v Jižní Koreji svádějí mírové souboje na skokanských můstcích, na rychlobruslařských drahách a na snowboardech, v zákulisí olympijských her se podle informací ČTK odehrávají politická jednání, která by mohla zmírnit napětí na Korejském poloostrově. Severokorejský vůdce Kim Čong-un v posledních měsících vylekal svět několika testy balistických raket, které by mohly nést jadernou hlavici. Severokorejští komunisté prý teď mohou ohrozit kterékoli město ve Spojených státech.

45. prezident USA Donald Trump si z Kim Čong-una na jedné straně tropí žerty, když ho označuje za raketového mužíka, ale na straně druhé hrozí KLDR tvrdým úderem, pokud Severní Korea skutečně použije jadernou zbraň proti Spojeným státům nebo proti jejich spojencům.

V této poměrně napjaté atmosféře soutěží sportovci obou Korejí pod společnou vlajkou a diktátorova sestra Kim Jo-čong se setkala s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Kim Jo-čong je vůbec první členkou vládnoucího rodu Kimů, která od uzavření příměří mezi oběma zeměmi zavítala na jih. Příměří mezi oběma zeměmi bylo uzavřeno v roce 1953. Válečný stav mezi těmito zeměmi dosud nebyl ukončen.

„Jihokorejští představitelé potvrdili, že Mun byl v sobotu během oběda, který pořádal v prezidentském sídle, pozván do Pchjongjangu k přímému setkání s Kim Čong-unem. Schůzka vůdců obou Korejí se naposledy uskutečnila v roce 2007. Kim Čong-un se chce s Munem setkat ‚v blízké budoucnosti‘ a byl by rád, kdyby jihokorejský prezident Severní Koreu navštívil, jakmile se mu to bude hodit, řekla údajně Kim Jo-čong jihokorejskému prezidentovi,“ napsala ČTK.

Jihokorejský prezident oznámil, že na sever pojede ve chvíli, až k tomu budou vytvořeny vhodné podmínky.

autor: mp