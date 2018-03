Nad kremelským velvyslancem Zemanem zvítězíme, čas hraje pro nás. Jakub Janda připíjí

„Teď když už je to hotové, tak popíšu pár věcí, co se mezitím dělo v zákulisí,“ zmínil ve svém příspěvku Janda.

„Američané to po kauzách Libanon a vrtulníky považovali za dost zásadní ukazatel, zdali se českému státu dá věřit jako spojenci. Šlo o binární volbu – buď ho předáme našemu americkému spojenci, který proti němu má detailní obžalobu, nebo se zachováme jako zrádce našich spojenců a předáme ho Rusku, které si najednou vykouzlilo nějaký absurdní trestný čin před mnoha lety, aby mohlo formálně požadovat Nikulinovo vydání. Američané to jasně chápali, představitelé jejich ministerstva zahraničí i bezpečnostních institucí mi to v privátních rozhovorech dost jasně popisovali před pár týdny, když jsem byl ve Washingtonu,“ píše Janda.

Podle jeho slov v zákulisí Moskva vytvořila obrovský tlak. „Jejich velvyslanec Miloš Zeman sloužil svému pánovi. Tlačil ve jménu Ruska, jak to jen šlo, psal o tom Respekt a další média. Tady šlo o naprosto doslovnou sabotáž od Nejedlého party – pracovali a pracují pro Moskvu proti našim spojencům,“ sdělil dále Janda. A podotkl i to, že Nikulin byl pro Moskvu tak důležitý, že jej osobně zmiňoval v telefonátu ruský diktátor Vladimir Putin.

„Tolik se báli, že ho vydáme Američanům, kterým pak řekne více o tom, jak ruské zpravodajské služby užívají hackery k útokům proti západním institucím. Proto se Hrad teď tolik vzteká, protože určitě dostanou čočku od svých pánů z Moskvy. Byl to dobrej tejden. Začali jsme se Sovětům a jejich loutkám aspoň trochu bránit. Připíjím na sílu a čest těch, kteří chápou, kdo jsou naši spojenci a kdo zrádci. Jednou zvítězíme, i proto, že čas hraje pro nás,“ dodal Janda.

Dnes pak Janda zkonstatoval, že poradce prezidenta Miloše Zemana Nejedlý prohrává. Sesumarizoval jak Nikulina, tak vyhošťování ruských diplomatů. A neopomněl ani sankce či Temelín.

Celý dnešní příspěvek Jakuba Jandy:

NEJEDLÝ PROHRÁVÁ.

1) NIKULIN: Hysterčení Nejedlého podřízených ohledně vydání ruského Nikulina do USA ukazuje, že ho asi slíbili nebo dostali zadáno od Rusů. Je to logické - místní loutka pracující pro Moskvu jí přece má zařídit vydání vydání hackera, který by Američanům mohl prozradit detaily o tom jak Rusko útočí na americké instituce. Zde Nejedlý úplně prohrál.

2) VYHOŠŤOVÁNÍ RUSKÝ ŠPIONŮ: Hrad nezastavil rozhodnutí Babišovy vlády vyhostit tři ruské zpravodajce. Zeman aspoň Moskvě pomohl, když absurdně zadal BIS veřejně aby hledala zdali za to může Česko. Ruská média jsou toho plná a Česko v nich působí jako falešný obětní beránek - přeci za ten chemický útok nemůžeme my Rusové, ale možná Česko, když už to nechal náš prezident Zeman vyšetřit. Zde Hrad Rusku posloužil aspoň cenou útěchy, když už nedokázal odvydíral premiéra aby nevyhošťoval ruské špiony.