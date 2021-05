Najdi ženu. Plná pusa řečí, srandovní. Piráti a STAN hned při výkopu zklamali progresivní fanoušky

reklama

Premiérský kandidát Ivan Bartoš na dnešním představení kandidátů uvedl, že společné uskupení má dost energie, mnoho zkušených lidí a mnoho plánů, jak vrátit zemi budoucnost.

„Naplno se ukázalo, co naši zemi trápí. Je to pokračující klientelismus, chaos v řízení státu, absence dlouhodobého plánu nebo neschopnost státu vyrovnat se s krizovými situacemi. Naše lepší budoucnost se nám za poslední rok vzdálila více než když jindy,“ podotkl Bartoš.

Jeho slova následně doplnil Rakušan: „Proto přicházíme s plánem, který nám budoucnost zase vrátí. Stojí na jednoduchých principech. Moderní a efektivní stát nezpochybnitelné osobní svobody každého jednotlivce, ale i pochopení pro všechny ty, kteří právě v životě neměli dostatek štěstí. Stojí na jasných, spravedlivých a dlouhodobých pravidlech, protože náš program nemíří na konec jednoho volebního období. Náš program míří do budoucnosti. Zastavíme rozvrat veřejných financí, spojíme rozdělenou společnost, zastavíme mrhání veřejnými prostředky, tak abychom měli na kvalitní financování kvalitních veřejných služeb.“

Náš den D je dnes tu. Chceme vrátit zemi budoucnost, ale zvládneme to jen s vámi. Mrkněte na web https://t.co/uK9gFSlHW2, kde najdete náš program a plány, čeho chceme v dalším volebním období docílit. Díky moc, že jste v tom s námi. pic.twitter.com/7iZ6FLJG2m

Bartoš následně zmínil priority uskupení, mezi něž patří lepší kvalita českého vzdělávání, férová reforma exekucí či nový trestní řád. „Chceme vám ukázat, že máme dost energie. Mnoho zkušených lidí a hlavně programových plánů k tomu, abychom naší zemi opět vrátili budoucnost. Pojďme tedy na to,“ dodal.

„Vážené dámy, vážení pánové, jak už nastínil Vít Rakušan, zásadní úkol, který nás čeká v tom nadcházejícím volebním období, je dát do pořádku veřejné finance, které jsou v katastrofálním stavu. Je potřeba podpořit růst ekonomiky. My se na to chystáme skrze podporu reinvestic, nebo zapojení lidí do trhu práce, kteří jsou z něj dnes vyloučení, dále samozřejmě je nutné šetřit na straně státu nejenom skrze digitalizaci, zcela zásadní je zlepšit výběr daní, posvítit si na daňové výjimky, řešit třeba transfer prizing. A my otevřeně říkáme, že naše priorita jsou veřejné služby. Potřebujeme udržet důchody, školství, zdravotnictví, a proto když to nepůjde jinak, tak půjdeme cestou zvýšení příjmů státního rozpočtu,“ doplnil jej pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Chci, abychom žili naší sdílenou vizí a abychom věřili, že budoucnost má perspektivu,“ dodal také Rakušan.

„Dnešní oficiální zahájení volební kampaně STAN a Pirátů. Ve zkratce: Najdi ženu. This is život bez kvót v kostce,“ okomentovala toto zahájení, jemuž byla přítomná jediná žena, pirátská poslankyně Olga Richterová, Lucie Kmentová.

„Pobavilo. Mladé, progresivní politické uskupení, plná pusa řečí o moderním pohledu na věc, dynamickém řízení, digitalizaci všehomíra, autentickém leadershipu, zkrátka konečně jednadvacáté století, konečně bude líp level milion. Až teda na ten počet žen, které mezi sebe do vedení pustíme, že jo, tam to zase nebudeme přehánět. Srandovní, fakt,“ podotkla také redaktorka Forbesu Irena Cápová.

A své napsal i senátor Václava Láska. „Jako volič a podporovatel koalice PirSTAN to napsat musím. Zahájení kampaně s 1 jednou ženou a 15 muži je prostě špatně. A nezmění na tom nic odvolávání se na primárky, vnitrostranické demokratické principy a tak dále. Ne, neberu to. Pro mě je to o snaze, chuti a vůli vytvářet v politice (i v té vnitrostranické) podmínky pro účast žen na ní. A ta buď chybí, nebo nefunguje. Nevolám po kvótách. To jsem zažil u Zelených a nemyslím si, že to úplně fungovalo. Zároveň na to evidentně nestačí ani dětské koutky na stranických setkáních (nikdo ze sněmovních stran v nich není dál než Piráti),“ popsal Láska. „Nevím. Z jedné strany je zahájení kampaně 1 ku 15 asi PR chyba. Ale to ať si řeší jiní. Pro mě je to hlavně důkaz, že jsme všichni prostě strašně pozadu. Když ani koalice, které věřím a kterou budu volit, nedokáže odprezentovat zahájení své kampaně jinak než v poměru 1 ku 15, tak to beru jako důkaz, že celá naše společnost ženám dluží. A musíme se nad sebou zamyslet,“ dodal.

„Kvóty v Zelení – Strana zelených podle mě fungují. Jinak máš pravdu, že dětské koutky na schůzích nestačí. To je jen nepodkročitelné minimum,“ zareagovala na Láskova slova politička právě ze Strany zelených Monika Horáková.

Podle posledního průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by Piráti společně s hnutím STAN získali 27 procent a volby by vyhráli. Následuje je koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jež by měla 21,5 %, ANO je na třetím místě s 21 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a také komunisté. ČSSD by skončila pod hranicí pěti procent. Autoři průzkumu upozorňují, že u velkých stran může být statistická chyba až tři procentní body.

„Koalice SPOLU se etabluje jako společná značka, protože v rámci našeho šetření byla častěji spontánně zmiňovaná než koalice Pirátů a Starostů,“ uvedl k tomu analytik Kantaru Ondřej Ryboň. Do koalice SPOLU přináší více hlasů ODS, která posílila o dva až dva a půl procentního bodu. „Ale je to v rámci statistické chyby, takže to nemusí nic znamenat,“ podotkl Ryboň.

Čtvrtá SPD by nyní měla 12 procent, komunisté by s pěti procenty byli na hraně proniknutí do Sněmovny. Sociální demokraté získali v průzkumu čtyři procenta, koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků 3,5 procenta a hnutí Přísaha 2,5 procenta.

Od posledního průzkumu, který agentura Kantar CZ zveřejnila před měsícem, klesla podpora koalice Pirátů a STAN o tři procentní body. „Jedno procento jde za Piráty, jedno za Starosty a jedno procento je takový trest za koalici jako celek,"“ řekl Ryboň. Koalice SPOLU posílila o dva procentní body.

