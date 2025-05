Návnada, čekali něco jiného. Novináře od Turka čekalo překvapení

Lifestylová média či influenceři, politici od Motoristů promíchaní s přáteli europoslance Filipa Turka – tato poněkud nezvyklá kombinace hostů se včera sešla na oběd v pražské Galerii Café Louvre na jeho pozvání.

Filip Turek se po galerii pohyboval povětšinou ve společnosti blondýnky, v níž ti společensky protřelejší poznali influencerku Dominiku Myslivcovou. Média si je zběsile fotila a přítomní se mezi sebou dohadovali, proč tu dnes jsou, proč dostali pozvání na oběd a že to není jen tak, co že se bude oznamovat.

Když Filip Turek zahajoval oběd slovy „Vítám všechny, kdo jste přišli, také tři členy Jaguár Klubu,” což byla narážka na nedávnou lavinu článků o Filipu Turkovi, kde se opozice snažila v očích veřejnosti snížit a bagatelizovat jeho dosavadní úspěchy jako automobilového závodníka tím, že závodil s ,dětmi´ nebo předkládáním dezinformací o tom, že Jaguar Klub, kterému předsedá, má pouze tři členy.

Na konci proslovu pak oznámil svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny s tím, že povede kandidátní listinu za Středočeský kraj. V den, kdy by byl pak zvolen do Poslanecké sněmovny, mu zanikne automaticky mandát europoslance.

Tah Turkem udělala strana Motoristé sobě v symbolickou dobu. Téměř před rokem se konaly volby do Evropského parlamentu a, jak Filip Turek řekl, jedna z agentur mu těsně před volbami dávala 4,7 procenta. „Nakonec jsme měli 10,26 procenta se 150 tisíci preferenčních hlasů, což byl snad nejvyšší počet preferenčních hlasů v historii voleb,” vzpomíná.

Scénář byl velmi podobný jako v České republice. Konzervativci postupem času přišli o své voliče, protože se zpronevěřili svým principům a Reform UK začala postupně stoupat. Stále ale skomírala na nižších číslech, která sice nebyla malá, v rámci většinového systému, který má Británie, to ale na větší úspěch nestačilo. Průzkumy tak ukázaly, že strana má potenciál zvednout voličskou základnu až o deset procent, pokud se do ní Nigel Farage vrátí. Ten po Brexitu odešel na politickou dovolenou s tím, že už je dokonáno. Konzervativci ale politickou štafetu nepřevzali dobře. „Brexit jste zkazili. Měli jste bianco šek od svých voličů, a vůbec jste ho nevyužili,” kritizoval Nigel Farage Konzervativce ještě za vedení Borise Johnsona. Tehdy byl pouze symbolicky čestným předsedou Reform UK.

Před rokem, kdy se na začátku července konaly volby do britského parlamentu, utnul Farage všechny spekulace tak, že měsíc před volbami, a tedy shodou okolností těsně před volbami do Evropského parlamentu, kde překvapivě zabodovali Motoristé, tehdy ještě s Přísahou, napsal na své sociální sítě jednoduchou větu: „Jsem zpátky.” Následoval poprask. Podobně jako když nyní ohlásil kandidaturu Filip Turek.

Turek jako Farage? Co mají Motoristé společného s britskou raketově rostoucí stranou?

Reform UK se poté dostala do parlamentu, sice v počtu pěti poslanců, ale to bylo zapříčiněno většinovým systémem, podle hlasů a procent byli třetí s velmi malým rozdílem od Konzervativců, kteří se stali lídry opozice, a Labouristů, kteří vyhráli. Neuplynul ani rok a Reform UK v průzkumech předhonila nejen Konzervativce, ale dokonce i vládnoucí Labour Party. Trend zpečetily komunální volby, které se konaly začátkem tohoto měsíce, a kde Reform UK ukázala, že má kvalitní síť lidí i v regionech, přeběhla k nim i řada konzervativců, kteří za ně kandidovali.

S Reform UK, dříve Brexit Party, mají Motoristé sobě kromě nabídky alternativy pravicovému voliči zklamanému ze zavedených dříve pravicových stran, společné také to, že jsou původně monotematické. Dosud voliči preferovali především strany zaměřené programově komplexně. Stejně tak, jako pro britské voliče se stal Brexit klíčovým tématem, dnes je to Green Deal, který byl původně hlavním tématem Motoristů. Obě strany také shodně začaly postupně řešit další témata a z recesistické či konzervativně-protestní strany se nakonec přerodily – či v případě Motoristů - postupně rodí ve stranu s plnohodnotným programem, který postupně představuje.

