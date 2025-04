Před 39 lety, 26. dubna 1986, došlo k tragédii, která navždy změnila vnímání jaderné energie. Exploze čtvrtého reaktoru jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině, tehdy součásti Sovětského svazu, uvolnila do ovzduší obrovské množství radioaktivního materiálu. Následky byly katastrofické – tisíce lidí byly vystaveny smrtelné dávce radiace, desítky tisíc byly evakuovány a rozsáhlé území kolem elektrárny se stalo neobyvatelnou zónou.

Sovětský režim zpočátku katastrofu tajil. První informace o výbuchu se na veřejnost dostaly až díky měření radiace ve Švédsku, kde vědci zaznamenali neobvykle vysoké hodnoty. Teprve poté byl svět oficiálně informován. Dny informačního vakua přitom měly tragické důsledky – mnoho lidí, zejména v blízkém městě Pripjať, nebylo včas varováno a vystavilo se tak smrtelnému nebezpečí.

Dnes Ukrajina zdůrazňuje důležitost správného pojmenování míst spojených s touto tragédií. Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny k výročí katastrofy uvedlo:

„Čornobyl – nejpřesnější název města poznamenaného nejhorší jadernou katastrofou na světě, k níž došlo před 39 lety. Při vzpomínce na oběti katastrofy v Čornobylské elektrárně 26. dubna 1986 zdůrazňujeme důležitost používání správných názvů – a odmítáme transliteraci, kterou Rusko dlouho vnucovalo,“ napsalo ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny na síti X.

Chornobyl – the most accurate way to refer to the city marked by the world’s worst nuclear disaster, which occurred 39 years ago.



As we commemorate the victims of the Chornobyl Power Plant disaster on April 26, 1986, we emphasize the importance of using correct names – and… pic.twitter.com/Ax3rdOrybS — MFA of Ukraine ???? (@MFA_Ukraine) April 25, 2025

A začaly pršet reakce na nápad ministerstva.

„Když prohráváte válku na zemi, ale začínáte válku slov,“ zaznělo.

When you are losing a war on the ground but starting a war of words https://t.co/RTOR4F1fsh — Maja Catic (@MajaCatic) April 26, 2025

Přišla i poznámka, že je zvláštní, že se Ukrajina hlásí o podpis pod nejhorší jadernou katastrofou. „Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách lidstva? Myslel jste si, že to bylo Rusko? Omyl, byli jsme to my, měli byste si to spojovat s námi,“ zaznělo v reakci.

"The worst nuclear disaster in human history? Thought that was Russia? Wrong, it was us, you should associate it with us." https://t.co/R2EGhKVSMm pic.twitter.com/HrlpkETQGM — Sam Lockhart (@soil_owner) April 26, 2025

Došlo i na označení podobných snah za gramatický nacismus. „Toto je pouze vrchol ledovce, pokud jde o to, jak institucionalizovaný gramatický nacismus je v ukrajinském nacionalismu,“ napsal jeden z Ukrajinců a dodal, že se v rámci protiruské politiky musel ve škole učit i zaniklé písmeno ukrajinské abecedy, jen když nebylo ruské.

This only the top of the iceberg in-terms of how institutionalized grammar Nazism is in Ukrainian nationalism



In school I had to read a patriotic poem about the return of the letter ? which was absent since 1933 orthography and only restored in 1990 https://t.co/KUHQBU9rqs — oppressedSVTFOEfan (@brickster_irl) April 27, 2025

Ale přišel i výsměch. „První národ, jehož nacionalismus se točil pouze kolem změny samohlásek v místních jménech,“ zaznělo.

First nation to have its nationalism solely revolved around changing vowels in place names https://t.co/ssALNPoPiC — PunishedPogman (@JanPogman2) April 26, 2025

Na absurditu počínání ministerstva poukázal i vojenský analytik Weaver: „Představte si, že by se Texas stal nezávislý na USA po studené válce a učinil používání přehnaný jižanský dialekt – a odpovídající psaný pravopis – právně povinný. A pronásledovaní lidí, kteří nadále mluvili standardní americkou angličtinou. A jejich ,prejzident‘ předstíral, že nerozumí anglicky,“ použil jazykovou přesmyčku v angličtině vojenský analytik Tyler Weaver.

Imagine if a post-Cold War independent Texas made the use of an exaggerated Southern drawl - and corresponding written spelling - legally mandatory.



And persecuted people who continued to speak standard American English.



And their Praysedant pretended not to understand English. https://t.co/u0XVvzQlDN — Armchair Warlord (@ArmchairW) April 27, 2025

