Ne! Rakousko a Dánsko směřují k odmítnutí migračního paktu OSN

Dokument se týká programu OSN pro přesídlování, v rámci kterého jsou zainteresované země povinny přijmout zodpovědnost za uprchlíky. Dánsko přitom již v minulosti dalo jasně najevo, že se programu OSN pro přesídlování nehodlá účastnit. Nyní tento svůj postoj potvrdilo po boku s Rakouskem, které změnilo své postoje v důsledku působení nově zformované vládnoucí koalice, kterou tvoří lidovci společně se Svobodnými.

Ústy dánské ministryně pro integraci Inger Støjbergové a rakouského ministra vnitra Herberta Kickla obě země avizovaly, že programu OSN pro přesídlování by se účasnily pouze v případě, že by byla přijata další opatření. Konkrétně představitelé uvedli ochranu vnějších hranic, zbrždění ilegální migrace a získání opětovné důvěry u veřejnosti. Pouze v takovém případě by podle obou členů vlády svých zemí bylo možné vybrané uprchlíky v malém množství přijmout.

Jak uvádí německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dánsko se fakticky neúčastní programu OSN pro přesídlování již od roku 2016. „Přestože se nám od té doby daří lépe zvládat integrovat uprchlíky, jsme stále v situaci, kdy na našem území pobývá až příliš velký počet těchto lidí,“ uvedla ministryně pro integraci ve svém prohlášení. Od roku 1989 Dánsko každoročně přijímalo v rámci zmiňovaného programu OSN 500 uprchlíků.

V posledních letech se však přistěhovalecká politika Dánska v důsledku uprchlické krizi zpřísnila a v regionu severní Evropy patří bezpochyby k nejrestriktivnějším. Minulý rok poslanci dánského parlamentu přijali opatření, podle kterého si může ministerstvo pro cizince a integraci samo rozhodnout, jestli a případně kolik uprchlíků bude v rámci programu OSN pro přesídlování přijímat.

