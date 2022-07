Nástup k Černochové, odevzdat mobily a pak... Poslanec nastínil, co se dělo na schůzce o nákupu F-35

Dražší nákup, provoz, nutné vybudování infrastruktury, budov a zázemí. Důvody, proč by Česká republika neměla nakupovat nadzvukové stíhačky F-35 od Spojených států amerických, sype poslanec a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO) jako z rukávu. Sám se zúčastnil schůzky pod vedením ministryně obrany Jany Černochové (ODS), kterou označil za amatérské fiasko. Neseděla data, údaje byly zastaralé a nikdo nevysvětlil, kdo zaplatí stovky tisíc amerických dolarů, které by si vyžádaly další nutné změny. Podle něj se ministryně chová jako „vládkyně planety“.

Pavel Růžička, který ve výboru pro obranu působí již pět let, se o připravovaném záměru s americkou stranou na nákup letounů dozvěděl ze svého pohledu nestandardně. „Ministryně obrany Jana Černochová si zcela nestandardně pozvala poslance na Ministerstvo obrany, což považuji za absolutně nestandardní věc, kdy poslanci běhají za ministryní obrany jako pejsci. Ministryně si asi neuvědomuje, že půdou pro takové jednání je Poslanecká sněmovna,“ řekl redakci Růžička.

Podle něj nebylo nic jednoduššího než svolat mimořádné jednání poslaneckého výboru pro obranu. „Ale tam by ten výbor neřídila ona jako ministryně a my jako poslanci bychom jí dávali otázky a přijali usnesení. Tomu se chtěla vyhnout, takže zorganizovala jednání na ministerstvu. Nejdříve jsem tam nechtěl jít, protože jsem to považoval za absolutní úlet, ale nakonec jsem šel, abych si vyslechl, s čím Černochová přichází. A bylo nám sděleno, že se bude jednat o nákup stíhaček F-35,“ popsal.

Zůstat u gripenů

Sám zaslechl už dříve v kuloárech, že to budou právě nadzvukové stíhačky F-35 Lightning, což považuje za absolutní krok do neznáma: „Podívejte se na Slovensko, Slováci udělali kontrakt se Spojenými státy americkými, najednou se o rok a půl prodloužil termín dodání a najednou nemá kdo vzdušný prostor Slovenska hlídat. Považuji to za obrovskou ostudu Slovenské republiky a po ní to dělá další člen Severoatlantické aliance,“ varoval s narážkou na Česko Růžička, který nechce, aby se země ocitla ve stejné situaci.

„Nám stačí gripeny, které chrání vzdušný prostor a nákup F-35 by byl plýtváním peněz. Nikdo neví, co bude v roce 2050. Peníze budou chybět jinde, nejspíše se zdrží modernizační projekty, které armáda potřebuje, a to je názor můj a většiny z hnutí ANO,“ podotkl Růžička.

Lobbing?

Domnívá se rovněž, že pokud by někdo v minulém volebním období za vlády Andreje Babiše (ANO) udělal podobný krok, tedy svolal schůzku na ministerstvu, „tak se ministryně zblázní“. Jednoduše svolat mimořádně výbor pro obranu považuje za ukázku parlamentní demokracie: „Ministryně demokracii pošlapává už jen tím, že nám nechává prostřednictvím členů výborů vyřazovat body z jednání výboru pro obranu, které se jí nehodí. To se za minulé období nikdy nestalo, i když jsme měli většinu a mohli jsme to udělat. Chová se jako vládce planety a je to něco příšerného,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) nedávno vyjádřil obavy, že dozbrojování a vyzbrojování v Evropě bude provázet silný lobbing. Pavel Růžička jeho obavy sdílí. Může hrát roli lobbing i v tomto případě? Růžička to nevylučuje: „ODS je specifická a myslím, že co říkal Svoboda, je pravda. Nákup stíhaček F-35 je v současné době překvapením a vytáhla je ODS. My jsme měli na Ministerstvu obrany zástupce generálního štábu, kteří přednesli vojenské doporučení z minulého volebního období. Požádali jsme Metnara (Lubomír, ANO, bývalý ministr obrany, pozn. red.), aby se na tom začalo pracovat. Byla to vláda ANO, kdo začal řešit nadzvukové letectvo s předstihem, ustanovila se komise – a teď je výsledek,“ vysvětlil.

