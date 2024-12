Nechce se jim bránit vlast, vozí se v luxusních autech. Křeček ostře o Plzni

Uprchlíky z Ukrajiny bude v únoru Česká republika hostit již tři roky. A skoro stejně dlouho trvají stížnosti občanů na chování některých z nich. Problémy je nechvalně proslulá zejména Plzeň, kde například nedávno bylo vyhlášeno celostátní pátrání po Ukrajinci, který jízdou v protisměru po dálnici D5 ohrozil hned několik vozidel, než ho policisté dopadli, těžce opilého (2,7 promile) a s taktéž opilým spolujezdcem bez dokladů. Pátrání je vyhlášeno, protože se ani napodruhé nedostavil k soudu. Podobných incidentů má za sebou Plzeň více než dost.

Primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) chce bezpečnostní situaci řešit a obrátil se na ministra vnitra Rakušana, aby vydal povolení vykázat za hranice města problematické lidi, kteří nemají ve městě trvalé bydliště, protože městu chybějí policisté a lidé mají strach, zejména v parcích a v prostoru před hlavním nádražím.

„Bylo by to za opakované porušení zákona, tato legislativa byla platná do roku 2017, ale byla zrušena. I zástupci vládní koalice prohlašují toto restriktivní opatření za funkční. My jsme o něj žádali loni v létě u premiéra Fialy, stejně jako u ministra Rakušana. Pan premiér odpověděl, že předává na Ministerstvo spravedlnosti k řešení,“ popisoval primátor v ČT, jak by tato „deportace“ vypadala. A dodal, že za 14 měsíců se neozval nikdo, ani z Úřadu vlády, ani z Ministerstva spravedlnosti.

Následně zmínil, že problémem jsou jednak bývalí agenturní pracovníci, kteří zůstali ve městě, ale nemají v něm trvalé bydliště. Ne všichni jsou problémoví, ale část ano. A pak ukrajinští uprchlíci. „V našem kraji žije 79 tisíc cizinců, z toho 40 tisíc v našem městě a jsou to dopady ukrajinské krize. Ti lidé, kterým my chceme pomáhat, to je legitimní, já pomáhat chci, zejména ženám a dětem, ale trošku nechápu, proč tu jsou mladí muži v aktivním věku, kteří by pravděpodobně mohli sloužit na Ukrajině a válčit…“ řekl primátor, než byl moderátorem ČT přerušen.

„A abych vám dořekl to, co mě naše veřejnoprávní televize doříct nenechala, tak jsem jasně pro pomoc všem, kteří utíkají před válkou. Ale nechci a nebudu tolerovat závadné chování ukrajinských mladíků, kteří si dělají z našich vyhlášek a zákonů trhací kalendář,“ dokončil na sociálních sítích. Hodlá jednat s ukrajinským velvyslancem. „Všichni víme, že Ukrajina hledá posily pro svou armádu, kde může. My v Plzni takových adeptů máme celou řadu. I o tom chci hovořit s ukrajinským velvyslancem, kterého jsem požádal o schůzku. Jsem přesvědčen, že náš cíl je v tomto stejný,“ doplnil.

Dalším, kdo chce bezpečnostní situaci v českých městech řešit, je senátor Zdeněk Hraba, který připravuje legislativu ohledně nepřizpůsobivých bezdomovců. „Nejenže si nezaslouží pomoc, ale musíme se snažit tyto lidi dostat z veřejného prostoru. Nikdo zkrátka nemá právo hyzdit veřejný prostor, obtěžovat a ohrožovat svým chováním ostatní,“ uvádí Hraba. Za to byl kritizován například stranou Zelených, která tvrdí, že řešení bezdomovectví je dát těmto lidem domov, nikoliv je zavírat do vězení.

Zarzycký v rozhovoru pro ParlamentníListy tvrdí, že v Plzni se proti jeho snahám vymezují tamní politici koalice SPOLU. „Můj názor je takový, že máme pomáhat všem, kteří to potřebují a pomoc i chtějí. V Plzni takové projekty máme, stejně jako se snažíme postarat se o lidi bez domova v zimním období. Druhá věc je, zda se máme starat o všechny z celé republiky nebo o lidi, kteří tady zůstali vlivem pracovních agentur a mají bydliště například na Slovensku. Za mě ne. Vedle prevence musí vždy existovat i represe,“ uvedl primátor.

Primátora i Zdeňka Hraby se ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz zastává český veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, který odhaduje, že by se problematika bezpečnosti na veřejnosti mohla stát předvolebním tématem. „Vlastně ani tak nejde o nějaký anonymní ‚veřejný pořádek‘, ale o práva řádných občanů na klidný bezpečný život v obci,“ říká. Zmínil právě snahy senátora Hraby a také jak byl „utnut“ primátor Plzně. Křeček se vymezuje proti tvrzení, že by Hrabovým návrhem byla porušena lidská práva. „Právo řádných občanů na klidný život jistě nikoliv,“ míní.

Problém je dle jeho zkušeností naléhavý. „Bezstarostně léta konstatujeme růst počtu vyloučených lokalit, dlouhá léta to do jisté míry oprávněně vysvětlujeme sociální situací některých lidí. Ovšem stále více občanů přestává klidně přihlížet k tomu, že mnozí práceschopní lidé se svoji sociální situaci nesnaží nikterak zlepšit a postačuje jim ‚situace‘ zajištěná štědrými sociálními dávkami. Nehodlají přihlížet k tomu, že mnohdy je část obce vyloučena nikoliv pouze sociálně, ale v mnoha směrech především chováním konkrétních lidí, na které je dosud ‚zákon krátký‘,“ říká.

