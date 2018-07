Na tohle dojel Sobotka, když se na to vykašlal. Expremiér znovu vytahuje velké téma

Server Deník.cz vyzpovídal expremiéra Jiřího Paroubka. Ten hned na úvod rozhovoru prozradil, že dělat premiéra je velmi stresující, už proto, že premiéra se snaží ovlivňovat různé zájmové skupiny a pokud jim nevyjde vstříc, mnohdy se ho snaží poškodit a přihrát body opozici. V Česku se prý nikdo neštítí ani útoků na manželku premiéra. Tím se podle Paroubka lišíme kupříkladu od Rakouska, kde se takovéhle věci nedělají.

„V menších evropských zemích, jako je Rakousko, to má přece jen nějaká pravidla, lidé se v určitých směrech, například ve vztahu k ženám, navzájem respektují. V Rakousku tak neexistují útoky na manželky politiků, s čímž se u nás lidé jako Langer nebo Bakala vůbec nemazali,“ pravil Paroubek.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

V české politice se navíc poměrně ostře provokují i sami političtí hráči. Stačí se podívat na to, co předvádí premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Andrej Babiš ANO 2011



Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



V rozhovoru došlo i na Paroubkovo umění přesvědčit lidi o tom, že právě on bude dobrým premiérem a bude zastupovat jejich zájmy. Že lidi přesvědčovat umí, ukázal Paroubek v časech, kdy sociální demokracii vytáhl z deseti procent v roce 2005 na třicet dva procent ve volbách z roku 2006. Paroubek podle svých vlastních slov uspěl mimo jiné proto, že důsledně naplňoval programové priority ČSSD. Jeho nástupce Bohuslav Sobotka prý dojel na to, že řadu programových priorit, které považovali lidé za důležité, ignoroval. „Například církevní restituce, na které se Sobotka úplně vykašlal,“ vysvětlil expremiér. Sobotka by podle jeho názoru získal body např. tím, kdyby církevní restituce dodatečně zdanil, jak to teď požadují komunisté. A Babiš je připraven jejich požadavkům vyhovět.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