Prezentace F-35 byla amatérským fiaskem

Na dotaz redakce, v čem tkvěl problém prezentace konkrétně, vyjmenoval poslanec zásadní chyby: „Bylo to fiasko, co nám předvedli. Neseděla některá data, byly tam údaje, které byly zastaralé, údaje, které byly dosazeny fiktivně, aby F-35 vyšla ve srovnání s gripenem pozitivně. Vůbec nezapracovali data, která jsou platná v tomto období. Bylo vidět, že vojenská analýza byla na politickou objednávku. Ministryně řekla, že se politicky rozhodla a chce nakoupit F-35, abychom si u Američanů udělali oko, a tak to bylo. Ale navíc přiváděla do trapné situace generály z generálního štábu,“ sdělil.

O trapnou situaci se mělo jednat právě kvůli amatérskému vojenskému doporučení ve srovnávání gripenů a F-35. „A nebylo to jako na půdě Poslanecké sněmovny, kde mám jako poslanec práva. Na nic jsem se na schůzce neptal, pro mě šlo o absolutně bezprecedentní setkání, které nic neřešilo, a své otázky a dotazy si nechám později zodpovědět. Nebylo z prezentace jasné, kdo změní infrastrukturu, což není jen změna letové dráhy, aby měla větší nosnost, ale spousta dalších věcí jako infrastruktura, nemovitosti, zázemí… To vše by měly dělat Spojené státy americké, a kolik to bude stát?“ ptal se místopředseda bezpečnostního výboru.

Růžička: Ministryně si myslí, že si může dělat, co chce

Připomněl také problémy Nizozemců, kde F-35 nemohly létat v nižší výšce nad obydlenými oblastmi, protože převyšují hlučnost gripenů, takže výcvik může probíhat jen nad mořem. Kromě toho se v jiných zemích Evropy hovoří o investici až 300 miliard amerických dolarů na vybudování základny, logistiky a podobně. „Co uděláme s těmi lidmi v Pardubicích a Chotusicích? Uděláme hlukové bariéry, a kdo to bude platit? Nebo je vystěhujeme? To jsou věci, na které mi nikdo neodpověděl. A další problém jsou piloti. Školení pilotů trvá dva roky a Ministerstvo obrany je schopné vyškolit deset pilotů ročně. Když pošleme piloty do Spojených států na zaškolení, budeme potřebovat obměnu – takže tak čtyřicet pilotů, a kde je vezmeme? My je nemáme,“ poznamenal poslanec Růžička.

Tato témata si nechává na půdu Poslanecké sněmovny, kterou musí schválení nákupu letounů F-35 projít. Připomněl, že za pět let ve výboru dobře zná přesné postupy. „Ministryně si myslí, že je stále předsedkyní výboru, ale není. Nemůže si zvyknout, že nyní je ministryní a kontroluje ji Poslanecká sněmovna. Myslí si, že si může dělat, co chce, ale to nemůže,“ dodal s tím, že pro Českou republiku je nejvýhodnější zůstat u gripenů ze Švédska.

„I šéf NATO Stoltenberg řekl, že je rozumné, když v Evropě nejsou pouze letadla od amerických výrobců, protože v případě problémů existuje alternativa. To znamená, že pokud budu mít v Evropě 300 stíhaček F-35 a stane se závada, tak se všechna letadla uzemní a nemohou létat. A kdo bude hlídat náš vzdušný prostor? Šéf NATO si to uvědomuje, veřejně to vyhlašuje a česká vláda reaguje po svém a koupí americké stroje. Jdeme proti NATO,“ upozornil poslanec.

