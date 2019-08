Na zdravotní péči se u nás dává málo. Profesor Pafko vytáhl smutná čísla. A promluvil o Zemanovi a vyznamenání

Chirurg a rytíř českého lékařského stavu profesor Pavel Pafko se v rozhovoru pro Prostor X magazínu Reflex rozpovídal o svém životě, stavu našeho národa a jaký má pohled na současné zdravotnictví. Pafko, jehož pacientem byl i prezident Václav Havel, se vyjádřil, že je namístě mluvit o připlácení za péči. Zmínil i své vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana, prý by jej přijal znovu, ale vadí mu, jak si teď prezident Zeman protiřečí. To ho prý zklamalo.

Pafko řekl, že si nemyslí, že by zachránil život prezidentu Václavu Havlovi. Prý to tak „nazýval bulvár“ a pacientů s podobnou diagnózou „jsou stovky“. „Pacient je jako pacient,“ doplnil profesor, který chirurgicky odstranil plicní nádor Havlovi v prosinci 1996.

Co se týká obézních lidí či kuřáků, Pafko nedělá rozdíly mezi nimi a ostatními. Pafko vyšší zdanění pacientů kuřáků označil za „složitou cestu“, prý neví, jak by lékaři měli posuzovat, kdo je kuřák.

Celý rozhovor s profesorem Pavlem Pafkem můžete zhlédnout zde:

Ohledně ohodnocení lékařů, Pafko říká, že „jestli má někdo moc, nebo málo, je relativní“. V Česku bychom se však měli bavit o zavedení nadstandardní péči. Na zdravotní péči prý dáváme pouze 7 % hrubého domácího produktu, kdežto například v Německu či Rakousku dávají 9–10 % tamějšího HDP.

Do systému prý musí vstoupit více peněz. Pafko za jednu z cest označil i komerční připojištění běžné v západní Evropě. „Politici se ho bojí, protože by odsunulo většinu důchodců do druhé řady, ti by si těžko mohli z těch důchodů platit připojištění,“ shrnuje Pafko. Dodává, že se ve zdravotnictví ztrácejí peníze stejně jako v jiných sektorech a existuje i v tomto oboru korupce.

Pafko, jenž nikdy nevstoupil do KSČ, se vrátil i ke své situaci po invazi vojsk Varšavské smlouvy, i přestože v té době pracoval v Západním Německu, o emigraci prý nikdy neuvažoval.

A pak přišla otázka moderátora Čestmíra Strakatého, zdali je Pafko zklamán vývojem po roce 1989. Člověk si prý představuje věci, že by mohly být lepší, nežli tomu je, za zlom, ke kterému roku 1989 došlo, však je Pafko rád.

Je zde prý stále velký prostor ke zlepšení. Pafko zmínil i současný spor o ministra kultury. „Já jsem zklamán, protože jsem slyšel pana prezidenta mluvit v době, kdy byl předseda vlády, že by prezident neměl posuzovat ministry podle toho, jestli se mu líbí, nebo nelíbí,“ říká Pafko s tím, že nyní prý Zeman mění názor, a je tím zklamán.

Vyznamenání z rukou Miloše Zemana by přijal i dnes. „Já to vnímám jako ocenění těch, kteří vás na to navrhnou, kdo vám to podá, je jistě také závažné, ale podstatné je, kdo vás na to navrhne,“ upřesnil Pafko, jehož tenkrát na vyznamenání navrhli v Parlamentu.

Fotogalerie: - Státní vyznamenání od prezidenta

Pafko věří v pozitivní budoucnost českého národa, který podle něj snese evropské srovnání a nemá se za co stydět.

Rozdělení federace zpětně vnímá kladně, Československo prý nevydrželo ani délku jednoho života, a rozdělení tudíž bylo nevyhnutelné.

autor: rak