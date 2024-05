Náhoda? Sotva střelili Fica, Brusel už měl jasno a chystal cenzuru

Minulý týden byl při atentátu vážně zraněn Robert Fico. Pachatel se k činu přiznal, jedná se o 71letého Juraje Cintulu. Původně se předpokládalo, že Cintula spáchal atentát sám. Nicméně podle včerejších informací z tiskové konference nyní slovenská policie pracuje s verzí, že Cintula byl v nějaké skupině. Policii k tomu vede fakt, že Cintula měl po dvou hodinách po útoku smazanou komunikaci na sociálních sítích. Vyšetřovací tým byl rozšířen.

Pavol Gašpar, náměstek ředitele Slovenské informační služby, který v současnosti tuto funkci zastává, poukázal na jeden fenomén: „Jde o militantní akceleracionismus. Střelba v Praze inspirovala i pachatele na Slovensku, které jsme dokázali úspěšně eliminovat.“

„Máme ve vazbě 41letého Vladimíra S. ze Spišské Nové Vsi. Policie zjistila jeho totožnost a bude se zodpovídat. Ale také 23letou ženu z Bratislavy nebo vysokoškolsky vzdělanou ženu z Nitry. Obě jsou obviněny z vyhrožování, a přitom nikdy neměly problémy se zákonem,“ dodal.

Ve virtuálním prostoru mají prý skoro 50 podezření z trestných činů. „Na dalších dvaceti pracujeme a dalších třicet případů je již rozpracováno,“ vyčíslil s tím, že celkem se Národní kriminální agentura NAKA zabývá již 90 podněty.

Slovenský atentát vskutku hodně souvisí se sociálními sítěmi. Jak informovala agentura Bloomberg ve čtvrtek, Evropská komise oznámila, že „aktivně monitoruje“ šíření fake news na sociálních sítích a varovala, že může velké platformy trestat za to, že proti dezinformacím dostatečně nebojují. Regulátor je prý vybaven „širokou škálou výzkumných a dohledových pravomocí,“ uvedla EK v e-mailu zaslaném Bloombergu. Pravomoci zasahovat vůči velkým platformám mu dává DSA, tedy nařízení o digitálních službách.

Americký technologický web Wired ve čtvrtek prohlásil, že na sociálních sítích probíhá „zdánlivě koordinovaná kampaň“, která z atentátu na Fica viní Ukrajinu. Tento názor měly šířit ruská státní média, prokremelské kanály na Telegramu a také automatizované účty na X. „To, co se zdálo být koordinovanou dezinformační kampaní, kterou ruská vláda rozpoutala bezprostředně po střelbě – ještě předtím, než byl střelec oficiálně identifikován – ukazuje, jak je Kreml evidentně připraven využít hlubokých politických rozporů v Evropě,“ píše web a všímá si, že v ruských médiích byl kladen důraz zejména na Ficův postoj k Ukrajině.

Na webu Zerohedge si ale všimli, že Evropská komise reagovala ještě předtím, než byl potvrzen motiv střelce. Podle něho chce Evropská unie kontrolovat narativ ohledně atentátu, nebo alespoň zajistit, aby se nedošlo k žádným nepříjemným „závěrům“. Web si také klade otázku, čeho se obávají.

Stejného názoru je i australský senátor Gerard Rennick. „Jen by mě zajímalo, jak členové (europarlamentu) ze zahraničí vědí, co je a co není ‚fake news‘? To, že EU chce kontrolovat zprávy, vám napovídá, že se nějaká vláda někde obává, aby se pravda nedostala ven,“ míní.

