Na plný koule! Karel Havlíček promluvil o opozici a přemýšlení Andreje Babiše

„Mě už to v posteli po čtvrté, půl páté ráno moc nebaví.“ Končící ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček, nový poslanec za hnutí ANO, promluvil o svých plánech do budoucna. Práci opozičního poslance se prý hodlá věnovat „na plný koule“. Dotkl se i plánů, které spřádá šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Nedovede prý mluvit tak dobře, jako např. Jaroslav Seifert, ale podle Havlíčka by i tak byl opravdu dobrým prezidentem. Zde je důvod.

Karel Havlíček hned v úvodu rozhovoru pro MF Dnes promluvil o svém brzkém vstávání. „Chodím mnohem dřív spát. V jedenáct, někdy i v deset. I když jsem podnikal, vstával jsem brzy a byl hodně výkonný zejména po ránu. Mě už to v posteli po čtvrté, půl páté ráno moc nebaví. To už se převaluji a chci něco dělat,“ řekl.

Práce prý bude mít pořád dost. Už proto, že chce dělat stínového ministra průmyslu a chce se věnovat hnutí ANO jak ve středních Čechách, tak na celorepublikové úrovni. Stínovou vládu prý bude řídit končící premiér Andrej Babiš a stínový kabinet hodlá předkládat různá stanoviska.

Aby na to měl dost času a sil, vzdal se svých podnikatelských aktivit. „Udělal jsem to kvůli tomu, že se tomu chci věnovat na plný koule, něco tomu obětovat a mít výsledky. Chtěl jsem i ostatním ukázat, že je třeba pracovat zezdola a že jsem připraven to dělat,“ zdůraznil.

Pokud jde o Andreje Babiše, ten prý zatím není rozhodnut, zda bude kandidovat na prezidenta.

„Podle mého názoru si dnes všechno vyhodnocuje, pracuje se všemi možnými scénáři. A dokud nebude sám přesvědčen, že to dává šanci – ať už ve smyslu, že má silnou podporu, že má šanci a že sám chce – tak do toho nepůjde. Ale pokud dojde k závěru, že ano, tak předpokládám, že se tak rozhodne. Ale to je na něm. Nebude určitě postupovat intuitivně, ale naopak velmi rozvážně,“ popsal Babišovo uvažování Havlíček.

„Že to není třeba Jaroslav Seifert, neznamená, že nemůže být dobrým prezidentem. To je o něčem jiném. Projel jsem s ním kus světa a musím říct, že třeba v otázce zahraničních vztahů či jednání s cizími státníky – a byli to ti opravdu vrcholoví – byl jako ryba ve vodě. Myslím, že si dokázal získat určitý respekt. Nevnímali ho jen jako premiéra, ale i jako člověka, který byl předtím velmi úspěšný v byznysu. Je to, myslím, patrné třeba i na Evropské unii, kde jsme po dlouhé době opět byli vidět. Že jsou někteří, kteří za to nás nebo pana Babiše nemají rádi, to je pravda. Ale to je dáno i tím, že tam silně hájil zájmy naší země, nebál se a byl schopen torpédovat věci, které by si tam třeba někdo jiný torpédovat nedovolil. Z tohoto úhlu pohledu si myslím, že to je věc, která by mu seděla. Prezident přece není jen ceremoniální funkce,“ pokračoval Havlíček.

