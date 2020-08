Nechceme. Dejte mladým. Důchodci u Fridrichové o 5 000 Kč. Ale pozor

Po letní pauze se do vysílání ČT vrátil pořad 168 hodin s moderátorkou Norou Fridrichovou. Ta prostřednictvím reportáže nazvané „Po nás potopa“ představila pět seniorů, kteří kritizovali koaliční vládu ANO a ČSSD v čele s premiérem Andrejem Babiše za to, že rozhazuje a chce si koupit důchodce jednorázovým příspěvkem ve výši 5 tisíc. Předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes naopak krok vlády ocenil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda ČSSD Jan Hanáček oznámili, že senioři před vánocemi dostanou jednorázový příspěvek pět tisíc korun jako kompenzaci za stres, kterým prochází v časech koronavirové epidemie.

„Je vládní plán oznámený pět týdnů před krajskými a senátními volbami ale fér? Nesnaží se premiér upevnit voličské jádro, na kterém jeho hnutí stojí?“ zeptala se Fridrichová.

Sám Babiš zdůraznil, že jeho příspěvek důchodcům nemá s volbami nic společného, protože nikam nekandiduje, ani v krajských, ani v senátních volbách. Další zástupci hnutí ANO však v krajích uspět chtějí.

Pětice seniorů premiérovi na kameru vzkázala, aby peníze, kterými si je chce získat, dal mladým lidem.

Anketa Jsme zadlužení a příspěvek 5 tisíc Kč pro důchodce si nemůžeme dovolit, řekla předsedkyně TOP 09 Pekarová. Má pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 1976 lidí

„Jsem důchodce. To, co se tady chystá s podplácením důchodců, je zločin. My důchodci máme jediní v covidí době jistotu - dostaneme důchod. Co samoživitelky, rodiny s dětmi, OSVČ a všichni, co neví, jak budou žit za měsíc? Zato vědí, že ty předvolební dárečky vlády budou splácet,“ uvedla na sociální sítí Magdalena Kosinová.

Přímo na kameru poté dodala, že koalice ANO a ČSSD podle jejího názoru jen rozdává předvolební úplatek. „Nic jinýho,“ zdůraznila. „Jednorázový příspěvek před volbami nemůže nikdy působit věrohodně. Nikdy,“ dodala ještě.

Předsedkyně Krajské rady seniorů v Ústí nad Labem Vilma Svobodová. členka KDU-ČSL, také jasně řekla, co si myslí. „Před Vánocemi jsou všichni takoví rozněžnělí, tak si tím seniory koupí.“

Naproti tomu předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes, který byl v ČT popsán jako spojenec premiéra Babiše, plán vlády ocenil: „Když nám dává někdo peníze, tak to určitě nemůžeme odmítat," pravil s úsměvem. „Životní náklady důchodců rostou rychleji a jejich vykompenzování určitě uvítáme. My to chápeme jako vykrytí růstu životních nákladů a také jako mezigenerační spravedlnost,“ dodal s vážnou tváří.

Poukázal také na to, že si důchodci museli kupovat roušky nebo dezinfekci a to jejich životní náklady zvýšilo.

Paní Svobodová sice uznala, že ceny zboží jdou nahoru, ale poukázala na fakt, že zboží podražuje všem a vůbec ne jen seniorům.

Paní Evžena Štanclová z Klubu seniorů v Lounech záměr vlády také zkritizovala. „Ty peníze, když si to vezmete, se potřebují někde jinde. Vezměte školu, vezměte lékaře. Od toho je snad ta paní ministryně, která by měla vědět, kam ty peníze dát. Teďko se vyhodí takových miliard,“ zlobila se.

Paní Anna Kaderová prohlásila, že jde o politickou hru. „To víte, že ten předvolební boj tam je velikej,“ uvedla.

A nebyla zdaleka jediná, kdo si to myslí.

„Bylo by to milé, nebudu říkat, že by se mi to jako důchodkyni nelíbilo, ale je tam jedno velké ‚ale‘. Mám dojem, že je to předvolební boj,“ řekla do kamery paní Hana Slepičková.

Senior Miroslav Kohout se postavil na stanu Zdeňka Pernese. „Že bychom dostali takový příspěvek, to jsem spokojenej a rád to vítám,“ prohlásil.

V reportáži zazněla také slova ministryně práce a sociálních věcí, kterou zlobí, že musí pořád odpovídat na otázky, kde se na tento příspěvek vezme.

„Já když jsem v neděli byla v Otázkách Václava Moravce, tak jsem se musela strašně ovládat, abych panu Moravcovi neřekla, že už mě strašně unavuje ta otázka, jestli si to můžeme dovolit nebo ne. Nebo kde na to vezmeme. To je taková hloupá, podle mě, plytká diskuse, kde na to vezmeme,“ rozčílila se Maláčová.

Vše završila sociologická data, podle kterých asi 45 procent seniorů volí hnutí ANO a Andrej Babiš s tímto faktem teoreticky mohl kalkulovat, když jednorázový příspěvek oznamoval. Jde tady totiž přibližně o 3 miliony voličů.

Ale jak již řekl sám Babiš, když debatovali o tomto jednorázovém příspěvku, údajně s volební podporou seniorů vůbec nekalkuloval.

