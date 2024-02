Nářek i protáhlé obličeje Pirátů a ve STAN. Manželství zůstává stejné

Poslanci dnes rozhodli, že stejnopohlavní páry mohou uzavírat sňatky, nesmí se však nazývat manželstvím, ale partnerstvím, a to s omezenými právy při osvojení dětí. Zlost a zklamání koaličních politiků i některých novinářů se vlévá do internetového prostředí. Česko propáslo šanci patřit na Západ, diskriminace pokračuje, ozývá se z reakcí. Boj ale ještě neskončil, ujišťují.

Stejnopohlavní páry budou zřejmě moci vstupovat do partnerství namísto do manželství, avšak s většinou práv manželů. Původně se měla pro páry stejného pohlaví uzákonit možnost uzavírání manželství. Poslanci ale předlohu přijali podle pozměňovacího návrhu poslanců Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a Heleny Válkové (ANO). Podle ní by osvojení dítěte bylo možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů.

Mezi podporovateli manželství pro všechny panuje nyní velké rozčarování a svou nespokojenost sdílejí na sociálních sítích.

Novinář Filip Titelbach bojující dlouhodobě za práva členů LGBTQ+ skupiny vyjádřil značné zklamání ze schválení partnerství pro stejnopohlavní páry. „Žádné manželství pro všechny. Poslanci schválili pozměňovák poslanců Válkové a Navrátila, což znamená, že partneři nebudou mít možnost společné adopce, jen přiosvojení. Místo názvu manželství má být název partnerství. A snahy o rovnoprávnost zabetonovány na mnoho dalších let,“ povzdechl si na platformě X.

Žádné manželství pro všechny.



Poslanci schválili pozměňovák poslanců Válkové a Navrátila, což znamená že partneři nebudou mít možnost společné adopce, jen přiosvojení. Místo názvu manželství má být název partnerství.



A snahy o rovnoprávnost zabetonovány na mnoho dalších let. — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) February 28, 2024

Namísto manželství pro všechny přišla švejkovina, konstatoval novinář a politolog Jiří Pehe: „Už jsem se začal na základě prvních zpráv radovat, že Sněmovna schválila manželství pro všechny. Ale to bychom nesměli být v Čechách, nakonec se jim z toho podařilo udělat švejkovinu.“

Už jsem se začal na základě prvních zpráv radovat, že Sněmovna schválila manželství pro všechny. Ale to bychom nesměli být v Čechách, nakonec se jim z toho podařilo udělat švejkovinu. — Jiří Pehe (@JiriPehe) February 28, 2024

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová vzkázala, že boj za manželství pro všechny nevzdává. „Schválili jsme ve Sněmovně možnost uzavírat sňatky stejnopohlavních párů. Jsem ráda, že se nám aspoň trochu podařilo splatit dluh, který jsme vůči nim měli, ale je to pro mě málo. Budu nadále bojovat za to, abychom slovo partnerství vyměnili za slovo manželství a přiznali všechna práva,“ uvedla šéfka vládní strany TOP 09.

Schválili jsme ve @snemovna možnost uzavírat sňatky stejnopohlavních párů.



Jsem ráda, že se nám aspoň trochu podařilo splatit dluh, který jsme vůči nim měli, ale je to pro mě málo. Budu nadále bojovat za to, abychom slovo partnerství vyměnili za slovo manželství a přiznali… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 28, 2024

„To, co Sněmovna schválila dnes, bohužel není rovnoprávnost, jde jen o dílčí úpravu, která zůstala daleko za očekáváním většiny veřejnosti i naším, napsalo hnutí STAN ve svém prohlášení. „Jestli chcete skutečnou rovnoprávnost, volte prostě ty, kdo ji podporují,“ vzkázali Starostové a nezávislí veřejnosti.

