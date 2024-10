Ne hloupí. Šílení. Průzkum ukázal, která strana v USA má víc duševně nemocných

Debata se rozhořela pod příspěvkem investora Joea Lonsdalea, který na sociální síti X vysvětloval, proč v nedávné době tolik špičkových stavitelů v technologickém světě opustilo Demokratickou stranu. „Možná proto, že se stala hloupou stranou a propaguje idiokracii,“ nešetřil kritikou.

To ale podle některých není tak úplně pravda. „Je mi líto, ale demokraté jsou chytřejší než republikáni a údaje ukazují, že průměrný rozdíl v IQ mezi členy obou stran se v poslední době zvyšuje. Demokraté nejsou ‚hloupá strana‘,“ píše neznámý analytik zaměřený na kognitivní funkce.

Demokrati jsou podle něj „stranou duševně nemocných“ a „idiotská politika demokratů“ je způsobena úzkostmi a depresemi. „Neurotické neurózy z pocitu viny a patologické empatie – tedy duševní nemoci – demokratů jsou motorem nejhorší politiky této strany,“ uvádí dále.

Finální verdikt je tedy prý následující: „Republikáni jsou zatíženi svými retardy a demokraté svými duševně nemocnými.“

Sorry, but Democrats are smarter than Republicans, and the data show that the mean IQ gap between members of the two parties has been growing in the age of MAGA. The Democrats are not "the stupid party."



They are the mentally ill party. The idiotic identitarian-driven policies… https://t.co/25vRSj7eMN