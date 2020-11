Nafocená vyšehradská schůzka, která položila Prymulu. Byla to náhoda? Exministr otevřeně promluvil

Exministr zdravotnictví Roman Prymula byl hostem Prostoru X. Tématem byla i osudná schůzka, která ho stála místo ve vládě. „Jestli to byla náhoda, nebo jestli to byl nějaký záměr, to já nejsem schopen úplně posoudit, důkazy pro to nemám, ale samozřejmě ta sekvence těch různých náhodných prvků byla poměrně zvláštní,“ myslí si. Nelíbí se mu, jak rychle se v současné době rozvolňují opatření.

reklama

Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 80% Jan Blatný 20% hlasovalo: 3702 lidí

Hostem Čestmíra Strakatého byl exministr zdravotnictví Roman Prymula. Tématem rozhovoru byla i osudná schůzka Romana Prymuly, tehdy v pozici ministra zdravotnictví, na Vyšehradě, která ho stála kariéru. „Berete tohle zpětně jako podraz? Jak se na to díváte?“ zeptal se moderátor. Prymula odpověděl, že to bere jako zvláštní věc, kdy netušil, co se děje.

„Já jsem se v pátek vzbudil a krátce poté začala obrovská mediální palba. Já to vidím zpětně samozřejmě jako velkou politickou chybu, já politik nejsem, tak jsem to možná nedocenil. Fakticky to už tak úplně nevidím a jestli ten konec tomu byl adekvátní, to si úplně nemyslím a zejména v tom úhlu pohledu, jak někteří politici se k tomu zcela kategoricky stavěli a jak se potom v dalších dnech někteří nechali nachytat a další, jak u nich to rozhodnutí bylo diametrálně odlišné,“ zmínil Prymula.

Celý rozhovor ZDE:

Nelíbila se mu reakce premiéra Babiše, který pár hodin po vydání fotografií v Blesku volal na tiskové konferenci po jeho odvolání a nechápal, jak kategoricky se k tomu postavil vicepremiér Jan Hamáček, který chtěl s ČSSD odejít z vlády, pokud by nebyl Roman Prymula odvolán. „Také jsem to úplně nechápal jako adekvátní reakci po tři čtvrtě roce práce od nevidím do nevidím,“ okomentoval Roman Prymula reakci předsedy vlády.

Fotogalerie: - Národní 2020

Psali jsme: Zeman: ČT je součást opozice. Je ujetá. Trump ať uzná porážku, ať není jako Kalousek. Trapný

Dále Prymula pověděl, že je možné, že byl sledován, ačkoliv tedy měl ochranku v té době. „Jestli to byla, náhoda nebo jestli to byl nějaký záměr, to já nejsem schopen úplně posoudit, důkazy pro to nemám, ale samozřejmě ta sekvence těch různých náhodných prvků byla poměrně zvláštní,“ dodal. Za náhodné prvky pokládá, že to vyšlo 24 hodin po tom, co byl vyfocen, kdy již platila tvrdší opatření, což mohlo v lidech prý vyvolat pocit toho, že porušil mnohem více a též pokládá za zvláštní, že reakce politiků byla velmi koncentrována, jako kdyby o tom věděli. Na dotaz, zda neměl pocit, že dělá něco špatně, když jde na schůzku do restaurace, která má být zavřená, odpověděl, že to tak nebral. „Já jsem šel na nějakou schůzku a já to nebral jako restauraci, ale restaurace to byla, no,“ dodal.

Poté se přešlo na účastníky tehdejší schůzky. „S kým jste tam byl? To byl tedy pan Faltýnek, který s vámi chtěl mluvit o čem?“ zeptal se Strakatý. „Překvapivě jsme hovořili o masmediálních výstupech, jak komunikovat celou tu vlnu a co se děje kolem epidemie,“ odpověděl Prymula. „A když tam byl i pan galerista Třeštík, jeden z jeho přátel, který potvrdil pro Seznam zprávy, že na té schůzce taky byl. S ním jste taky mluvil o masmediálním výstupu?“ tázal se opět moderátor.

Psali jsme: Covid. Útrata 40 tisíc? Schůzka s Prymulou: Nová fakta

Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 78% Ne 22% hlasovalo: 11809 lidí

„Tam jsem s ním nemluvil o masmediálních výstupech, protože ten se vyskytoval četně na ministerstvu, kde jsme to probírali tam,“ odvětil Prymula a na upřesňující dotaz moderátora, o čem se tedy bavili, odpověděl, že o ničem. „O ničem jste nemluvili?“ podivil se tomu Strakatý. „A co bych s ním mluvil, když ten se vyskytoval na ministerstvu poměrně četně? Na té schůzce byl, ale já jsem tam mluvil s těma třemi lidmi dalšími a s těmi ostatními já jsem nemluvil,“ řekl epidemiolog. „A kdo byli ti ostatní? To byl pan Havrlant, vy,“ chtěl vědět moderátor. „Já jako řadu z nich jsem viděl poprvé,“ uznal Prymula. „Tolik lidí tam bylo?“ byl poměrně překvapen Strakatý.

