Nakazíte se. Hlavně očkovaní. Dost hovadinám. Omikron: Je jasno

Po variantě delta přichází omikron. A členka rady ČTK Angelika Bazalová říká, že by se měli všichni, zejména senioři připravit na to, že budou jednou mít pozitivní test. Přidává i rady, jak se s chorobou léčit a také pár ostrých slov. Matematička Lucia Houfková z dánských dat o omikronu usuzuje: „Šíří se mnohem více mezi očkovanými a mnohem méně mezi neočkovanými.“ Ale prozatím má většina případů nové varianty mírný průběh, i když ne všechny.

Omikron prý u mladých nemívá těžké průběhy a množí se hlasy, že se konečně stalo to, v co někteří doufali, tedy že převládne méně nebezpečná varianta covidu. Bazalová ovšem upozorňuje, že ještě není známo, jak budou reagovat rizikoví, protože v Africe není takový počet seniorů. „A taky nevíme, co se případně stane, když se zase virus namnoží do obrovských virových náloží, jako tomu bylo kvůli debilitě našich politiků teď,“ dodává.

„To nesmíme dopustit. Takže do karantény by měli chodit všichni s příznaky a ti bez příznaků by se měli po kontaktu párkrát preventivně otestovat, aby neplivali virus na své bližní a tím je neohrozili na životě v domnění, že když jsou očkovaní, tak se nemůže nic stát,“ doporučuje Bazalová s tím, že úlevy pro očkované nejsou přijatelné.

„Covid vám na politiku kašle. Doslova. Jestli jste ty hovadiny o tom, že očkovaní šíří méně, nepochopili do teď, tak váš problém není covid, ale mozková nedostatečnost. A na tu vakcína není,“ střílí ostře členka rady.

Na to, že se nakazí, by měli prý být připraveni hlavně senioři. „Já osobně to s tou třetí dávkou moc spolehlivě nevidím. Když se virus naučil vakcíně vyhnout, tak se jí vyhne i po osmi dávkách. Trošku vás na chvilku může zachránit to, že těch protilátek máte krátce po očkování v krvi fakt moc. A funguje to tak, že když jich tam máte strašně moc, tak se zvýší pravděpodobnost, že se část z nich přece jen na virus správně přilepí a pohltí ho,“ odhaduje Bazalová.

Ovšem upozorňuje, že tělo vysoký stav protilátek dlouhodobě neudržuje a ochrana po pár týdnech zeslábne. „Až sem dorazí ta omikronová vlna, tak buďte připraveni na to, že musíte svoje seniory konečně začít LÉČIT. Jelikož čeští praktici vám s tím úplně vždycky nepomůžou (čest výjimkám), musíte si pomoct sami,“ vzkazuje.

Má tři hlavní rady: „První je ta, že musíte VČAS likvidovat virus na sliznicích. To znamená kloktat a proplachovat nos. Druhá je ta, že musíte za každou cenu VČAS zabránit rozvoji zánětu v plicích. Na to je dobré sáhnout po lécích, které berou preventivně astmatici. A třetí věc je - musíte předem vědět, jestli patříte k lidem, kteří mohou mít problém s krevním srážením. A pokud ano, musíte si VČAS nechat nasadit léky.“ Na závěr Angelika Bazalová radí, aby rodiče nenechávali děti očkovat proti původní variantě koronaviru, kterou už stihly vytlačit jiné mutace.

O omikronu píše také členka sdružení SMIS, Lucia Houfková ve svých COVID zápiscích. Varianta omikron se prý šíří například v Dánsku, kde se od 22. 11. 2021 vyskytlo 3 437 případů. „Šíří se mnohem více mezi očkovanými a mnohem méně mezi neočkovanými,“ odvozuje z dat matematička.

„Omikron se šíří hodně mezi populací 20-29 let, ti nejspíš ještě boosterů (posilovačů) moc nedostali. Z toho, že podíl omikron mezi boostrovanými je menší než podíl boostrovaných v populaci, bych tedy závěry o velké účinnosti třetí dávky nedělala. Myslím, že skutečně máme variantu, která se bude rychle šířit zejména mezi očkovanými,“ tvrdí s tím, že hlavní otázkou zůstává, jak moc vážný bude průběh nemoci, prozatím jsou hlášeny průběhy mírné, ale vyskytly se už i hospitalizace a úmrtí. A také jak budou fungovat protilátky proti historickému spike proteinu na nový virus a jaké průběhy budou mít ti, kdo covid prodělali a nechali se očkovat a ti, kteří se poté očkovat nenechali.

