Návrat do světa kmotrů. Havlíček a Schillerová vyprášili Fialu za Motol

Karel Havlíček, ve stínové vládě v roli premiéra i ministra průmyslu a obchodu, zahájil konferenci ostrou kritikou vlády Petra Fialy, kterou obvinil z nekompetentního řízení země. „Neveselo, truchlivo, řízení Česka začíná být v rozkladu. Těžko uvěřitelné informace dopadají na vyplašené lidi a překvapené firmy takřka denně," uvedl Havlíček. Zmínil několik problémů, které podle něj vláda nezvládá, včetně kauzy Motol. „Netransparentní výdaje na obranu, totální chaos v podpoře Ukrajiny, švindly v prokazování výdajů na armádu – to jsou jen některé z průšvihů na Ministerstvu obrany," řekl.

Havlíček se zaměřil především na kauzu Motol, kterou označil za návrat k praktikám 90. let. „Kauza Motol nás opět vrací do světa šíbrů a kmotrů. Staré praktiky, staré fígle, stará mafie a kruh se uzavírá. Světe, div se, kde jinde než v Podnikatelské družstevní záložně, kde byl spoluakcionářem pan premiér Fiala,“ prohlásil. Havlíček varoval, že Česku hrozí sankce ze strany EU a možná i vracení prostředků určených na výstavbu onkologického centra v Praze. „Došlo ke zneužití těchto miliard, za což nám hrozí nejen sankce, ale možná i vracení prostředků. Neuvěřitelné, co se odehrává,“ dodal.

Havlíček také vyvrátil tvrzení premiéra Fialy, že vláda systematicky zlepšuje situaci v oblasti bydlení. „Děláme systematické kroky, aby se zlepšila situace s bydlením. Dobrou zprávou je, že stavíme skoro 40 000 bytů ročně,“ citoval Havlíček Fialu, aby následně jeho slova zpochybnil. „Podle Českého statistického úřadu je počet dokončených bytů v roce 2024 pouze 30 311. V roce 2021, když jsme předávali vládu, to bylo 34 581 bytů. Ve všech čtyřech letech naší vlády se dokončilo více bytů než v roce 2024,“ zdůraznill.

V oblasti ekonomiky Havlíček zmínil, že Evropská banka pro obnovu a rozvoj snížila prognózu růstu HDP Česka na 1,9 % v roce 2025. „Nebude to ani 2,7 %, což je v rozpočtu, ani 2,4 %, jak se sdělovalo ještě na konci roku. Už je to pod dvěma procenty,“ uvedl. Havlíček také kritizoval vysoké ceny energií a inflaci, kterou vláda podle něj nezvládla. „Meziroční růst cen energií byl v roce 2021 nejnižší v Česku, ale v roce 2023 byl nejvyšší ze všech zemí OECD. To je základ vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb,“ řekl.

Alena Schillerová, stínová ministryně financí, se zaměřila na kritiku vládní politiky v oblasti důchodového systému a sociálních výdajů. „Saldo systému důchodového pojištění dosáhlo v roce 2024 deficitu 50,7 miliardy korun, což je 0,9 % HDP. Potvrzuje se, že kondice důchodového systému se odvíjí primárně od kondice ekonomiky a růstu mezd,“ uvedla Schillerová. Kritizovala vládu za to, že nedokázala zajistit vyšší růst mezd a HDP, což by pomohlo stabilizovat systém. „Loňský slabý růst HDP o necelé procento a největší pocovidový propad reálných mezd z celé Evropy jsou hlavními důvody vykázaného deficitu,“ dodala.

Schillerová také zmínila, že vláda výrazně zvýšila výdaje na příspěvky na bydlení, které vzrostly o více než deset miliard korun oproti roku 2022. Zároveň kritizovala pokles počtu střadatelů ve třetím pilíři penzijního spoření. „Počet dobrovolně spořících Čechů se snížil o 400 000. Hnutí ANO bude naopak dobrovolné spoření podporovat,“ slíblila.

Europoslanec Ondřej Knotek se zaměřil na kritiku evropské politiky, konkrétně návrhu Evropské komise na tzv. Green Industrial Deal. „Evropská komise včera prezentovala nástroj na snížení emisí a zvýšení konkurenceschopnosti v průmyslu. Bohužel musím konstatovat, že to nebyl úplně dobrý návrh,“ řekl Knotek. Kritizoval, že návrh se zaměřuje především na udržení klimatických cílů, aniž by poskytl dostatečnou podporu průmyslu. „Evropská komise chce, aby pokračoval Green Deal, ale my se obáváme, že pomoc pro průmysl jeho součástí nebude,“ dodal.

Knotek také varoval, že návrh může vést k dalšímu zvýšení cen energií a zhoršení konkurenceschopnosti evropských firem. „Evropská komise chce po členských státech, aby vytvořily metody, že když budou lidé žehlit, topit nebo prát jenom tehdy, když bude dostatek elektřiny, tak by mohli mít slevu na daních. To je prostě utopie,“ řekl.