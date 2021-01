Naprostý d*bil. A taky Navalnyj. Zeman v rádiu jel bez brzd

Prezident Miloš Zeman po čase opět poskytl rozhovor Frekvenci 1, ze zámku v Lánech promluvil v prezidentském Pressklubu. Ve spojitosti s ruskou vakcínou Sputnik V proti nemoci covid-19 promluvil o „naprostém debilovi“, poslal ostrý vzkaz ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) a kritizoval všechny své spoluobčany, kteří porušují koronavirové restrikce. Tito lidé by podle prezidenta měli myslet na to, kolik lidí den co den kvůli covidu umírá. A rýpl si do České televize...

„Dobrý podvečer,“ přivítal prezident posluchače z Masarykovy pracovny.

Hned poté věnoval pár slov k možnému odchodu Jana Blatného z Ministerstva zdravotnictví. Informaci o možném pádu Blatného přinesla Česká televize a tady měl Zeman jasno. „Informace od České televize je tak nevěrohodná, že je zapotřebí ji ignorovat,“ pravil Zeman.

Ale kdyby za ním přišel premiér Andrej Babiš (ANO) a chtěl kupříkladu Romana Prymulu vrátit na ministerský post, Miloš Zeman by neměl nic proti a Prymulu by na ministerský post jmenoval.

Po chvíli vyjádřil lítost nad odchodem hudebního skladatele Ladislava Štaidla, který prohrál svůj boj s nemocí covid-19.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani dnešní demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Účastníci demonstrace zpochybňovali jak vládní restrikce, tak očkování proti nemoci covid-19.

„Zaplať pánbůh, že to byly stovky, a ne tisíce. Je vidět, že se český národ stává rozumnějším a rozumnějším,“ pravil Zeman.

Poté se věnoval ruským demonstracím na podporu Alexeje Navalného.

„Podívejte se, vždyť s tím Navalným je to naprostá šaškárna. On je vydáván za bojovníka za demokracii, ale já jsem se v monitoru dočetl, že podpořil připojení Krymu (k Rusku) a podporoval i stalinské deportace. Myslím si, že je to ruský nacionalista. Nic proti tomu, on je ruský nacionalista, ale neměl by předstírat, že je bojovníkem proti putinovskému režimu. On je totiž jen proti (Vladimiru) Putinovi. Možná proto, že by chtěl být na jeho místě sám,“ konstatoval Zeman.

Ostrý vzkaz poslal ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD), který se Navalného zastal.

„Pan ministr Petříček by se měl seznámit s těmi fakty, které jsem teď řekl, aby byl kvalifikovaným ministrem zahraničí,“ vypálil prezident.

Politický rozměr této otázce může podle prezidenta dávat jen „naprostý debil“. „Chraň bůh, aby kvalitu vakcíny posuzoval primátor Hřib,“ dodal prezident.

Na těchto 150 zemřelých by podle prezidenta měli myslet i lidé, kteří svévolně porušují vládní opatření a kupříkladu vyrážejí lyžovat na hory. Tito lidé by si podle Zemana měli uvědomit, že svým nezodpovědným chováním mohou ohrozit své spoluobčany.

Ve druhé polovině rozhovoru prohlásil, že udělal dobrý skutek, když nabídl předvolební koalici hnutí ANO a ČSSD. Chtěl tím prý ČSSD pomoct, protože této straně hrozí, že se po podzimních volbách nedostane do Parlamentu.

Poté kroutil hlavou nad tím, že Ústavní soud ČR krátce před sněmovními volbami množná zruší část volebního zákona, který zvýhodňoval větší strany oproti menším.

„Tato žádost skupiny senátorů je tři roky stará a je bizarní, že to Ústavní soud má probírat krátce před volbami. Ve skutečnosti by to vedlo k destabilizaci našeho politického systému. A já jsem se právě dnes obrátil na Ústavní soud ČR s výhradami, že Ústavní soud má pomáhat politické prostředí stabilizovat,“ pravil prezident.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani práce nového prezidenta USA Joea Bidena. Podle Zemana zatím není moc co hodnotit a až čas ukáže, jak se nová Bidenova administrativa vykrystalizuje.

Věnoval pár slov návratu žáků do škol. Podle prezidenta se zatím školy nemohou otevřít pro děti od třetí třídy výš, protože by se tím zvýšilo riziko šíření nákazy nemoci covid-19.

Nakonec prozradil, že ho očkování proti nemoci covid-19 nebolelo a necítil žádné nežádoucí účinky, a přivítal, že vedle něj byli očkováni i premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný.

