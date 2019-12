Na*raný Babiš: ČT mě cenzuruje! Bakalův Respekt! Pravda o auditu EU je zde

Premiér Andrej Babiš (ANO) se pro rádio Impuls vyjádřil k auditní zprávě Evropské komise o svém možném střetu zájmů. Rýpl si do Respektu i do České televize, řekl, že zpráva není definitivní. Radiožurnál však v pondělí ráno informoval o tom, že mluvčí Evropské komise potvrdil zprávu jako konečnou, kdy není žádný prostor pro její rozporování.

„Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva. A já tedy nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův Respekt, že je to konečná finální podoba auditní zprávy. Protože do dvou měsíců od obdržení české verze může Česká republika uplatnit případné připomínky a samozřejmě, takže určitě, Česká republika, která už na začátku to odmítla, to bude odmítat nadále,“ řekl rádiu Impuls Babiš.

„Taky je velice pikantní, že toto rozhodnutí přišlo pár minut předtím, než skončila Evropská komise. Takže Evropská komise skončila včera a pár minut předtím, než skončila, vydali toto rozhodnutí. Já jsem se k tomu vyjadřoval včera České televizi, která bohužel cenzurovala moji SMSku, takže já ji můžu tady znovu přečíst, že mám pouze informace z médií, že do řešení auditu jsem nebyl nikdy nijak zapojen, že je to záležitost úředníků, konkrétně Ministerstva pro místní rozvoj, a že s předchozími závěry se Česká republika ani já osobně neztotožňujeme a zásadně je odmítáme. Že je zcela absurdní, že Brusel vykládá český zákon, navíc úplně nesmyslně, když zákon lex Babiš byl namířen proti mně s cílem vyštvat mě z politiky a já jsem lex Babiš dodržel,“ sdělil Babiš. Podle svých tvrzení postupoval přesně podle něj.

„Věřil jsem firmu do svěřenských fondů. A je jasné, že od začátku jde o akci bývalého náměstka ministerstva financí, toho času Piráta, díky kterému Česká republika přišla nenávratně nejméně o 10 milionů, když udal Českou republiku do Bruselu,“ uzavřel Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera potvrdilo, že skutečně obdrželo auditní zprávu Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle úřadu ale nejde o finální verzi a Česko bude mít dva měsíce na odpověď a případné připomínky. To však dnes popřel mluvčí Evropské komise, podle něj je zpráva konečná. Z vyjádření úřadu také vyplývá, že dokument nyní nelze zveřejnit, jak žádá opozice, protože Evropská komise „žádá o důvěrné zacházení“. Podle informací týdeníku Respekt zpráva premiérův střet zájmu potvrzuje. Babiš říká, že postupoval podle zákona.

Auditní zprávu zaslala EK do České republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Premiér to včera znovu odmítl a tvrdí, že zákon neporušil.

„Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo auditní zprávu, s kterou se v pondělí seznámí odpovědní zaměstnanci. Evropská komise opět žádá o důvěrné zacházení s dokumentem, protože řízení stále trvá. Rozhodně nejde o finální podobu auditní zprávy,“ sdělil včera ČTK mluvčí MMR Vilém Frček. Dvouměsíční lhůta pro vyjádření připomínek začne v okamžiku, kdy MMR obdrží oficiální překlad zprávy do češtiny, řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) České televizi. Zatím má ministerstvo podle ní jen anglický originál.

Organizace Transparency International, která na možný Babišův střet zájmů loni upozornila, ale trvá na tom, že auditní zpráva je konečná a MMR ji má zveřejnit. Zveřejnění požaduje i převážná část opozice. „Ministerstvo musí vše zveřejnit! Jde o peníze nás všech,“ vyzval na Twitteru lídr Pirátů Ivan Bartoš. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že premiérův střet zájmů je jasný už od jeho vstupu do politiky. „V tuto chvíli mě ale zajímá, zda bude ČR muset do Bruselu kvůli jeho nenasytnému čerpání dotací vracet stovky milionů korun,“ dodal.

Ačkoliv obsah auditní zprávy není oficiálně znám, týdeník Respekt včera na webu uvedl s odvoláním na dva nejmenované zdroje, že dokument potvrzuje Babišů střet zájmů. Jeden ze zdrojů Respektu sdělil, že Babiš podle auditu porušuje české i evropské právo.

Premiér výhrady EK odmítá. V České televizi dnes řekl, že dodržel zákon o střetu zájmů, postupoval podle něj a jím vlastněnou firmu vložil do svěřenského fondu. Na zveřejnění auditu prý nemá vliv. „Je zcela absurdní, že Brusel vykládá český zákon, navíc úplně nesmyslně, když zákon lex Babiš byl namířen pouze proti mně s cílem vyštvat mě z politiky. Lex Babiš jsem dodržel, postupoval jsem přesně podle něj, vložil jsem firmu do svěřenských fondů,“ řekl Babiš.

Komise pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.

Psali jsme: Ruská show Pavla Novotného: Bylo za tím něco víc? Padla i slova o násilí Nová strana? Váhaví voliči ANO, to je cíl! píše Respekt Přerov: Lagunu čeká šetrné odbahnění. Bahno se nebude těžit, zničí ho speciální přípravek Babiši, průšvihový audit EU se zveřejní. Zařídím to, slíbil Zdechovský

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.