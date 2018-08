Na pražské kandidátce ANO to houstne. Nacher zhodnotil podnikání svého lídra slovy o lichvě

Bývalý lídr hnutí ANO pro komunální volby Patrik Nacher promluvil v internetové televizi DVTV. Udělal prý maximum pro to, aby zůstal lídrem po komunální volby v hlavním městě, ale nestačilo to, byl vyměněn. „Netrhá mi to žíly,“ poznamenal k tomu poslanec hnutí ANO. Prý mu uškodila analýza, podle které nemá Nacher potenciál přilákat nové voliče, kteří dříve nehlasovali pro hnutí ANO. Proto byl nakonec do čela kandidátky postaven milionář Petr Stuchlík. „Já nebudu tenhleten postup kritizovat, jakkoli je to na poslední chvíli a opakuje se tím rok 2014,“ doplnil Nacher s odkazem na to, jak Babiš v posledních komunálních volbách několikrát měnil lídra kandidátky, až nakonec postavil do čela kandidátky ANO pro Prahu Adrianu Krnáčovou, stávající primátorku.

Nacher byl také na kandidátku implementován zvenčí před čtyřmi lety, proto tento postup nechce příliš kritizovat. „Já nechci říkat, že když se to týká mě, tak je to v pořádku, a když je to proti mně, tak tady budu brečet. Nebudu,“ zdůraznil Nacher.

Na přímá dotaz však odpověděl, že podmínky, za kterých lidem půjčuje peníze firma nového lídra kandidátky Stuchlíka, působí dojmem lichvy. Je prý rád, že jeho kolega z kandidátky svůj podíl ve společnosti Fair Credit prodal. Dodejme, že Nacher je dlouholetým a známým bojovníkem za práva klientů finančních institucí.

Host však také doporučil moderátorovi Martinovi Veselovskému, aby se v hnutí ANO ptal, zda o sestavování kandidátek rozhodují experti na názory veřejnosti. „Ode mě by to nebylo teďka objektivní, protože jsem stále ve středu toho dění,“ doplnil.

Občas prý má chuť s působením v politice praštit. „Někdy jo, ale tam jde také o kontext té situace. Kdybych s tím praštil před 14 dny, tak by to také mohlo být vnímané jako praštění člověka, který je znechucený, naštvaný, pomstychtivý, zlý potom a já na ten kontext hrozně dám,“ pokračoval v popisu situace Nacher.

„Kdybych řekl, že by mě to nenaštvalo, tak by to asi působilo nevěrohodně,“ řekl také Nacher. Ale rozhodně nechce působit jako pomstychtivý politik. chce působit jako člověk, který dělá věci naplno. Naplno pracoval i když kritizoval bankovní poplatky, kde si připadal jako „mravenec stojící proti slonům“. Ale nakonec ty slony přece jen porazil a celá řada poplatků byla zrušena. Stejně postupuje v politice. Respektuje, že už není jedničkou v Praze, ale i tak chce pracovat naplno. „Bezvýhradná podpora seshora nebyla, já to respektuju a jedeme dál,“ konstatoval host.

V hnutí ANO prý probíhají debaty nad různými tématy. Tyto debaty probíhají i v poslaneckém klubu hnutí ANO, kde se Nacher prý nebojí prezentovat své mnohdy menšinové názory, jako je zrušení povinnosti zavírat některé obchody o určených svátcích.

Nechtěl říci, zda považuje Stuchlíka za dobrého lídra. „Tohle není otázka až tak na mě,“ podotkl. Ale když si procházel minulost pana Stuchlíka, tak tam „nic výrazného, co by ho (Stuchlíka) kontaminovalo, nenašel“, konstatoval pouze v obecné rovině. Ocenil, že Stuchlík prodal podíl ve společnosti Fair Credit, kterou zakládal. „Abych tady byl úplně férový, tak já Petra Stuchlíka znám deset let a ve své činnosti on jako spolumajitel Fincentra některé věci ohledně šíření finanční gramotnosti a osvěty podporoval,“ zastal se Nacher svého kolegy z pražské kandidátky.

V závěru rozhovoru zdůraznil, že nikdo nemůže čekat, že přijde do studia a jako dvojka kandidátky hnutí ANO v Praze začne kritizovat Petra Stuchlíka coby pražského lídra.

