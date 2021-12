Na rovinu. Očkovat nás nutí, protože... V TV se vědec rozhodl říct vše

Na CNN Prima News se střetl mikrobiolog Petr Šebo s imunologem Jiřím Šinkorou. Ovšem v řadě témat spolu nakonec souhlasili, například že vir roznášejí i očkovaní nebo že by se u vakcín mělo brát v potaz, zda člověk covid prodělal či nikoliv. Šinkora má ovšem za to, že zde existuje tlak, aby byli naočkováni všichni ve prospěch farmaprůmyslu. A to Šebo označil za nesmysl, který nevyžaduje komentář. A pobavil Šinkoru, když nesouhlasil, že očkovat děti je nesmysl.

Na CNN Prima News se u tohoto tématu střetli mikrobiolog Petr Šebo a imunolog Jiří Šinkora. Šebo argumentoval, že covid-19 není pro děti bezrizikové onemocnění a již bylo hospitalizováno kvůli covidu 1250 dětí od batolat až po 17 let a 8 jich prý zemřelo. A 250 z nich bylo hospitalizováno kvůli těžkému zánětlivému syndromu, s průměrným věkem 9 let. Mezi nimi žádné oběti nejsou, ale Šebo dodal, že většina z nich dostane zánět srdečního svalu.

Šinkora na to namítal, že virus se s lidmi snaží „sžít“ a očkování dětí je jako očkování proti rýmě. „Argumenty, že umírají děti, jsou založeny na tom, že my je trasujeme. Já si myslím, že v České republice umírá každý rok několik dětí na komplikace způsobené plicními nebo respiračními viry a nikdo to nesleduje. Toto je podle mě hysterie. A neustále se nás snaží někdo přesvědčit, abychom...“ nesouhlasil Šinkora. A pak se rozhodl: „Řeknu to na rovinu. Abychom podporovali farmaprůmysl, aby nás naočkoval úplně všechny.“ A ještě doplnil, že je úplně jasné, že vir přenášejí očkovaní.

Šebo mínil, že věta o očkování je na podporu farmaprůmyslu, ani nezasluhuje komentář a že nemá slov. „To je prostě hloupost,“ prohlásil. Moderátorka Wolfová ho konfrontovala s tím, že německá poradní komise pro očkování plošnou vakcinaci dětí nedoporučila. A profesor kontroval, že v Německu nad alibismem této komise kroutí hlavou jak laická, tak odborná veřejnost, alespoň její část. Zmínil též, že ani česká vakcinologická společnost nedoporučila plošné očkování a Němci také doporučili očkovat děti, u kterých hrozí riziko. „Jsou to především děti, které jsou obézní,“ informoval s tím, že vir je schopen se množit v tukových buňkách. Rizikové jsou také děti s cukrovkou a s neurologickými obtížemi a se srdečními a plicními obtížemi.

Odkazoval se na data z USA, která ukazují, že vakcíny jsou pro děti velmi bezpečné. „Tyhle vakcíny jsou pro děti 5–11 bezpečnější, než pro ty děti 12–17, protože tam ta incidence těch myokarditid a perikarditid pro chlapce je trošku vyšší, ale u těch dětí 5–11 se to nevyskytuje,“ řekl Šebo. Že se při očkování vyskytuje nepohodlí a vedlejší účinky nezastíral. „Já neříkám, že se všechny děti mají povinně očkovat. Teď se valí těmi školami a školkami taková tsunami těch infekcí, že se klidně může stát, že těch dětí, co to ještě neprodělali, než na ně přijde vakcína, už moc nebude,“ podotkl a doporučoval stránky české vakcinologické společnosti, aby si každý rodič udělal obrázek sám.

S tím, aby se rodiče rozhodovali sami, Šinkora naprosto souhlasil se slovy: „Je to vaše dítě“. Ale měl námitku: „Imunologicky je to nesmysl. Na tom si budu trvat. Očkovat dítě proti chřipkovému viru je nesmysl. Na druhou stranu, každý si může rozhodnout o osudu svého dítěte.“ Že by bylo očkovat děti nesmyslné, označil Šebo, k velkému pobavení Jiřího Šinkory, za nesmyslné. Opět zmínil data z USA, která nehovoří o žádném případu velkého negativního důsledku, pouze o standardních, jako je bolest v místě vpichu, teplotě, bolesti hlavy apod.

Šinkora a Šebo se shodli na tom, že očkovaní lidé významně přispívají k šíření viru, protože je jich jednak více a také se často chovají méně opatrně.

Šinkora se pak opět vyjadřoval k dětem a jejich onemocnění. „Malé děti mají brzlík, kde se jim dělají antivirové lymfocyty. Malé děti jsou připraveny na bránění se proti viru. Všechno, co tu posloucháme, je o protilátkách. To je stařecká imunita. Malé děti se virům tohoto typu ubrání. Je to rýmový virus. Až mi někdo prokáže, že je to jiný virus, uznám svou chybu, odstoupím ze svých názorů. Toto je normální dětská rýma, která zabíjí starce. Tečka,“ prohlásil a Šebo argumentoval 250 těžce nemocnými dětmi, i když uznal, že vir sám je pro děti velmi málo nebezpečný. Povinné očkování dětí 5–11 let prý vůbec není na stole. Ovšem to, že ani jedna vláda nechce prosadit povinné očkování od osmnácti let považuje za alibismus.

Imunolog následně s Šebem souhlasil, že by bylo zapotřebí diferencovat mezi těmi, kdo již nemoc prodělali a těmi, kdo ne. „Když dostanou dvě dávky vakcíny, tak se jim nic strašnýho nestane. Ale některým by stačila třeba jenom jedna. A časem se třeba dobereme toho, že bude známý nějaký korelát ochrany, že bude známé nějaké to číslo hladiny těch protilátek,“ říkal Šebo a dodal, že se zatím nebere vůbec v potaz buněčná a T-buněčná imunita, takže v budoucnu snad bude známý nějaký parametr, podle kterého se bude možné rozhodnout, zda potřebuje jednu nebo dvě dávky očkování nebo také vůbec žádnou. Podotkl, že v této epidemické situaci to nebylo možné řešit, ale doufá, že se tohoto rozlišování dočká.

