Náplavkáři pozor! Může být i hůř. V Belgii kvůli vtipálkovi vytáhli těžkou techniku

Nová uzávěra belgické společnosti však nebránila lidem v aprílových žertících, přičemž se jeden z nich lehce zvrtl a belgická policie se o něj začala zajímat již ve středu. Šlo o facebookovou událost, která značně nadneseně zvala k párty v Bruselu, během níž vystoupí i známá skupina Daft Punk. Že jde o vtip, mohlo napovědět třeba to, že tato skupina v tomto roce oznámila konec svého působení.



Setkání s názvem „Večírek“ pak sdílelo na facebooku hned několik tisíc lidí a 50 tisíc uživatelů potvrdilo též svoji účast, jak se později ukázalo, nejen z legrace, a to i přes varování pořadatele, že šlo skutečně o vtip.

Thousands gather in Brussels after Facebook page promotes fake festival to protest COVID measures. At least 5 injured during clashes with police.



Attendee: "I don't think [it's responsible] but ... one time can't hurt" pic.twitter.com/8cfOiC2NxI — BNO Newsroom (@BNODesk) April 1, 2021

Výsledkem bylo shromáždění až 5000 lidí v bruselském parku Bois de la Cambre, vůči němuž následoval policejní zásah za pomoci helikoptéry či vodních děl.

Two evenings of fun in the sun in Brussels and the police have finally had enough of COVID rule breaches. Here they’re charging at people in the Bois de la Cambre park. pic.twitter.com/boUZJ5wjtM — Jack Parrock (@jackeparrock) April 1, 2021

Kvůli slunečnému počasí se navíc podobné setkání i bez nabídek k účasti odehrálo i na dalších místech. Starosta Liège pak v reakci podle serveru The Buletin přistoupil k omezení vstupu do místního parku maximálně pro 700 lidí. Po 20. hodině večer pak bude park až nejméně do 25. dubna vždy uzavřen.

Od 3. dubna navíc přibude i nové omezení ve vlacích, které zamezí tomu, aby lidé jedoucí na pobřeží seděli příliš blízko sebe – cestující nad 12 let by tak měli sedět pouze na sedadlech nejblíže k oknu. Ředitelka dopravce SNCB navíc hrozí, že pokud se problém přeplnění vozů jedoucích k plážovým oblastem nevyřeší, že budou seškrtány spoje úplně.

Opatření v podobě „pravidla okenního sedadla“ bude v platnosti od 3. do 15. dubna a poté i o víkendu 24. až 25. dubna. Zatím se bude týkat jen vlaků jezdících směrem k pobřeží. Psali jsme: Pacientů s covidem je nejméně od února, počet očkovaných je rekordní Solidarita při rozdělování vakcín v EU? Babiš řekl, jak je to doopravdy za zavřenými dveřmi Varovná slova z ČT: Mezi herci vznikne závist, vznikne nenávist. To není legrace! Epidemiolog Smejkal: O Velikonocích za kamarády? Tohle teď fakt nejde!