Chtěli jsme manželství pro všechny. Byli jsme připraveni podpořit alespoň návrh, který názvem stále dělí lidi do dvou kategorií, ale dává jim rovná práva. To, co Sněmovna schválila dnes, bohužel není rovnoprávnost, jde jen o dílčí úpravu, která zůstala daleko za očekáváním… pic.twitter.com/noNeTrNJk9 — Starostové a nezávislí • STAN (@STANcz) February 28, 2024

Stanovisko své strany zopakoval také poslanec Viktor Vojtko. „Ve Sněmovně jsme dnes schválili posílení práv stejnopohlavních párů. Zdaleka to však není plnohodnotné manželství. Je to škoda a přiznám se, že jsem čekal víc. Mohli jsme pokročit mnohem dál směrem k naplnění rovnosti v právech a povinnostech. Každopádně to nevzdávám a budu usilovat o zrovnoprávnění dál,“ doplnil.

Ve Sněmovně jsme dnes schválili posílení práv stejnopohlavních párů. Zdaleka to však není plnohodnotné manželství.



Je to škoda a přiznám se, že jsem čekal víc. Mohli jsme pokročit mnohem dál směrem k naplnění rovnosti v právech a povinnostech.



Každopádně to nevzdávám a budu… pic.twitter.com/uyTdTV2bNW — Viktor Vojtko (@vvojtko) February 28, 2024

U manželství pro všechny podle reportéra Seznam Zpráv Václava Dolejšího zafungovala konzervativní koalice ANO, ODS a KDU-ČSL. „Prošel minimalistický návrh (Navrátil, Válková), pod nímž se skrývá rozšíření registrovaného partnerství o některá práva – ovšem nikoliv ta zásadní, rodičovská. Slaboučký ‚kompromis‘,“ doplnil ve svém komentáři.

U manželství pro všechny zafungovala konzervativní koalice ANO, ODS a KDU-ČSL. Prošel minimalistický návrh (Navrátil, Válková), pod nímž se skrývá rozšíření registrovaného partnerství o některá práva – ovšem nikoliv ta zásadní, rodičovská.

Slaboučký “kompromis”. — Václav Dolejší (@VacDol) February 28, 2024

Šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský upozornil, že věc zřejmě skončí u Ústavního soudu. Zároveň je přesvědčen, že jednou se stejnopohlavní páry uzákonění manželství pro všechny dočkají. „Místo manželství pro všechny právě Sněmovna ve třetím čtení schválila partnerství pro někoho. Jenže s pozměňujícím návrhem Navrátila (KDU) i Válkové (ANO), který znemožňuje adopce a umožňuje přisvojení dítěte partnera a ztěžuje osvojení z dětského domova. Je tam prý sporný výklad, takže to asi bude řešit ÚS. Stejná práva to nejsou a chci vzkázat celé LGBT+ komunitě, že mě to jako hetero muže mrzí a stydím se za to. Jednou to projde v normálním znění,“ uvedl.

„Pokud mezi poslanci vidíte někoho, kdo manželství pro všechny podporoval a teď byl proti, tak je to zřejmě proto, že nechtěl ty kompromisy,“ dodal Bartkovský, který sdílel výsledky hlasování přítomných poslanců.

Jak kdo hlasoval. Pokud mezi poslanci vidíte někoho, kdo manželství pro všechny podporoval a teď byl proti, tak je to zřejmě proto, že nechtěl ty kompromisy. Neházejte je, prosím, do jednoho pytle s SPD pic.twitter.com/aZWNqfO1Tq — Martin Bartkovský (@bartkovskym) February 28, 2024

Nespokojenost lidí LGBT+ glosoval také novinář Čestmír Strakatý, podle nějž se v žádném případě nedá schválením partnerství hovořit o narovnání práv. „Politici se budou moct plácat po zádech, že narovnali práva. Lidé, kteří o manželství stáli, spokojení nebudou. Narovnaná práva to pro ně nejsou. Ale lépe to v Česku zjevně nejde,“ glosoval novinář Čestmír Strakatý.

