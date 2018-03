Nebuď vulgární, Zemane, vyzývají u sochy Masaryka odpůrci prezidenta

Kolem poledne protestovali aktivisté na Hradčanském náměstí. Inauguraci prezidenta republiky, která za pár minut začne ve Vladislavském sále, využili odpůrci Miloše Zemana k vyjádření odporu proti němu. Kolem sochy T. G. Masaryka vlály vlajky Evropské unie. Na transparentech byly nápisy o tom, že prezident nemá být vulgární, nesmí zrazovat svou zem, musí být demokrat, má spojovat, a ne rozdělovat. Cedule v rukou odpůrců prezidenta upozorňovaly také na to, že prezident si nesmí dělat, co chce, i když vyhrál volby.

Na místě jich bylo kolem dvaceti. Pořadatelé ještě předtím přitom počítali zhruba s padesátkou manifestujících, jak informovala média. „Tady je snad jen patnáct lidí,“ komentovala nízkou účast na manifestaci jedna z kolemjdoucích dívek posměšně. „Turisté tady na Hradčanském náměstí evidentně neví, o co zde vlastně jde,“ hlásil na kameru reportér z konkurenčního média.

Na plácku pod sochou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka defilovala dvojice pořadatelů protestu s rozvinutým nápisem: „rebelové české politiky“. Nahoře u sochy bylo možné zahlédnout proslulého aktivistu Tomáše Peszynského, který se stal objektem zájmu některých novinářů.

Peszynski je znám coby Zemanův hlasitý kritik a rovněž i pojízdnou skulpturou, která Zemana, Orbána, Putina, Fica a Kaczynského zpodobňuje jako housenky užírající z listu demokracie. Rovněž se netají tím, že namá v lásce server ParlamentníListy.cz. Na jedné demonstraci na Václavském náměstí se dokonce pustil do verbální přestřelky s fotoreportérem redakce, když se jej reportér zeptal na autora housenky.

Právě na Hradčanském náměstí budou moci lidé sledovat samotný ceremoniál na velkoplošné obrazovce. Lidé mohou také čekat na třetím hradním nádvoří, přes které bude Zeman přecházet z Vladislavského sálu do katedrály sv. Víta. V oblasti Hradu se tak pohybuje zvýšené množství policistů.



Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě složí svůj druhý prezidentský slib. Na společné schůzi poslanců a senátorů se tak ujme prezidentského úřadu na dalších pět let. Zeman byl do úřadu hlavy státu zvolen v lednu v druhé přímé volbě prezidenta, když ve druhém kole porazil Jiřího Drahoše. Slavnostní ceremoniál ve Vladislavském sále začne ve 14:00. Přineseny do něj nejprve budou historické bojové prapory, prezidentská standarta, státní vlajka a výtisky současné i historické Ústavy.

autor: Jonáš Kříž