Nakažená Karviná: Že pijeme pivo v 6 ráno? Hornický odborář účtuje s vládou

reklama

Hygienici se podle Paličky ze začátku k problematice šíření koronaviru v OKD nepostavili špatně. "Řekněme, že jsme jim důvěřovali. Ale to, jak se k tomu staví teď, je hrozné. Nevědí si asi rady, začali to svádět na zaměstnance OKD a nám to připadá, že zakrývají své vlastní chyby," poznamenal velmi kriticky Palička. Podle něj jde nicméně o to, že poškozeni jsou především zaměstnanci - ti covid-19 nevymysleli, navíc jsou v 60 procentech v karanténě nebo nemocenské.

Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 41% Ne 59% hlasovalo: 1262 lidí

"A především ti, co jsou v karanténě, jsou zdraví lidé, kteří by chtěli pracovat, ale nemůžou. A ve finále se k těmto lidem postaví epidemiolog Rastislav Maďar s tím, že je třeba zavřít hospody ráno, protože horníkům chutná pivo v šest ráno. Nezlobte se na mě, ale to je výkřik jako někde z 80. let minulého století. Dneska už asi nenajdete hospodu u šachty, ani autobus, většina linek je zrušených, jak by se ti horníci dostali domů? To jsou takové nemístné poznámky, co sem nepatří," rozhorlil se Palička a současné výroky nazval populistickými kecy.

Selhání vnímá i hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, a to u rozhodnutí o plošném testování na Dole ČSM. "Ti, kterých se to týkalo, to znamená zaměstnanci dolu, s těmi nikdo nejednal. A hejtman Vondrák na svém Twitteru v deset večer vypustí zprávu, že se bude plošně testovat na Dole ČSM. Jenom zasel zmatek a naštvanost do těch lidí, protože nikdo nevěděl, co má dělat," poznamenal Palička.

Závěrem pak uvedl, že vláda pomohla všem. "I taková firma, jako je OKD, dostává na ty, kteří jsou v karanténě, peníze od státu. OSVČ, víme sami, kolik dostali. Co dostali horníci v karanténě nebo ti nemocní? K šedesáti procentům mzdy akorát tak ťafku od hygieny, Vondráka a Maďara, že chodí na pivo," uzavřel.

Psali jsme: Tohle znáte? ,,Vybílili mi celu, i TV mi tam dali." Václav Havel o svém věznění České Budějovice hostí šachový festival Senátor Valenta: Získat hypotéku může být složitější Českomoravská komoditní burza Kladno otevřela elektronický trh s dřívím

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.