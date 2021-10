Nechat si „napíchat sr*čky“? Babiš uklidňuje mladého občana: Já si dal třikrát

reklama

Šéf hnutí ANO a končící premiér Andrej Babiš opakovaně žádá spoluobčany, aby se nechali očkovat proti nemoci covid-19, protože v očkování vidí jedinou skutečnou cestu, jak vybřednout z epidemie koronaviru, která celý svět a s ním i Česko sužuje už takřka dva roky. Data ukazují, že očkování snižuje pravděpodobnost přenosu viru a pokud se očkovaný člověk přece jen nakazí, ve většině případů má u nich nemoc mírnější průběh.

Na to poukázal i Babiš v apelu na pana Sismilicha , když ho v rámci rozhovorů ze série „pojď do mě“ přesvědčoval, aby se také nechal očkovat.

„Řekněte mi jeden chytrej důvod, proč bych se měl nechat očkovst, Od doby, co ta pandemie začala, tak jsem celou dobu zdravej. Nechat si do sebe napíchat nějaký sr*čky, to určitě nehodlám,“ vypálil na Babiše pan Sismilich.

„Já vás zdravím, pane Sismilich, tady mám čerstvou zprávu o očkování. Dnes ráno, to je 29. října, jsme vykázali 12.194.295 dávek vakcín. Nebudu opakovat to slovo,“ vyhnul se Babiš „srač*ám“, „ale ano, já jsem si to nechal dát třikrát, i tu dávku posilující, jednoduše proto, že očkování ochrání vaše zdraví a váš život,“ vysvětloval šéf ANO.

„Je to hlavně pro starší lidi. Vy vypadáte mladý, Ale i u tých mladých došlo k tomu, že bohužel někteří zemřeli. To znamená, že dneska v nemocnicích a na JIPkách v průměru 75 procent lidí je nenaočkovaných. A zkrátka očkováním můžeme získat tu kolektivní imunitu. Proto my propagujeme očkování. Měl byste se nechat naočkovat. Ano, vy mi řeknete, že i ti, kteří jsou naočkovaní, můžou být pozitivní, ale ten přenos je podstatně nižší u naočkovaných než u nenaočkovaných. A samozřejmě, tomu přenosu se hlavně zabrání nošením respirátoru,“ zdůrazňoval dál premiér Babiš.

Celé video naleznete zde

„Nevěřte těm různým dezinformacím na sítích. Očkování je jediné řešení problému covid. Proto jsem přesvědčen o tom, že je to důležité. Máme tady plno odborníků, kteří o tom mluví a je to prokázané všude na světě. Takže jedině očkování. A to není očkování kvůli tomu, abyste šel někam na dovolenou nebo do restaurace, to je kvůli tomu, abyste chránil vaše zdraví. Takže doufám, že změníte názor. Držím vám palce, mějte se fajn a na shledanou,“ rozloučil se Babiš.

Ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, a s ním řada lékařů, upozorňuje, že stávající koronavirová vlna je především vlnou neočkovaných osob. V posledních dnech počty prokázaně nově nakažených den co den atakují hranici 3 i 4 tisíc a pomalu přibývají i pacienti v nemocnicích. I jihočeský hejtman a lékař Martin Kuba (ODS) upozorňuje, že nebýt očkování, nemocnice v Jihočeském kraji by se plnily mnohem rychleji.

