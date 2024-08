Na nákupu v Chorvatsku. Prouza by se červenal

„Cesta tam i zpátky nás vyšla zhruba na pět tisíc. Musíte samozřejmě zaplatit dálniční známky, jejichž cena je podle toho, na jak dlouho tam jedete. My jsme byli na týden a zpátky přes Slovinsko jsme jeli mimo dálnici, čímž jsme ušetřili,“ říká Kateřina Vávrová, která jezdí s rodinou do Chorvatska pravidelně každý rok.

Jak říká, už v minulém roce podle jejich zkušeností výrazněji zdražilo ubytování, zhruba o 20 až 30 procent. Letos už prý bylo zvýšení opravdu jen mírné. „Záleží také na tom, jestli jedete v sezóně, nebo mimo ni. Syn už začal chodit do školy, tak jsme tentokrát jeli až první týden v červenci, čímž se nám to o něco prodražilo. Takže za ten apartmán je to třeba 120 až 150 eur za noc, bez rozdílu osob. To je prostě za ten byt,“ vysvětluje s tím, že se ale jedná o ceny, kdy bydleli hned u pláže. „Navíc je k dispozici například gril, kde si můžete udělat maso, ryby…,“ vypočítává s tím, že se dá určitě sehnat i levnější ubytování.

Restaurace plné asi jako u nás. Žádní „paštikáři“ na pláži

V místech, kam už několikátý rok jezdí, je stále velký zájem o ubytování s kuchyňkou. „Ne každý chce jít s dětmi do restaurace na oběd i večeři. Navíc, to by se přece jen prodražilo. Takže co jsem tak viděla, většinou si udělají snídani doma, k obědu něco malého a večer si zajdou na večeři, kterou spojí třeba i s procházkou po městečku,“ vysvětluje Kateřina a přidává ceny jídel v restauracích. „Například boloňské špagety vyšly na necelých 14 eur, o euro dražší byly boloňské lasagne. Pizza Margarita vyšla zhruba na 10 eur, pizza s pršutem na 13,50 eura. Za řecký salát jsme zaplatili 12,90 eura,“ říká.

Dodává, že restaurace jsou obsazené zhruba tak jako u nás.

„Určitě jsem nikde neviděla žádné ‚paštikáře‘ na pláži,“ usmívá se a pokračuje.

„Jasně, Chorvatsko už není ta ‚levná‘ dovolená, jak se dříve tradovalo. Ale u nás také není dovolená zrovna za hubičku. Podívejte se, kolik zaplatíte za týden třeba na Lipně nebo celkově na Šumavě v nějakém hotelu nebo hezkém penzionu. A to už vůbec nemluvím o cenách v restauracích. Ono to dnes vyjde možná pomalu nastejno, jestli jedete k moři, nebo někam do těch turisticky vyhledávaných míst v Čechách,“ podotýká.

„Výhodou je pro mnohé turisty také, že se v Chorvatsku všude v obchodech a v restauracích domluvíte anglicky, což třeba u nás není vždy pravidlem,“ dodává.

Zmrzlina v Zadaru za 2,5 eura, grilovaná kukuřice na pláži dvě eura

„Samozřejmě když jdete do města, musíte počítat s tím, že děti budou chtít zmrzlinu. V Zadaru, přímo v centru, byl kopeček za 2,50 eura, což je v přepočtu něco přes 60 korun. Je to ale opravdu veliká porce,“ popisuje Kateřina Vávrová a přidává cenu grilované kukuřice na pláži. Za tu prý zaplatili dvě eura, takže něco kolem 50 korun.

„Také jezdí zmrzlináři na pláž a tam si za kopeček vezmou třeba tři eura, protože si k tomu připočítávají ten ‚servis‘,“ vysvětluje.

Pláž, kam se chodili koupat, rozhodně prý nebyla „hlava na hlavě“. „Ani si nemyslím, že městská pláž přímo ve Viru byla nějak narvaná. Jiné to asi bude třeba na Makarské a podobně…,“ říká.

Vzhledem k tomu, že jedno z dětí bylo nemocné, nechali si na jeden večer dovézt pizzu přímo na apartmán. „To nás vyšlo na 18 eur, tedy zhruba na 450 korun,“ vypočítává a dodává. „Byla to ale opravdu velká a velmi bohatě obložená pizza.“

Kilo melouna za 0,79 eura a zelenina z lokálních zdrojů

„Nakoukli“ jsme s ní i do obchodu. „Kilo melouna stálo 0,79 eura. Rustikální bageta 400 gramů 1,59 eura, bílá, ale o 50 gramů těžší 1,65 eura. Deset deka baleného čedaru bylo za 2,69 eura. Litr a půl mléka, přes tři procenta tuku, bylo za 2,05 eura. Kdo má rád pivo, tak například půllitrovka piva Heineken v plechovce vyšla na 1,99 eura, Staropramen pak na 1,89 eura,“ uvedla Kateřina Vávrová s tím, že se určitě vyplatí najít si zboží v akci.

Ve slevovém letáku, který nám dala k dispozici, jsme našli například mozzarellu 125 gramů za 1,59 eura, ovocný jogurt 150 gramů za 0,62 eura, půl kila minirajčat za 1,29 eura nebo jejich vyhlášený ajvar, 680 gramů za 2,29 eura.

„Vzhledem k tomu, že syn byl nemocný, kupovali jsme cibuli, pět kilo za 10 eur. Ale chuťově byla úplně úžasná. To se nedá s tou u nás vůbec srovnat,“ usmívá se Kateřina Vávrová a dodává: „Co jsme se tam tak bavili, tak místní dávají přednost ohledně zeleniny lokálním zdrojům. Podle mne je tam dostupnější a lacinější než na našich farmářských trzích. Na trzích se dají koupit i výborné ryby, maso… Určitě to není dražší než třeba na trzích u nás.“

Na závěr pak upozorňuje. „Pozor ale na stánky u silnic. Tam je potřeba si cenu porovnat na více místech.“