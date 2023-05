Našli jsme odvahu, je to správné, hájil Fiala škrty v dotacích. A toto vzkázal vystrašeným zemědělcům

reklama

„Samozřejmě je připravíme včas, to se připravuje na příští rok. Jednotlivá ministerstva mají zadaný celkový objem dotací, samozřejmě po dohodě s příslušnými ministerstvy, a teď pracují na těch variantách. Někde se ta dotace zruší úplně, někde může dojít k jejímu omezení nebo ke zvýšení spoluúčasti, ale je určitě dobré, aby stát v této obrovské míře nadále nedotoval z peněz daňových poplatníků,“ poznamenal Fiala.

Zemědělci podle jeho slov mohou počítat s nárokovými dotacemi. „Mluvíme tady o nenárokových dotacích, které někteří dostávají, někteří ne, původně to mělo sloužit ke zvyšování kvality nebo k srovnávání rozdílu. K tomu jsou dotace, ale tady se nám z toho stal dotační byznys. A to určitě není v pořádku. Nemůžeme dál fungovat na dotační ekonomice. Je potřeba toto změnit. A my jsme k tomu přistoupili, našli jsme k tomu odvahu a myslím si, že to je určitě správné,“ řekl Fiala.

A má vláda dobře promyšlené, co zrušení konkrétních dotací může způsobit – a jestli nějaká nevole ze strany vlády může rozpočtové plány ze strany firem překazit, a zda dojde k výrazným úpravám, ke škrtům?

„Je jasné, že těch, kterých se to dotkne, kteří si zvykli na to, že získávají dotace, tak těm že se to nebude líbit. Ale my jsme k tomu objemu těch dotací v jednotlivých resortech přistoupili po debatě s těmi resorty. Takže ty dopady samozřejmě známe a jsme si jich vědomi. Ale hlavně tady přece jde o to, abychom se zbavili toho, že tady jsou některé firmy, které místo toho, že by podnikaly, tak počítají s tím, že jim jejich podnikání zaplatí daňoví poplatníci, to určitě není v pořádku a to musíme změnit,“ upozornil Fiala.

Vládní úsporný balíček vzbudil kritiku i přímo uvnitř ODS.

„My jsme strana, která je založena na otevřené diskusi, a ta tady probíhá. Ale ten můj dojem z té debaty je úplně jiný. Tady se ten balíček a důchodová reforma setkávají s jasnou podporou. To, že někteří vyjadřují názor, že kdyby to bylo jenom na ODS, tak se jde v něčem dál, nebo že oni by si představovali, že by to bylo nějak jinak... Ale k tomu vždycky dodávají: My chápeme tento kompromis, je to důležité, je to správné pro Českou republiku a bude to mít jednoznačnou podporu našich členů a našich poslanců a senátorů,“ dodal Fiala.

