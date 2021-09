Narušení rodiny, indoktrinace přes neziskovky, ideologická masáž dětí... Poslankyně SPD trhá Istanbulskou úmluvu

„Ženy (koneckonců i muže) proti domácímu i jinému násilí již nyní velmi dobře chrání český právní řád a český trestní zákoník – samozřejmě za předpokladu, že policie, státní zastupitelství a soudy budou kvalitně konat svoji práci a příslušné zákony vymáhat i v praxi, a to bez ohledu na to, kdo domácí násilí páchá a kdo je jeho obětí,“ domnívá se Šafránková.

„Hnutí SPD odmítá jakékoli zásahy nadnárodních či mezinárodních orgánů, typu Evropské unie či Rady Evropy, do vnitřních záležitostí České republiky. A to jak do její legislativy i do její exekutivní praxe – a samozřejmě i do oblasti české justice,“ píše jasně Šafránková s tím, že i z toho důvodu jednoznačně odmítají ratifikaci Istanbulské úmluvy.

„Důvodů, proč musíme tento nebezpečný dokument odmítnout – a nepřipustit jeho začlenění do českého právního řádu, kde by dokonce byl, jakožto mezinárodní smlouva, nadřazen ostatním českým zákonům, je více,“ začíná vypočítávat Šafránková.

„Šlo by o další dalekosáhlou závaznou a nepřijatelnou nadnárodní právní regulaci vůči českým občanům a orgánům českého státu – a tudíž i o další omezení české legislativní, exekutivní i justiční suverenity. Istanbulská úmluva znamená průlom nejen do českého právního systému, ale i do našich staletých společenských tradic a zvyklostí. Úmluva přináší reálné riziko sankcí pro české občany (i pro český stát jako takový) od mezinárodních soudů (zde hlavně Evropský soud pro lidská práva). Úmluva vnáší do právního řádu, kde má panovat rovnost všech subjektů práva, povinnost přednostně zohledňovat ve všech tzv. genderové hledisko,“ uvádí poslankyně.

„Istanbulská úmluva by rovněž povzbudila šíření atmosféry udavačství a strachu, v mnoha případech by vedla k prolomení lékařské a advokátní mlčenlivosti se všemi negativními a nepřijatelnými důsledky. Dokument by znamenal i další nebezpečnou a nepřijatelnou ingerenci státu, na základě zahraničního diktátu, do školních a vzdělávacích osnov. Tedy další ideologickou masáž našich dětí. Přijetí úmluvy by způsobilo nepřijatelný průlom do základních principů (trestního) práva v podobě vynuceného oslabení důkazní praxe a rozšíření počtu trestných činů, kde může být sankcí odebrání rodičovských práv. Což je jasný důkaz toho, že jde o další z řady (zahraničních) nástrojů, které útočí na tradiční rodinu. Istanbulská úmluva přímo ohrožuje zachování a primát ústavního práva na svobodu svědomí a svobodu vyznání,“ zakončila se slovy, že hnutí SPD proto jasně odmítá ratifikaci Istanbulské úmluvy Parlamentem České republiky.