Politici se budou moct plácat po zádech, že narovnali práva. Lidé, kteří o manželství stáli, spokojení nebudou. Narovnaná práva to pro ně nejsou. Ale lépe to v Česku zjevně nejde.



A dalo se to čekat. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) February 28, 2024

Boj na narovnání ale nekončí, ujistil také předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. „Většina společnosti chce manželství pro všechny. Hodiny jsme racionálně argumentovali v jeho prospěch a podle toho i hlasovali. Přesto konzervativní většina Sněmovny plné narovnání práv nepodpořila. Proto nakonec zbyla jediná varianta, která práva queer lidí alespoň z části řeší a která má šanci projít i Senátem.

Za Piráty říkám, že trváme na tom, aby všichni měli stejná práva a povinnosti. Proto náš boj za narovnání práv nekončí. Velmi nám záleží na právech dětí a postavení rodin, proto jsme se rozhodli podpořit alespoň částečné zlepšení na cestě za manželstvím. V Senátu se návrh pokusíme rozšířit, aby odtamtud nevyšel jako paskvil,“ přislíbil Bartoš.

Většina společnosti chce manželství pro všechny. Hodiny jsme racionálně argumentovali v jeho prospěch, a podle toho i hlasovali. Přesto konzervativní většina sněmovny plné narovnání práv nepodpořila. Proto nakonec zbyla jediná varianta, která práva queer lidí alespoň z části řeší… — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 28, 2024

Za Pirátskou stranu boj za rovnoprávnost do budoucna nevzdáváme ani ve Sněmovně, ani v Senátu,“ zdůraznila také pirátská poslankyně Klára Kocmanová v komentáři u společné fotografie se svým stranickým šéfem Bartošem a kolegyní Olgou Richterovou. Uvedla také, že Sněmovnou prošel jen „kompromisní návrh, který potenciálně práva narovnává, ale spíš přináší i právní nejistoty“.

Dnešní hlasování o manželství pro všechny? Slovy konzervativního klasika - NEVÝHRA. Výsledek je zlepšení současné situace, tedy malý krok správným směrem. O manželství jako takovém jsme ale ani nehlasovali. Prošel jen kompromisní návrh, který potenciálně práva narovnává, ale spíš… pic.twitter.com/V31beRMGSA — Klára Kocmanová (@KlaraKocmanova) February 28, 2024

Dnešní den se stal smutným dnem pro duhové rodiny, zhodnotil LGBT+ aktivista Kryštov Stupka. „Dnešní hlasování ukázalo, že o rovnosti a lidských právech se kompromisy dělat nemají. Celý dnešek je smutným dnem pro duhové rodiny a pro budoucnost LGBTQ+ lidí v ČR. Rovnoprávnost a spravedlnost left the room,“ uvedl známý LGBT radikál.

Dnešní hlasování ukázalo, že o rovnosti a lidských právech se kompromisy dělat nemají. Celý dnešek je smutným dnem pro duhové rodiny, a pro budoucnost

LGBTQ+ lidí v ČR. Rovnoprávnost a

spravedlnost left the room. ?? — Krystof Stupka (@krystofstupka) February 28, 2024

Poslanec Martin Exner si posteskl nad tím, že v podstatě pokračuje diskriminace menšin. „Manželství pro všechny? Ne, upatlaný malinký krůček, který nikoho nenadchne. Žádný konec diskriminace homosexuálů, nadále dvě kategorie lidí. Smutné. Česko zase propáslo šanci patřit na Západ,“ dodal závěrem.

???‍???? Manželství pro všechny? Ne, upatlaný malinký krůček, který nikoho nenadchne. Žádný konec diskriminace homosexuálů, nadále dvě kategorie lidí. Smutné. Česko zase propáslo šanci patřit na Západ. — Martin Exner - poslanec (@Exner_STAN) February 28, 2024

