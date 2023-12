Nebezpečné volby do Evropského parlamentu, varuje Borrell. Hrozba napravo

S tím, jak se začínají přibližovat červnové volby do Evropského parlamentu, se z Bruselu stále častěji ozývají obavy hlavounů Evropské unie z toho, jak se může přeměnit politická mapa Evropy směrem doprava. Po nedávném zděšení nad preferencemi evropských voličů od litevského eurokomisaře pro životní prostředí Virginijuse Sinkevičiuse se s obavami vytasil také šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell. Pro britský The Guardian zmínil, že za vzestupem pravice není neuspokojenost, nýbrž strach voličů. „Obávám se, že Evropané takto volí, protože se bojí,“ vyjádřil se.

pro britský deník The Guardian, který vyšel na Štědrý den. Podle serveru se Borrell obává, že se „voliči kvůli blízkým válkám vyděsí a zvolí populistické strany do Evropského parlamentu".



Podle Borrella tak voliči chtějí změnu v unijní politice nikoliv kvůli nespokojenosti se současným směřováním EU, nýbrž kvůli tomu, že je u voleb ovládá strach. „Obávám se strachu, obávám se, že Evropané takto volí, protože se bojí. Je vědecky dokázáno, že strach tváří v tvář neznámému a nejistotě vyvolává hormon, který si žádá bezpečnostní reakci. To je fakt,“ řekl Borrell The Guardianu.



Španělský socialistický politik, který je vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku poznačil, že Evropská unie se ocitla mezi dvěma válkami, přičemž ukazuje na dění na Ukrajině a v Pásmu Gazy. A během přednášky na summitu pořádaném časopisem Le Grand Continent řekl, že oba konflikty ohrožují budoucnost bloku, a v případě Ukrajiny se prý obává porážky, pokud nedojde k rychlé změně kurzu.

„Možná je to moment, kdy se musíme podívat na nebezpečí přicházející od velmoci, která ohrožuje naši demokracii, která ohrožuje samotnou Evropu, nejen Ukrajinu. A pokud rychle nezměníme kurz, pokud nezmobilizujeme všechny své kapacity, umožní to Putinovi vyhrát válku na Ukrajině. Stejně tak, pokud nebudeme schopni zastavit tragédii, která se děje v Gaze, myslím, že náš projekt bude velmi poškozen,“ řekl Borrell s tím, že „se Putin rozhodl pokračovat ve válce až do konečného vítězství“, což je hrozba pro sousední země i pro samotnou unii.



Právě hrozby současnosti dle něj mají vliv na to, jak se lidé chystají volit. „Jsme napadáni mediálním světem hrozeb, kde se denně dozvídáme o zločinech zla nebo války, a to vytváří hormonální aktivitu řízenou strachem,“ prohlásil a dodal, že „strany, které dokážou hrát na lidský strach a nabízet špatné odpovědi na dobré otázky, mohou přitáhnout podporu evropského obyvatelstva“. Borrell se prý obává, „že evropské volby budou stejně nebezpečné jako ty v USA“.

Zmínil také téma migrace a podotkl, že se nediví tomu, že je Evropa atraktivní pro lidi z celého světa. „Jsme magnetem pro statisíce lidí, kteří chtějí přijít žít do Evropy. A je snadné pochopit proč, když porovnáme naši životní úroveň. Jsme nejlepší kombinací politické svobody, hospodářské prosperity a sociální soudržnosti, jakou lidstvo dokázalo vytvořit,“ řekl k tomu Borrell.



Právě růst pravice v eurovolbách v roce 2024 naznačuje i analýza serveru Politico, podle něhož budou pravicové a euroskeptické strany v příštích evropských volbách posilovat na úkor stran centristických.

Posílit by měli dle této analýzy Evropští konzervativci a reformisté (ECR) a stali by se třetí nejsilnější skupinou v Evropském parlamentu. A výrazně by si polepšilo také pravicové uskupení Identita a demokracie (ID). „Očekávaný posun doprava odráží širší trend napříč národními volbami v Evropě, kde voliči v zemích, jako je Itálie, Finsko a Řecko, stále více vyzdvihují konzervativnější a tvrdší pravicové strany,“ komentuje to Politico.



Největšími poraženými nadcházejících eurovoleb by byli dle této analýzy Zelení, kteří by si udrželi pouze 48 křesel, což by znamenalo ztrátu 24 míst. Také skupina Levice by dle analýzy zůstala nejmenší skupinou v europarlamentu parlamentu se 45 křesly.



Právě nárůstu pravicových stran a touhy voličů v zemích Evropské unie po změně si povšiml nedávno také litevský eurokomisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius, jenž se zhrozil nad tím, jak se mnohé strany v EU odvracejí od Green Dealu, což je prý „nebezpečí nejen pro zelenou politiku, ale pro evropský projekt jako celek“.

Umírnění politici podle něj před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat příští rok, „přejímají krajně pravicová stanoviska k zelené legislativě“ a hrozí prý, že se voliči v EU rozhodnou podobně jako Nizozemci, kteří před nedávnem ve volbách masivně volili Stranu pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, stavějící se proti unijní klimatické legislativě.



Právě témata jako Green Deal a migrace budou klíčová i podle italského vicepremiéra Mattea Salviniho, jenž na začátku prosince dle agentury Reuters zmínil, že pro pravicovou skupinu Identita a demokracie (ID) bude cílem dostat se alespoň na třetí místo v Evropském parlamentu.



Wilders v projevu tehdy podotkl, že doufá, že jeho úspěch, „politické zemětřesení v Nizozemsku a v Evropě“, by mohl být „začátkem vlny vítězství v národních volbách“ pro podobně smýšlející spojence. A Tino Chrupalla z Alternativy pro Německo (AfD) upozornil na nutnost zmírnění boje EU proti automobilismu přes emisní normy a vyzval k „ukončení války proti automobilům“.

Předseda francouzské strany Národní sdružení Marine Le Penové Jordan Bardella také podotkl, že migrace bude neméně důležitým tématem nadcházejících eurovoleb a zdůraznil, že „Evropa se nesmí stát „pětihvězdičkovou ubytovnou pro Afriku“.

