Natálie Kocábova vypěnila: Jsem znechucena výsledkem voleb i chováním Zemana. Postavit kampaň na nenávisti vůči půlce národa, která žádnou pražskou kavárnou není. A ještě jí vzkáže, ať drží hubu...

Podle médií prý čeští umělci za prezidenta ve druhém kole volili povětšinou Jiřího Drahoše. Logicky tak musejí být z volby Miloše Zemana zklamáni. Je tomu ale opravdu tak? ParlamentníListy.cz oslovily čtyři desítky herců, zpěváků, režisérů, bavičů a také lékařů, aby odpověděli na tyto dotazy:

„Jak jste spokojený s výsledkem prezidentských voleb? Dopadly volby podle vašich představ? Máte nějaké konkrétní výhrady vůči zvolení Miloše Zemana?“ Jen ale někteří z nich se nebáli svůj názor zveřejnit.

„Já spokojený jsem, neboť volby dopadly podle mých představ. A doufám, že se tím nestanu obětí honu na čarodějnice, nebo jedu tiché nenávisti. Výhrady mohu mít, ale protistrana se snažila nabídnout lepší kapotu, ale zaostala v horším motoru a softwaru na úrovni mobilního telefonu z roku 1997. Ten mi taky neučaroval. Ještě k těm výhradám vůči prezidentovi: jsou formálního charakteru, ale ukazují se jako mocná zbraň těch, kteří se nás snaží vystrašit ´odvozem naší země na jinou světovou stranu´. Moskva je opravdu daleko,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz herec a producent Michal Gulyáš.

Někdejší generální ředitel České televize a exministr kultury Jiří Balvín se vyjádřil v podobném duchu: „S výsledkem voleb spokojen jsem, protože dopadly podle mých představ. Proběhly naprosto demokraticky, takže výhrady žádné nemám.“

„Volil jsem změnu, ale nevyšlo to. Hlavně ať skončí nadávky a buranství,“ uvedl moderátor Zbyněk Merunka.

„Jsem spokojen zejména s vysokou volební účastí. Je vidět, že inteligentní menšině stojí za to se kompletně dostavit k volbám, když jde o demonstraci zdravé inteligence proti tupému stádu. Volby podle mých představ nedopadly, ale nezbývá než přijmout jejich demokratický výsledek a doufat, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí příště. A jaké mám výhrady vůči zvolení Miloše Zemana? Žádné, mimo to, že se jedná o mezinárodní ostudu, což si Zemanův elektorát při své omezené inteligenci těžko připustí stejně jako to, že Zeman za něj jeho posranej život nevyřeší. Musíme s venkovem více a trpělivěji mluvit. Nemá každý to štěstí narodit se inteligentní jako Pavel Novotný,“ odepsal na dotazy ParlamentníchListů.cz bulvární novinář Pavel Novotný.

„Děkuji za dotazy, ale nechci je komentovat. Bylo už toho řečeno dost,“ poznamenal krátce někdejší mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček. Podobně se vyjádřil i filmový producent a režisér Miloš Šmídmajer, či podnikatel a divadelní producent Petr Kratochvíl.

„Nechci se k této věci vyjadřovat. Neměl jsem favorita ve druhém kole, držel jsem palce někomu úplně jinému,“ svěřil se Šmídmajer.

„Už mne nebaví glosovat politický stav v České republice,“ řekl Petr Kratochvíl.

„Já se naopak se svým názorem skrývat nebudu a klidně řeknu, že jsem spokojený s tím, jakého si lidé vybrali prezidenta. Důležité je, že šlo o svobodné volby!“ poznamenal krátce režisér Tomáš Magnusek.

Je raritou postavit kampaň na nenávisti vůči půlce národa...

Herec Pavel Nový se jako vždy vyjádřil diplomaticky. „Spokojený budu, až se po zákonné lhůtě dozvím, že vše bylo O.K. Viz situace v Českých Budějovicích, kde byly k dispozici tři hlasovací lístky (V Českých Budějovicích na okrsku 22 vydávala komise voličům vedle volebních lístků Miloše Zemana a Jiřího Drahoše také třetí volební lístek, a to Pavla Fischera. Podle ministerského náměstka Petra Mlsny šlo o pouhé tři kusy lístků, a to z důvodu, že by mohl některý z kandidátů od voleb odstoupit. Proto musejí být i pro druhé kolo k dispozici ve volebních místnostech volební lístky i kandidátů, kteří do druhého kola nepostoupili, pozn. red.) a v Brně sice dva, ale oba na Miloše Zemana. Já volil profesora Drahoše. Výhrad jsem prost. Jen bych na konto Miloše Zemana rád zdůraznil, že výpovědí o něm samotném je už to, jací lidé ho obklopují. Dokreslením tohoto stavu pak byla nedělní reportáž z volebního štábu Zemana na Seznam Zprávy, kterou pak převzala ostatní média,“ uvedl Nový.

„Jsem hluboce znechucena výsledkem i povolebním chováním pana prezidenta. Je naprostou raritou postavit kampaň na nenávisti vůči půlce národa, která žádnou pražskou kavárnou není. Miloš Zeman navíc půlce národa záhy vzkázal, ať drží hubu... Je zlý, bezskrupulózní, a nejvíc ukradeni jsou mu jeho voliči. Jediné, o co mu jde, je on sám a pomsta pomyslné kavárně. O jeho vydírání premiérem Babišem ani nemluvím. Následujících pět let je třeba čekat mnohem signifikantnější rozdělení národa, čehož bude jistě důkazem diskuse pod tímto článkem,“ pronesla pro ParlamentníListy.cz spisovatelka, scenáristka a zpěvačka Natálie Kocábová, dcera hudebníka a politika Michaela Kocába.

