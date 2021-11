Nečekané. Cenzura i v Green Dealu. Co vás čeká a nemine

Youtuber František Kubásek se rozjel. Rozpovídal se o „zelené drahotě“ a kroutil hlavou nad tím, že Brusel do Green Dealu protlačil i boj proti dezinformacím. Podle Kubáska je to fakticky boj proti lidem, kteří se nebojí říkat pravdu o zelených bruselských šílenostech.

„Teď prosím poslouchejte pozorně ty soudruhy,“ začal.

„Polčák (STAN), Konečná (KSČM), Maxová (ČSSD), Kolaja (Piráti), Gregorová (Piráti), Peksa (Piráti), Šojdrová (KDU-ČSL), Zdechovský (KDU-ČSL), Pospíšil (TOP 09), Niedermayer (TOP 09),“ hřímal.

Proti návrhu hlasovali všichni europoslanci ODS v čele s Janem Zahradilem, oba europoslanci SPD a čtyři europoslanci ANO v čele s Martinou Dlabajovou. „Těm děkuji,“ pravil Kubásek.

Postěžoval si, že o Farm To Fork se toho vlastně člověk moc nedozví kromě propagačního videa a pár řádků, které ukazují, jak je Farm To Fork skvělý.

„Jediné, co o Farm To Fork víme, že bude brutálně omezovat vpravování chemie do půdy,“ upozorňoval Kubásek s tím, že na jednu stranu to vypadá dobře, ale na stranu druhou to zemědělcům sváže ruce, až budou potřebovat bojovat proti přemnožení některého hmyzu či suchu, což může v konečném důsledku vést i ke zdražování potravin. To je podle Kubáska velmi nebezpečné, protože potraviny se už teď zdražují, kupříkladu Madeta oznámila, že od příštího roku počítá se zdražením někde kolem deseti procent. Vysvětluje to tím, že bude platit více peněz za elektřinu i za suroviny, takže společnosti nezbývá než zvýšit ceny.

Pokud společně s tím začne fungovat Green Deal, podle Kubáska inflace nabere na obrátkách.

„Dostaneme se tak do nekonečný a naprosto brutální inflace, která nás tady strašně dlouho nepotkala, a tam nahoře budou všichni dělat, že to je úplně krásný a budou obviňovat lidi, kteří z toho budou vinit Brusel, z dezinformací,“ rozjel se Kubásek.

Údajný boj proti dezinformacím je další problém, který Kubásek s Green Dealem má.

„Řekněte mi, proč je součástí celé té strategie Green Dealu i boj proti dezinformacím a hate speech a tak dále. Proč, když se díváme na tzv. zelenou ekonomiku, tak jedním z těch pilířů je boj o udržení demokracie proti dezinformacím a projevům nenávisti. Oni i do Green Dealu nacpali cenzuru,“ rozčiloval se Kubásek.

„Nadnárodní cenzuru, která bude přikazována jednotlivým členským státům. Minulý týden jsem upozorňoval na to, že naše eurokomisařka Věra Jourová uvedla, že Evropská komise pracuje na rámci, který bude regulovat internet od projevu nenávisti a dezinformací. Hustý, co? Oni i do zeleného údělu nacpou cenzuru a popírání svobody slova. I tam. Prostě všude. Všude budou bojovat proti zlým dezinformacím. Za nic nemůžeme my, za nic nemůže naše stupidita, za nic nemůže naše zaslepenost, za nic nemůže to, že máme místo mozku ze zelený krychle kostku, za všechno můžou ruský dezinformace, čínský dezinformace, my jsme ti dokonalí, a abychom to dokázali, tak budeme své vlastní obyvatele umlčovat. V zájmu Green Dealu,“ rozjel se Kubásek.

„Kdyby byl Green Deal bezchybnej, tak by jeho kritici neměli na co poukazovat. Nemohli by poukazovat ani na to, že Green Deal českou inflaci ještě brutálně roztočí. A proto je v příštích volbách třeba hlasovat pro politiky, kteří budou ochotní se Green Dealu vzepřít.“ Tak to vidí Kubásek, podle něhož je třeba se tomu vzepřít, aby Česká republika nebyla zruinována.

