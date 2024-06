Na podzim selže ofenzíva Ukrajiny. Zelenskyj padne a bude konec. Nový odhad

V souvislosti s útoky střelami ATACMS a teroristickými útoky na Kavkazu připomíná analytik článek britského Expressu, že by v případě porážky Ukrajina mohla začít v rámci teroristických útoků cílit na školy a podobné instituce. A že to je pro Putina strašidelnější než válka, protože tyto útoky vzbudí nelibost u lidí, kteří budou považovat Putinova opatření za nedostatečná.

A upozorňuje, že propagandisté v souladu s tím začali pracovat, například známý účet „Jay in Kyiv“, který v reakci na útoky píše: „Putinova křehká říše je dnes v noci v ohrožení, armáda v ulicích Dagestánu potlačuje povstání a Krym zažívá masivní útok ukrajinských ATACMS.“

Putin's fragile empire under threat tonight with military on the streets of Dagestan suppressing an uprising and Crimea experiencing massive Ukrainian ATACMS attack. pic.twitter.com/jv14a3EJiU — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 23, 2024

Scénář je dle analytika jednoduchý, destabilizovat Rusko přeháněním paniky, která má vybudit nespokojenost ve společnosti s tím, jak úřady postupují. „Vytvořit dojem, že Putin ‚ztrácí kontrolu‘ nad situací a že ‚nestabilita‘ je důsledkem povstání společnosti, což je narativ, který bude přirozeně spojován a posilován západním korporátním tiskem,“ popisuje Simplicius a dodává, že je to velmi základní psychologická operace.

Nicméně, možnosti volby pro Rusko nejsou dobré. Pokud obviní Spojené státy a podnikne něco napřímo, bude hrát do Zelenského tvrzení o agresorovi a umožní NATO nutit členy, aby se více vyhranili. Ale pokud neudělá nic, zklame občany, kteří si budou myslet, že je při této agresi vláda opustila.

Připomíná také, že na návštěvě ve Vietnamu Putin hovořil o eskalaci. A že tato eskalace má Rusko v nějakém bodě odstrašit. Jenže se zároveň mluví o strategické porážce Ruska na bojišti. Putin podotkl, že to by byl konec ruské státnosti a tisícileté historie. „A tak vyvstává otázka, proč bychom se měli nechat zastrašit? Není pak lepší jít do toho naplno?“ řekl s tím, že se jedná o základy logiky ještě z jeho univerzitního vzdělání.

Rusko také pokračuje v útocích na frontě a také proti ukrajinské energetické síti, která i v létě, kdy jsou energetické nároky nejmenší, trpí výpadky.

Je zde prý ale i zajímavý vývoj, který nazančuje, že ruské špičky „vědí něco, co my ne“, protože jejich vyjádření naznačují brzký konec konfliktu. Jednak Putin zopakoval, že věří, že na začátku roku 2025 bude Zelenskyj „nahrazen“.

Jeden ze scénářů je, že vrchní velitel Syrskyj je nucen shromažďovat síly pro další ofenzívu na podzim. Důvodů je údajně více, ale jeden z nich je, že Biden potřebuje pomoci ve volbách. A až tato ofenzíva selže, tak bude Zelenského obraz tak pošpiněn, že Západ už pro něho nebude mít dalšího použití. A spekuluje se, že se z pozice velvyslance v Británii vrátí Zalužnyj. O tomto proudu prý ví i bývalý poradce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny Andrije Jermaka, Oleksij Arestovič. A proto se nabízí na post ukrajinského prezidenta a tvrdí, že je ochotný si potřást rukou s Putinem.

Další zajímavý incident pochází od novopečeného ministra obrany Ruska, Andreje Bělousova, který vzbudil pozdvižení na inspekci stavby kasárna námořní pěchoty, kdy jednak vyhrožoval velícím důstojníkům soudem, pokud práci nedokončí včas. Ale když přišlo na důvod, proč se tak spěchá, Bělousov uvedl „že se kluci brzo vrátí“. Což si proukrajinští analytici vysvětlují jako důkaz, že válku ukončí mírová jednání, a proruští že brzy dojdou k vítězství a vojáci budou demobilizováni. Sám Simplicius ovšem podotýká, že se může jednat o střídání vojáků.

Fotogalerie: - Proti Pentalandu

Že válka skončí do konce roku si také myslí velitel zvláštní jednotky Achmat, Apti Alaudinov. Nicméně, ten dle analytika, také často přehání, ale podobná vyjádření se kupí. Koneckonců, jedno takové dala i ruská zahraniční rozvědka SVR, která 20. 6. uvedla, že Západu vyhovuje, že legitimita závisí zcela na západní podpoře.

„Ukrajinský ‚prezident‘ ztratil veškerou nezávislost. Konečně je v rukou svých washingtonských manipulátorů na ‚krátkém vodítku‘ a nebude se moci vyhnout odpovědnosti za rozpoutání ‚velké války‘ v Evropě. Jeho západní páni ho snadno obětují, až Rusko upevní své úspěchy na bojišti a vyčerpané a demoralizované ukrajinské jednotky se ocitnou v zoufalé situaci.

Po vyčerpání takové ‚užitečnosti‘ Zelenského a po zjištění, jak marné byly naděje na ‚strategickou porážku Ruska‘, nebude Bílý dům váhat odhodit ho na smetiště dějin a nahradit ho některým z ukrajinských politiků, který bude přijatelný pro jednání s Moskvou o mírovém urovnání konfliktu. Washington považuje za nejvhodnějšího kandidáta bývalého vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil V. Zalužného,“ uvádí SVR.

Sám analytik tento scénář, kdy bude Zelenskyj svržen generály, pro které bude mírová dohoda přijatelná, považuje za nejpravděpodobnější. Nicméně, Zelenského poradce Jermak prý může udělat čistku mezi vojenským velením.

Novinář Seymour Hersh, známý kvůli jeho odhalením sabotáže Nord Streamu, tvrdí, že Putinova vyjádření přicházejí poté, co Moskva a Washington vedly neformální jednání o tom, jaké ústupky by Západ a Rusko mohly udělat, aby ukrajinský konflikt vyřešily. Během těchto jednání byl prý diskutován i ruský útok na Charkov. Simplicius nicméně nebere Hershe jako spolehlivého.

„Přesto se lze důvodně domnívat, že Rusko možná mírně vyčkává s jakýmikoliv ‚velkými‘ útoky na výsledky amerických voleb. Jakákoli rozsáhlá ofenzíva zaručuje vysoké ztráty. Rusko již nějakou dobu buduje celou druhou armádu, ale nevyužívá ji. Jednou z možností je, že vzhledem k tomu, že to nepotrvá dlouho, chce Rusko zjistit, zda Trump vyhraje a donutí Ukrajinu ke kapitulaci tím, že zadrží veškeré další americké financování a zbraně. To by Rusku umožnilo zvítězit, aniž by muselo vynaložit masivní úsilí a ztráty. Minimálně by se Trumpovi mohlo podařit přimět ukrajinské vedení k jednání za předběžných podmínek Ruska.

Pokud by se to nepodařilo, Rusko si možná schovává své největší zbraně na ofenzívu v létě 2025, aby Ukrajinu dorazilo, protože v té době, pokud by volby v USA situaci nezměnily, by bylo zřejmé, že neexistuje jiný způsob, jak to udělat, než metoda hrubé síly,“ shrnuje na závěr analytik.