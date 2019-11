Na*raný Babiš vystoupil v ČT. Nadával na novináře. Hodně

O článku v americkém deníku The New York Times, jenž píše o zemědělských dotacích ve střední a východní Evropě s tím, že někteří oligarchové díky tomu pumpují peníze z EU do svých firem, hovořil premiér Andrej Babiš (ANO) i s Českou televizí. Již dříve pro server Parlamentní listy uvedl, že článek je plný lží a od začátku bylo cílem poškodit V4 i českého premiéra.

Babiš se proti článku ohradil v pondělí v rozhovoru pro Parlamentní listy. Uvedl, že s autorem textu seděl hodinu a ten byl předem nabrífovaný nesmysly. „Když mě New York Times požádal o rozhovor, kolegové mi řekli, že dopředu víme, jako to dopadne, že to bude negativní. Nicméně já jsem je neposlechl, setkal jsem se s tím redaktorem. Seděl jsem s ním hodinu v New Yorku v kavárně. Myslel jsem, že to bude rozhovor o Evropě, o klimatu, a on se ptal jenom na zemědělství, na což jsem samozřejmě nebyl připraven, protože já zemědělství neřeším,“ uvedl Babiš pro PL.

Premiér mu podle svých slov vysvětlil, že je to úplně jinak. „Vyvracel jsem mu nesmysly například o zastropování, že to přišlo se mnou, a takové věci. Přitom už při vstupu České republiky do Evropské unie čeští zemědělci nechtěli zastropování. Následně jsem si vyžádal různé analýzy e-mailem od ministra zemědělství, pana Tomana,“ pokračuje premiér.

„Samozřejmě, že ten pan redaktor už dopředu věděl, bylo to zadání, že to bude negativní, že V4 bude vykreslena jako negativní. New York Times je deník, který je protitrumpovský, promigrační a nevím jaký. Takže to jsou absolutně neobjektivní věci, já to zásadně odmítám,“ sdělil k tomu Babiš důrazně.

Firmy u nás podle jeho slov dotace berou podle pravidel a berou podstatně méně než v zahraničí. „Dopředu jsem věděl, že zadání je poškodit mě a celou Visegrádskou čtyřku. Bohužel to tak je, žádná objektivita,“ má jasno.

„Myslíte, že americké noviny fungují jinak než u nás? Pustíte si CNN a vedle toho FOX News a budete mít pocit, že jste v úplně jiných dvou státech. Když já jsem jel jako ministr financí do Spojených států v roce 2015, někdo tady z Prahy zařídil, že Foreign Policy vydala totálně dehonestující článek o mně. Plný lží. Chtěli jsme se s nimi soudit, potom jsme se natahovali přes právníky. Co myslíte, že tam jsou všichni nezávislí? Je to podobné jak u nás,“ zamýšlí se nad americkými médii.

Podle premiéra Babiše bylo jasné, že to nebude objektivní rozhovor. „Ten redaktor byl nabrífovaný, plno lží a nedal mi ani prostor. Ten rozhovor se uskutečnil v září a myslel jsem teď, že už to ani nevyjde. Tehdy jsem mu ty všechny domněnky a lži vyvrátil. Teďka vyšlo tohle, o mně tam téměř nic není, ale citují tam Wagenknechta, toho největšího psychopata! Už to je vidět! Našli si největšího psychopata Wagenknechta, který poškodil naši zemi o 800 milionů. Je to megaudavač, který udává celý život své zaměstnavatele, nadřízené. Můžete se zeptat ve firmách, kde pracoval. Toho citují, to je strašně zajímavé,“ rozčílil se.

„Nechci se nad tím rozčilovat, protože stejně jako některá německá média o mně lžou z titulu toho, že kritizuji Evropskou unii kvůli migraci, tak i u tohoto protitrumpovského deníku bylo jasné, jaký bude výsledek,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Andrej Babiš.

Andrej Babiš se k článku New York Times o tom, že Česko a Maďarsko zneužívají systém zemědělských dotací EU, vyjádřil i v rozhovoru pro ČT. Americký deník upozornil na to, že Agrofert loni pobral nejméně 959 milionů korun na evropských dotacích.

„Je to zmanipulované, je to nesmysl. New York Times je totální antitrump a o nezávislosti některých novinářů si můžeme povídat. Je to manipulace, já to odmítám,“ sdělil Babiš České televizi. Zároveň se podivil nad tím, že rozhovor dával americkému listu v září a článek vyšel až v listopadu. „Slovo zemědělství z mých úst neuslyšíte,“ rozlítil se také Babiš.

