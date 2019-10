Na západě jsou dvě skupiny lidí a každá vnímá migranty odlišně. Spisovatel promluvil z vlastní zkušenosti

O svém pohledu na migraci se rozhodl pro ParlamentníListy.cz promluvit spisovatel, novinář a hudebník Pavel Černocký. Popsal, jak naprosto odlišně podle jeho názoru vidí situaci v západní Evropě dvě skupiny lidí. Padla i taková slova jako paraziti a ghetta. Vrací se i k požáru Notre Dame. Na závěr poukazuje na to, jak to vypadá hned za našimi hranicemi, a připomíná postoj různých politických stran.

„Jak vypadá situace v západní Evropě, může vidět každý, kdo vidět chce. Ovšem je tu docela početná skupina lidí, kteří vidět nechtějí. Ten pohled na mladé Afričany, napadající pokojné občany ve Francii, Anglii, Německu, prakticky všude na západ od našich hranic, totiž jaksi nezapadá do jejich ideologie,“ začíná svou úvahu na téma migrace novinář, spisovatel a hudebník Pavel Černocký a ohledně zmíněné „početné skupiny lidí“ vysvětluje. „Jsou totiž přesvědčeni, že všechna náboženství jsou stejnohodnotná a lidé všech ras si jsou rovni a v podstatě jsou docela hodní. Pokud se najde nějaký ten ‚zloun‘, tak je to výjimka a ten člověk je pravděpodobně duševně nemocný. Přece si musíme pomáhat, ne?“ pokládá řečnickou otázku a dodává. „A kdo ví, jestli ta hrozná videa na Facebooku nejsou zfalšovaná a nahraná. Jaksi jim uniká, že ta prokazatelně zfalšovaná videa pocházejí vesměs z opačné strany. Utopené dítě (z viny jeho otce), topící se utečenci, kteří se sápou do člunu, a o pár metrů vedle stojí další uprchlík jen po pás ve vodě, zfalšované útoky a „záchranné akce“ Bílých přileb v Syrii apod…“

Vědí, že přivandrovalci jim to v příštích volbách oplatí

Jak dále Pavel Černocký uvádí, realisté to ale podle jeho názoru všechno vidí jinak. „Ti „hodní“ Evropané si nechali své země zaplavit lidmi s odlišným myšlením a odlišnou kulturou (tedy pokud to za kulturu vůbec můžeme pokládat). Ve své neskonalé dobrotivosti jim poskytli azyl, finanční podporu a bydlení zdarma. Klidně přihlížejí, jak se nejenom množí jako kobylky, ale navíc si za sebou tahají do země své početné příbuzné. Jejich počet v zemi stoupá každým dnem. Ze dvou na pět procent, pak na 10, 15, 20… kdo ví, kde to skončí,“ pokyvuje hlavou novinář a mimochodem i první československý diskžokej Pavel Černocký a podotýká. „Ti ‚noví Evropané‘ ve velké většině nemají žádný zájem pracovat, přizpůsobit se domorodcům, ale chtějí zakládat vlastní ghetta a donutit původní obyvatele jejich manýry akceptovat – a oni to ochotně činí! Nejenom že tyto parazity živí, ale ještě jim v nesmyslně krátké době poskytují řádné občanství a hlavně volební právo… and ‚It’s a road to hell‘, cesta do pekla. Všimněme si, že tento postup propagují a hájí výhradně levicové, liberální strany. Důvod je zřejmý. Oni totiž dobře vědí, že jim to přivandrovalci v příštích volbách rádi oplatí. Bude jim totiž jasné, že jen ti nadšení levičáci je budou i nadále sponzorovat. Vítězná pravice by jim totiž určitě rychle zaťala tipec.“

„V USA na to šli jinak,“ připomíná Pavel Černocký a dodává. „Každý imigrant musel bezpodmínečně respektovat místní zákony a hlavně, musel se naučit angličtinu a složit z ní zkoušku. Jinak občanství nemohl dostat. (Viz krásná knížka „Pan Kaplan má třídu rád“.) A navíc přijímali prakticky jenom Evropany, tedy lidi z podobných kultur. (Černochy už byli bohatě zavezeni díky velmi nerozumným, barbarským postupům v minulých stoletích.)“

Evropě dochází dech. A požár Notre Dame…?

„Evropě už ale dochází dech a peníze,“ upozorňuje Pavel Černocký a vypočítává. „Nekontrolovaná imigrace nesmírně zatěžuje sociální systémy. Přistěhovalci se řídí vlastními zákony a terorizují místní obyvatelstvo. Lidé se bojí večer vycházet z domů a mají strach o své děti. Někteří dokonce emigrují do zemí jako Maďarsko, Polsko anebo Rusko. (Viz farmáři z Rhodesie a JAR.) Každý den dochází k surovým napadením místních občanů, ke znásilněním a vraždám. Liberální média to pochopitelně drží ‚low profile‘, tedy jaksi pod pokličkou… a lžou a lžou a manipulují své občany. Krásným příkladem je požár katedrály Notre Dame v Paříži. Vznikl náhodou?“ pokládá řečnickou otázku spisovatel a hned si také odpovídá: „Tomu už dnes může věřit jenom úplný pitomec.“

„A teď to základní. Vypadá to dnes u nás jinak? Tedy z hlediska mediální ‚masáže‘. Kdo u nás ovládá to hlavní, klíčové médium? Tedy Českou ‚veřejnoprávní‘ televizi?“ pokládá další otázku Pavel Černocký a opět rovnou odpovídá. „Politické strany, které jsou, řečeno kulantně, k migraci velmi chápavé a tolerantní, tedy TOP 09, STAN, ČSSD, KDU-ČSL, Piráti a spol. Je zábavné sledovat, jak právě zástupci těchto stran bily na poplach a děsily se, že by snad staré zprávy o hospodaření a fungování ČT nebyly schváleny. To by pak nové vedení zvalo do vysílání i padouchy typu Klause ml. a Okamury?“

Soudružka Merkelová v Německu a co přinesla její otevřená náruč

„Přejeme si opravdu, aby výše zmíněné strany totálně ovládly naši mediální scénu? Aby ČT, Bakalův Respekt, Reflex, Forum24 a podobní vštěpovali občanům, co je správné myslet si a co je přímo škodlivé? Tak prosím, přemýšlejme před dalšími volbami vlastním mozkem. Přejeme si, aby to u nás vypadalo za pět let podobně jako dnes v Paříži anebo Birminghamu?“ táže se spisovatel a dodává. „Stačí se podívat jen kousek za hranice. Co přinesla široce otevřená náruč soudružky Merkelové Německu? Hospodářství se propadá pomalu, ale jistě do recese. Na ulicích měst vládne násilí. Migranti už říkají nepokrytě: Nepřišli jsme sem pracovat, jsme přece hosté paní Merkelové. Soudy, policie a úřady ustupují požadavkům islamistů a zavádějí ‚reformy‘ do školství a zdravotnictví, aby vše bylo v souladu s právem šaría. Je tolerováno mnohoženství a sňatky mezi příbuznými a s nezletilými děvčaty. Tradiční německá kultura postupně zaniká. Imigrační násilníci volně překračují naše hranice a postupně se u nás zabydlují. To nám opravdu konvenuje?“ podivuje se spisovatel a na závěr vzkazuje:

„Bude velmi důležité uvědomit si, co nám říká vlastní mozek, a vlastně odmítnout to, co nám do hlavy násilně vtlouká ta levicová liberální propaganda. Myslete na to, až půjdete příště k volbám…“