„Jako satirička jsem nadšena! Bude co glosovat. Volby předčily mé očekávání. Už u voleb bylo veselo. Škoda, že místo Ukrajinky se na Zemana nevrhla Halina Pawlowská. To by bylo větší sousto i pro ochranku. A na závěrečné tiskovce mne pobavilo, jak se Okamura líbal se Zemanem a pak prohlásil, že má 39 horečku. Nebyl to pokus o atentát? A co váš přispěvatel, který zkolaboval při pití krátce poté, co prezident zopakoval, že novináři jsou pitomci. Už je fit? Nádherné volby!“ ironizovala celou věc novinářka, bavička a satirička Zuzana Bubílková.

Naopak herečka Jaroslava Obermaierová na výsledek voleb nespílá: „S výsledkem jsem spokojená. Víte, já mám takové pořekadlo, které ráda používám: Ševče, drž se svého kopyta! A když je někdo politik, ať dělá politiku! A to je Zeman a splňuje to. Naopak Jiří Drahoš politikem nikdy nebyl a podle mne to taky kvůli tomuto faktu projel. Snažila jsem se sledovat prezidentské debaty, a co se týče pana profesora Drahoše, tak některé jeho názory v nich se mi hodně nelíbily. Proto jsem ráda, že volby vyhrál a obhájil pan prezident Zeman."

Zeman bude rád, když přežije tenhle rok!

Naopak kameraman a signatář Charty 77 Stanislav Milota spokojený není vůbec. „Volby ani jinak dopadnout nemohly, protože jak dopadly před pěti lety, tak musely dopadnout i nyní. Proč? Protože ta druhá strana, tedy menšina, která je skoro tak velká jako většina, je zkrátka v určitých věcech slabší. A nemá navíc ani silného lídra. Proto celá kampaň postrádala hlasitý odpor nějakého viditelného lídra. Jednou začne být kritikem vůči Zemanovu táboru jeden, ten se pak stáhne a žezlo za něj převezme další. A takto se to pořád mezi těmi Zemanovými oponenty přesouvá a nakonec nikdo z nich není lídrem. Rozklad v řadách Zemanových odpůrců se koneckonců zobrazuje i v politických stranách, nyní zejména mezi sociálními demokraty. Tam je ono seskupení vlastně podobné jako v celém státě. Společnost ale začal jako první rozdělovat Zeman, dal tomu rozměr a v této linii teď pokračují další,“ sdělil Milota.

Podle jeho soudu ale nemusíme věšet hlavy, neboť ke změně nedojde až za pět let, tedy až Miloši Zemanovi zanikne mandát, ovšem daleko dřív. „Já si totiž myslím, že Zeman bude rád, když přežije tenhle rok, protože je to velice nemocný člověk. Podle mne bude mít co dělat s tím, aby to všechno přežil fyzicky. A když odejde, tak až pak nastanou změny, které si mnozí z nás přejí. Naše země, náš národ, si ale takového prezidenta, jakého si nyní zvolila, nezaslouží,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Milota.

„Není vůbec důležité, jestli jsem spokojený nebo roztrpčený a třeba i naštvaný po víkendové prezidentské volbě. Občané České republiky ve svobodných volbách takto rozhodli a tím všechna pro i proti v demokratických zemích končí. Miloš Zeman je na dalších pět let náš prezident a hotovo! Už se po tolika letech konečně naučme základní demokratické pravidlo respektovat,“ poznamenal rázně režisér Jiří Adamec.

„Já jsem rád především za korektní průběh předvolebních debat, které nebyly zdaleka tak vyostřené, jak asi mnozí předpokládali. Po volbách jsem byl zase spokojený s tím, jak se zachovali ostatní kandidáti. Zejména Michal Horáček dal pozitivní signál pro veřejnost, protože řekl, že když je zvoleným prezidentem Miloš Zeman, takže bude i jeho prezidentem. A tak to má v demokracii být,“ uvedl režisér Jiří Svoboda.

Podle něj televize připravily velmi korektní duely těsně před volbami. „Zejména ten poslední byl povedený i co se týče moderování, které bylo v duchu ´padni komu padni´. Já osobně jsem podporoval Miloše Zemana, protože se spolu známe 27 let a vím, že v době, kdy to nebylo ve společnosti jednoduché, tak on stál na správném místě - podepisoval petice za propuštění Václava Havla a napsal do T-magazínu odvážný článek. Jeden můj přítel na ironické výpady všech ´dobrých rádců´ vždy říkával: ´A kde jste byli vy, když hřmělo?´ Myslím, že je naprosto nesmyslné, když se jej jeho odpůrci snaží shodit tvrzením, že míří na východ. Byl to přece on, kdo podepisoval příslušné listiny, když jsme vstupovali do NATO! A dokonce si ani nemyslím, že by chtěl naše vystoupení z EU. Chce jen, abychom v rámci Unie byli rovnoprávnou zemí. Přece i všechny učebnice systémového inženýrství říkají, že nejlepší princip je princip subsidiarity, tzn. posunování rozhodnutí na nejnižší stupeň úplné kompetence veřejné správy, který je nejblíže občanům a kde může člověk kvalifikovaně rozhodnout. A to samozřejmě není v Bruselu, ale v mnoha případech je to v Praze a u vlád jednotlivých zemí,“ dodal Svoboda.

Producent, podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové Martin Michal na dotazy ParlamentníchListů.cz jen podotkl: „Jsem spokojený s volbou a bez výhrad.“

A nakonec se vyjádřil i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „My na Komoře prezidentské volby neřešíme, staráme se o ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny,“ zareagoval Šmucler krátce vůči dotazům.

autor: Olga Böhmová