Prý tam tedy bylo osm lidí, ačkoliv Prymula měl původně tvrdit, že tam byli pouze čtyři lidi. Bylo to údajně prý tak, že on mluvil se třemi lidmi. Nedokázal však vyjmenovat jména těch dalších lidí, jelikož prý některé viděl poprvé. O VZP se však bavit neměli. Prý to ovšem může působit divně. On tam přišel až na desátou hodinu večer, zatímco někteří tam seděli prý již od odpoledne a byli tam i poté, co odešel z oné restaurace. Do politiky tedy dle svých slov nepatří. „Mně se to prostředí v tomto slova smyslu ne úplně korektní jednání nelíbí, takže já nechci být politik,“ vysvětlil.

Fotogalerie: - Fantomas se zlobí

Psali jsme: Prymula: Nechcete očkovat? Změníte názor. Přesvědčí vás

„Vy jste měl být zároveň poměrně úzkou součástí toho, co se teď děje na ministerstvu zdravotnictví po vašem odvolání po nástupu pana Blatného. Pan Blatný mluvil o tom, že vás chce udržet co nejblíž toho dění v nějakém tom centrálním týmu, říkal to i pan premiér. Tohle se ale zjevně nestalo, je to tak?“ uvedl Strakatý další téma.

„Nestalo se to, já jsem nechtěl být úplně spojován s tím rozvolňováním opatření, které v tuto chvíli nastává, protože já jsem vlastně dělal ta opatření, která ten systém nastavila do podoby, v které je a nemám ani problém s tím typem opatření jako spíše s jejich načasováním, takže z tohoto důvodu já odmítl být součástí epidemiologického týmu,“ pověděl exministr. Nechce být tedy součástí tohoto týmu. „Já jsem se dnes ráno dohodl s panem premiérem, že budu jeho poradcem pro zdravotnictví a z této pozice budu nějakým způsobem hovořit i do záležitostí, které se týkají té epidemie, ale jenom čistě poradně nebo konzultačně, nebudu vytvářet nějaká opatření,“ dodal.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je tedy problémem, že se začínají rozvolňovat opatření a není dobře, že bychom se měli přesunout do čtvrtého či snad třetího stupně systému PES. Navíc ta opatření zabrala až o dva týdny později, než měla původně zabrat, jelikož ne všichni v populaci dodržovali ta pravidla, což mělo být i viděno na grafu mobility lidí z dat telefonních operátorů. Ta klesala velmi postupně až na minus osmdesát procent, což bylo v pořádku, jenže nyní se již vrací zpět, i když se nic nerozvolnilo. Nelíbí se mu i náhlé otevírání škol. S prvními a druhými třídami by počkal alespoň týden. Ten svůj výrok, že žáci prvního stupně se vrátí do lavic 2. listopadu, když nevybouchne jaderná elektrárna, vnímá jako svoji největší chybu za tu dobu, co působil v přední linii boje proti koronaviru.

Na závěr rozhovoru se dostali k vakcínám. Prý je příliš optimistické tvrdit, že ke konci roku či do února zde bude dostatek očkovacích látek pro celou populaci. Budou to prý stovky tisíc vakcín. Nemusí to ovšem být tak hrozné, když se těmi vakcínami naočkují ty nejvíce ohrožené skupiny. „Já si myslím, že tady dojde dokonce k sumaci efektů, že tady u nás ta epidemie teď probíhala poměrně intenzivně populací, takže po dobu několika pár měsíců tady bude x lidí, kteří budou imunní, ta promořenost tady nastala a v kombinaci s tím, že se proočkují do nějaké míry ty rizikové skupiny, tak to je efekt, který by to mohl zastavit na podstatně nižším procentu proočkování, než je nutné. To znamená, že když tu budeme mít proočkovanost čtyřicet, padesát procent v sumaci s tímto, tak už ta cirkulace viru bude velmi omezená a nějakých šedesát procent by teoreticky mělo stačit,“ uzavřel Roman Prymula.

Psali jsme: Pryč z této vlády, zní v ČSSD. Hamáček viní ANO a ODS, že zasekly sekeru „Jsme připraveni zazářit!“ Nová mediální kampaň Českého paralympijského týmu Dopolední proud z radnice v Řeporyjích: Aleno Schillerová, ty ubohá ku*vičko estébáka, poslouchej... Hamáček ostře proti premiérovi. Jde o Babiše a jemu blízké boháče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.