Konstatuje, že zde, ač by se to dít nemělo, stojí proti sobě dvě práva. Právo na azyl a volný pohyb proti právu na bezpečný a klidný život. A bude nutné si vybrat. „Samozřejmě vím, že právem na ‚pořádek‘ se zaštitovalo mnoho totalitních režimů. Právě proto se však domnívám, že situace už téměř souvisí s demokracií u nás: Proč by občané volili ty, kteří nezajistí pořádek? V obci a konec konců i ve státě. Výsledky voleb v několika evropských státech mohou být překvapením jen pro někoho. Abychom se jednou ještě více nedivili…“ varuje ombudsman.

Zmiňuje například Německo, kde dali přednost právu na azyl, ačkoliv bylo jasné, že se jedná o ekonomické migranty. A Němci toho začínají mít plné zuby. „Přejeme všem lidem na světě lepší život, ale odjezdem do Evropy to vyřešit nelze. Tak prostě svět nefunguje,“ vzkazuje Křeček.

„Někteří naši uprchlicí jezdí v luxusních autech a jiní, schopní, avšak neochotní bránit svoji vlast, způsobují svým chováním nesnesitelnou situaci v obcích. Starosta Plzně to však ‚nesmí‘ veřejně vyslovit. Ale přesně to je třeba! Pamatujete před nedávnem na příjezd romských ‚uprchlíků‘ z Ukrajiny? Všichni jsme se jim snažili pomáhat, neziskovky nás poučovaly o jejich lidských právech. A kde je jim dnes konec? Nechali si vyplatit sociální dávky, odjeli a udělali z nás hlupáky! A těmi snad být nechceme,“ uzavírá Křeček.

Celý text veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka:

Zdá se, že problematika veřejného pořádku obcí by se mohla stát jednou z vážných předvolebních témat. Vlastně ani tak nejde o nějaký anonymní „veřejný pořádek“, ale o práva řádných občanů na klidný, bezpečný život v obci. A zdá se, že přituhuje. Redaktor veřejnoprávní televize rázně přeruší primátora Plzně, který se na obrazovce chystá pojmenovat problém, který v obci mají. Že by neměly být veřejně pojmenovány? Dokonce i předseda ústavněprávního výboru Senátu Hraba považoval za nezbytné předložit návrh zákona o radikálním postihu bezdomovectví, který vzbudil snad oprávněnou kritiku zleva i zprava. V praxi by byl asi obtížně realizovatelný, ale argumentace proti němu, že by byla porušena lidská práva? Řádných občanů na klidný život jistě nikoliv… Setkal jsem se s představiteli dvou západočeských krajů, jednal jsem o těchto problémech na pozvání Svazu měst a obcí a všude existuje přesvědčení, že veřejný pořádek v obcích vyžaduje naléhavě řešení.

Bezstarostně léta konstatujeme růst počtu vyloučených lokalit, dlouhá léta to do jisté míry oprávněně vysvětlujeme sociální situací některých lidí. Ovšem stále více občanů přestává klidně přihlížet k tomu, že mnozí práceschopní lidé se svoji sociální situaci nesnaží nikterak zlepšit a postačuje jim „situace“ zajištěná štědrými sociálními dávkami. Nehodlají přihlížet k tomu, že mnohdy je část obce vyloučena nikoliv pouze sociálně, ale v mnoha směrech především chováním konkrétních lidí, na které je dosud „zákon krátký“.

Práva by se neměla dostávat příliš proti sobě, ale v obcích se to běžně děje. Lidské právo na azyl, volný pohyb a občanské právo na bezpečí a klidný život. Jako vždy si budeme muset vybrat a není to při posuzování střetu lidských práv žádná výjimka. Samozřejmě vím, že právem na „pořádek“ se zaštiťovalo mnoho totalitních režimů. Právě proto se však domnívám, že situace už téměř souvisí s demokracií u nás: Proč by občané volili ty, kteří nezajistí pořádek? V obci a konec konců i ve státě. Výsledky voleb v několika evropských státech mohou být překvapením jen pro někoho. Abychom se jednou ještě více nedivili…

Říká, se, že hlupák je ten, kdo stále opakuje stejnou chybu a očekává jiný výsledek. Německo v nedávné době přijímalo v dobré víře statisíce lidí pod záminkou, že jde o „uprchlíky“ před válečnými konflikty, ačkoliv každému na první pohled muselo být jasné, že se nejedná o uprchlíky, ale o „ekonomické migranty“, tedy lidi hledající lepší život, lepší svoj sociální situaci. Takové chování je sice z jejich hlediska pochopitelné, ale sociální systém Německa se z těchto důvodů hroutí. Evropa v tom pokračuje. Ale zdá se, že občané, nejen v Německu, již toho mají „plné zuby. Přejeme všem lidem na světě lepší život, ale odjezdem do Evropy to vyřešit nelze. Tak prostě svět nefunguje. Někteří naši uprchlicí jezdí v luxusních autech a jiní schopní avšak neochotní bránit svoji vlast způsobují svým chováním nesnesitelnou situaci v obcích. Starosta Plzně to však „nesmí“ veřejně vyslovit. Ale přesně to je třeba! Pamatujete před nedávnem na příjezd romských „uprchlíků “ z Ukrajiny? Všichni jsme se jim snažili pomáhat, neziskovky nás poučovaly o jejich lidských právech. A kde je jim dnes konec? Nechali si vyplatit sociální dávky, odjeli a udělali z nás hlupáky! A těmi snad být nechceme.

