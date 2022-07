Naše vláda je vládou hanby, myslí si místopředsedkyně Trikolory

„Člověk, který nezná problematiku českých škol, nemůže být na postu ministra školství. To je ta ‚vláda odborníků‘, kterou hnutí STAN, Piráti a koalice SPOLU prezentovali?“ ptá Tereza Hyťhová, místopředsedkyně Trikolory, podle které by si celé školství teď zasloužilo spíše jistotu a stabilitu, nikoliv aby bylo provázeno skandály hnutí STAN. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz pak bývalá poslankyně komentuje nejen to, jak jsou školy připraveny na další školní rok s ukrajinskými dětmi, ale také obavy z nastupující další vlny pandemie covidu-19.

Skončil další školní rok, který byl poznamenaný nejen pandemií covidu-19, ale také přílivem válečných běženců z Ukrajiny. Jak se podle vás podařilo českému školství tento krizový rok ustát?

Ani po čtvrt roce to nevypadá, že válka na Ukrajině míří ke svému konci. Školy i školky se tak budou muset i v příštím školním roce vyrovnat s velkým množstvím ukrajinských dětí. Co to bude podle vás pro školy znamenat?

Opět to pro školy znamená nejistotu. Nikdo nedokáže říct, kolik ukrajinských dětí zde zůstane a kolik se jich vrátí na Ukrajinu. Školy i nadále potřebují podporu od státu. Zůstat by měly také financované programy, které ve školách probíhají jako doučování. Válka může trvat roky a Česká republika musí mít nějaký „krizový plán“, jak postupovat.

Velkým problémem je to, že v některých regionech je natolik velké množství ukrajinských dětí, že školy budou doslova praskat ve švech. Neobáváte se, že na to doplatí české děti zhoršenou kvalitou výuky?

Jak říkám, stát musí maximálně pomáhat! Školy potřebují finanční i personální podporu, jelikož školy stále bojují s dozvuky covidové doby, kdy byla výuka značně negativně poznamenána. Nebo si snad vláda myslí, že za těch pár měsíců děti všechno dohnaly? To těžko. Obávám se, že to ani dohnat nelze.

Vláda Petra Fialy připravila několik legislativních změn, které mimo jiné dávají ředitelům škol možnost zřizovat jak smíšené, tak ryze ukrajinské třídy. Ke které variantě byste se přiklonila vy?

Pokud by bylo na škole mnoho ukrajinských dětí, které mají v plánu se vrátit domů, určitě by ukrajinská třída byla vhodným řešením. Stát by také musel zajistit překladatele. Záleželo by také na materiálních podmínkách. Ne každá škola má dostatek prostorů, učitelů apod. Pokud se zde rodina chce usadit, určitě je vhodnější začlenění do tříd. Učitelé se snaží dělat maximum a mnohdy je jim velkou oporou ve třídách právě asistent pedagoga. Učitel dělá maximum, ale věnovat se musí celé třídě a českým dětem.

Ministr školství Petr Gazdík podal demisi poté, co vyšly najevo jeho vztahy s vazebně stíhaným lobbistou Michalem Redlem. Nepoškozuje podle vás tato kauza nejen hnutí STAN, ale také české školství?

Poškozuje. Hnutí STAN by mělo okamžitě odejít z vlády a ze Sněmovny. Ministr vnitra Vít Rakušan měl okamžitě rezignovat. Naše vláda je vládou hanby. Premiér Petr Fiala navíc celou záležitost nijak neřeší a zcela upřímně říkám, že takový člověk nemá na postu premiéra co dělat. Jsme ostudou v celé Evropě i ve světě, ještě když ČR předsedá v Radě EU.

Na uvolněné místo ministra školství usedá právník Vladimír Baláš, který je uznávaný odborník na ústavní a ekonomické mezinárodní právo. Jak hodnotíte výběr nového ministra? Nebude mu chybět bližší znalost regionálního školství?

Člověk, který nezná problematiku českých škol, nemůže být na postu ministra školství. To je ta „vláda odborníků“, kterou hnutí STAN, Piráti a koalice SPOLU prezentovali? Je smutné, že o fungování škol rozhoduje člověk bez sebemenší zkušenosti. To, že někdo sám v minulosti chodil do školy, skutečně nestačí.

Na post ministra školství se moc osobností nehrnulo. I ministr Baláš připustil, že se nechal přemluvit předsedou STAN Vítem Rakušanem. O čem to podle vás svědčí?

Svědčí to o tom, že vládní strany nemají kvalitní lidi pro tyto posty. Mj. byla to právě odbornost ministrů, za kterou tehdejší opozice kádrovala vládu Andreje Babiše. Opět sliby = lži.

Kdybyste měla novému ministru poradit, na co by se měl prioritně soustředit po svém nástupu do funkce, co by to bylo?

Pan ministr by hlavně neměl slibovat to, co nesplní. Již první den svého ministrování řekl, že by od ledna 2023 mohlo dojít ke zvýšení platů pedagogů až o 10 %. Vzhledem k zvyšující se inflaci je tento krok naprosto správný, otázkou je, jestli to zůstane u slov nebo přejde k činům. Dále by pan ministr neměl reformovat školství, když školství potřebuje naopak stabilizaci a jistoty.

V médiích se opět objevují zprávy o tom, že pandemie covidu-19 opět nabírá na síle. Nemáte obavy, že se hned po prázdninách dočkáme opět nějakých omezujících protiepidemických opatření?

Pevně doufám, že ne. Pokud dojde k omezení kulturního a společenského života, naše ekonomika již tohle nezvládne. Kvůli extrémnímu zdražování musí restaurace, podniky a provozovatelé zdražovat a lidé budou tyto aktivity omezovat. Každý bude šetřit na zaplacení energií a běžných potravin. Pokud vláda jakkoliv omezí život v ČR, např. kontroly testů, očkování apod., dostaneme se do velice špatné a nevratné ekonomické situace. Lidé mají zdražování a omezování již plné zuby.