„Ještě než jsme oznámili kampaň, už jsem do regionu vyjela bavit se s lidmi, co je trápí,” líčí Gabriela Sedláčková, podnikatelka, moderátorka, kterou před pár dny oznámili Motoristé jako lídryni kandidátky Olomouckého Kraje.

„Lidé tam řeší úplně jiné problémy než tady v Praze. Říkají mi, že je vůbec nezajímá rychlá jízda Filipa Turka, protože každý dnes překračuje rychlost na dálnici. Trápí je Fialova drahota, silnice a železnice po povodních, které nejsou ještě opraveny, lidé jsou tam odstřiženi. Vůbec nechápou, kam se ztratily všechny peníze, které k nim měly jít do obcí, a z nichž měli dělat opravy. Pořád se zdražuje, mladí lidé se stěhují do velkoměst a třeba v tom pohraničí s Polskem, na Javornicku se říká města duchů. Zůstávají tam jen důchodci. Města neprosperují, nefunguje to tam. Já se teď chci vrátit do Olomouce se svými zkušenostmi z podnikání a vydělávání peněz, které jsem získala tady v Praze a pomoci mladým, aby neodjížděli do velkoměst, zarazili rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými a pokusili se ta města oživit. A na těch stáncích to fungovalo jinak než by to fungovalo v Praze. Praha je prostě odstřižená od reality a to říkám opravdu slovy těch lidí tam. Lidé to přirovnávají k Twitteru, který je také odstřižen od reality běžného dne. Lidé tam žijou běžným konzervativnějším životem. A já jsem moc ráda, že mohu být lídryní za Olomoucký kraj, kde jsou ti lidé takoví bodří a autentičtí,” říká Sedláčková v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Filip Turek uspořádal ,obyčejný´ oběd s přáteli

Z ohlášené kandidatury Filipa Turka se radoval i influencer a novinář Michal Poláček. „Mám obrovskou radost. Zvedl hozenou rukavici," reagoval na včerejší oznámení. „Spousta lidí se na něm snažila přiživit a on si to nenechal líbit. Jsou jenom tři možnosti, jak lze vyhrát politickou soutěž. Za prvé lepšími argumenty, za druhé budeš křičet hlasitěji a za třetí umlčíš oponenty. V případě Filipa čelíme kombinaci všech tří možností," hodnotí influencer a novinář.

I kvůli množství útoků od politických konkurentů přes média či influencery se Motoristé rozhodli nejprve počkat a poté udělat trochu nečekaným způsobem oznámení a utnout spekulace.

„Rozhodli jsme se to udělat také právě kvůli těmto útokům. Chtěli jsme to oznámit v kruhu přátel a pozvat vybrané novináře,” prozrazuje Gabriela Sedláčková, která zároveň mediálně zastupuje Filipa Turka.

„Chtěl ukázat, že si právě v těchto těžkých časech váží podpory svých přátel a fanoušků. Poděkovat těm, kteří se s ním nebojí fotit. Občas se s ním fanoušci totiž bojí fotit. I mně píšou lidé do komentářů – bojím se vám vyjádřit podporu veřejně, víte, jak to dnes chodí…” uzavírá.

Motoristé si však určitou taškařici neodpustili, tou bylo poněkud zvláštní uspořádání zasedacího pořádku. Pozvaná influencerka Dominika Myslivcová dorazila v bílém oblečení a u stolu měla vyhrazené čestné místo po Turkově pravé ruce, což působilo jako kdyby byla jeho partnerka a ne jen kamarádka. Fotografie z akce pak podle některých hostů připomínaly svatební fotky. Na otázku ParlamentníchListů.cz, proč dorazila a zda chce nějak Filipovu kandidaturu komentovat, Dominika s úsměvem odpověděla, že přišla proto, že byla Turkem pozvaná na oběd a pozvání přijala. Rozhovory dávat nechtěla.

Média se nejprve soustředila na pořizování fotografií obou, jak se baví. Poté, co europoslanec ohlásil kandidaturu, média přesměrovala svou pozornost už pouze na Filipa Turka. Jestli šlo opravdu jen o obklopení se přáteli, včetně Dominiky Myslivcové, nebo lehkou kouřovou clonu, kterou se Motoristé pokusili zpočátku zmást novináře ohledně hlavního sdělení či jim ,bezpracně´ či poťouchle předhodit nějakou senzaci, když o ní tolik ohledně Filipa Turka pořád stojí, se ParlamentnímListům.cz zjistit nepodařilo. Oslovení členové Motoristů trvali na tom, že se jedná pouze o dávnou kamarádku Filipa Turka a hlavní zpráva dne je to, že Filip Turek oznámil svou podzimní kandidaturu do sněmovny a ukončil tak rázně všechny spekulace.