Naše rodina si ho vybrala, aby komentoval rozloučení s Karlem Gottem a on... Hodně silná facka Železnému z ČT

Na moderátora České televize Jakuba Železného se snesla vlna kritiky po tom, co se otřel o vyznamenané 28. října. Ozvala se nejstarší dcera Karla Gotta i manželka Josefa Dvořáka a obě ženy byly velmi naštvané. „Je smutné, že Česká televize dovolí, aby se její zaměstnanec takto vyjadřoval. A to o lidech, kteří většinou dokázali daleko více, než on sám,“ sdílel Jiří Ovčáček vyjádření Dominiky Gottové. „A teď v nejslavnější den naší republiky pan Železný ve vysílání ČT znovu křísí sprostou lež o údajné spolupráci mého muže s STB,“ rozčílila se Jája Dvořáková, o které média v květnu lhaly.

Prezident Miloš Zeman ve středu, k příležitosti státního svátku vzniku Československa, předal státní vyznamenání. Tentokrát však kvůli protiepidemickým opatřením pouze virtuálně a k fyzickému předání má dojít příští rok. Jak jsme již psali v předchozím článku, tak moderátorovi České televize se nelíbili někteří vyznamenaní, mezi kterými byl například zesnulý zpěvák Karel Gott, který obdržel Řád Bílého lva in memoriam.

„To je jmen za poslední léta: HELENA, FRANTA, MIREK, RONY... kdejaký MISTR úpadkového žánru, béčkový HUDEBNÍK či (letos) trapný KOMIK. Už nejsem žádný KADET, abych dělal, že to nevidím, koukal do OBLAK a tvářil se, že mi ten HOUF nevadí. Vadí. Ale 28. říjen si nedám(e) kazit,“ prohlásil Železný. Narážel tím na to, že na seznamu vyznamenaných se ocitli i lidé, kteří figurují v seznamech důvěrníků a spolupracovníků StB.

Pod krycím jménem Komik byl údajně veden právě Josef Dvořák, který měl StB donášet na Jiřího Suchého. Sám herec ovšem toto obvinění odmítl.

Ovčáček Železného komentoval Zemanovým citátem: „Vím, že existují i lidé, kteří sami nic nedokázali, ale zato špiní práci těch druhých.“

Na osobním profilu mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka se objevilo vyjádření nejstarší dcery Karla Gotta Dominiky Gottové k útoku moderátora ČT Jakuba Železného. „Dobrý den, ráda bych se vyjádřila ke statusu pana Jakuba Železného o státních vyznamenáních,“ uvedla. Prý jí to přijde navýsost drzé.

„Uvědomuje si pan Železný, že si jeho status mnoho lidí vykládá tak, že kritizuje i udělení vyznamenání pro mého tátu? Vždyť to byl právě pan Železný, koho si má rodina vybrala, aby loni komentoval pro Českou televizi poslední rozloučení s otcem z Katedrály sv. Víta. A tehdy v katedrále seděla většina z těch, které teď pan Železný ve svém statusu – jak jsem byla informována – kritizuje. Je smutné, že Česká televize dovolí, aby se její zaměstnanec takto vyjadřoval. A to o lidech, kteří většinou dokázali daleko více, než on sám,“ rozzlobila se.

Nakonec si i lehce rýpla do své rodiny, když status zakončila slovy, že když nikdo z její rodiny nebrání čest jejího otce, tak to musela udělat ona sama.

Dominika Gottová nebyla jediná, kdo se ozval v souvislosti s chováním zaměstnance veřejnoprávní televize. V podobně naštvaném duchu se nesl i příspěvek Jáji Dvořákové, tedy manželky Josefa Dvořáka, o kterého se Jakub Železný ve svém příspěvku otřel. Ta své sdělení napsala na stránkách svého manžela.

V květnu prý novináři bez jakéhokoliv ověření pustili do světa zprávu o jejím úmrtí. Ta měla zasáhnout celou rodinu a příbuzné. „Po zjištění, že žiji, nikoho ani nenapadlo se omluvit. A teď v nejslavnější den naší republiky pan Železný ve vysílání ČT znovu křísí sprostou lež o údajné spolupráci mého muže s STB.

Pane Železný, svazek, ze kterého patrně čerpáte, si STB vyrobila zcela sama, bez vědomí mého manžela a hlavně bez jeho podpisu. Po marném úsilí přesvědčit Josefa ke spolupráci veškerou činnost vzdala a uložila spis v roce 1982 do archivu,“ vysvětlila. Každý profesionální novinář by si prý měl informace ověřit, než je pošle do světa. „Měli byste to dělat také,“ zakončila.

