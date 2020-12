Ne hospody, ale práce! Tam se to šíří

reklama

Středeční MF Dnes připomíná, že se podle analýz nejvíc lidí nakazilo v zaměstnání. Zároveň se však ukazuje, že lidé tráví v zaměstnání více času než např. v září. Data společnosti Google naznačují, že strach ze ztráty příjmů je silnější, než strach z onemocnění. Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 431 lidí

„Zatímco v pátek 30. října strávili lidé na pracovišti průměrně o 41 procent méně času oproti běžnému stavu z doby před epidemií, minulý pátek to bylo méně jen o 14 procent,“ uvedl k tématu list.

Navzdory tomu, že k práci z domova vyzývají občany premiér Andrej Babiš (ANO ) i ministr zdravotnictví Jan Blatný, jeví se to tak, že řada lidí dochází do práce, i když by nemuseli. Zatímco pražští zaměstnanci jsou v práci na home office v podstatě premianty, v Olomouckém kraji tuto možnost podle dostupných dat využilo jen asi 8 procent lidí.

Vedle toho situaci zhoršuje také návrat dětí do škol. Ukazují to data z Ústeckého kraje, kde se nemoc šíří např. v některých školkách. „Máme menší ohniska, například v Děčíně je to jedna mateřská škola, v okrese Litoměřice jich je dokonce šest,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Nákaza se objevila také v jedné z ubytoven zahraničních pracovníků v Ústeckém kraji. Bohužel opět narůstá i počet covid pozitivních lékařů a sester. Jeví se to však tak, že to není kvůli tomu, že by chodili do restaurací.

