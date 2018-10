Nechceme muslimy, opravdu ne! Řekli Češi. A tím to teprve začalo...

ANKETA Podle nejnovějšího výzkumu Pew Research Center by jen 12 procent Čechů přijalo muslima za rodinného příslušníka. Což je nejméně ze všech s výjimkou Arménie, která však sousedí s Tureckem a má s ním neblahé historické zkušenosti. Například v nám blízkém Slovensku to bylo 47 procent. Data pocházejí z průzkumů uskutečněných v období mezi roky 2015 a 2017. Účastnilo se 56 000 dotazovaných v 34 zemích západní, střední a východní Evropy. ParlamentníListy.cz se zeptaly v anketě politiků, co o tomto téměř „nejhorším“ výsledku soudí.

„Prostě nemáme s muslimy zkušenosti, takže toto je přirozená reakce – strach. A ten se nedá překonat kampaní za miliony Hate Free, ale pouze osobní zkušeností, která musí být pozitivní,“ odpověděl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Podle mého je to důsledek toho, čeho jsme svědky několik posledních let. Terorismus je spojován s islámem a málokdo rozlišuje víru a radikální islamismus. Neříkám, že je to správné, ale nedivím se tomu,“ vysvětlil předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. „Nijak mě to nepřekvapuje. Islám je spojován s terorismem v Evropě, ve světě. Naše společnost má jen minimální zkušenost v soužití s lidmi s muslimskou vírou. Ta opatrnost je podle mého soudu pochopitelná,“ vedl senátor Petr Orel (SZ).

Naši lidé umějí myslet a nepotřebují rádce

„Neřekl bych, že je to druhý nejhorší výsledek. Může to být i druhý nejlepší výsledek výzkumu ve 34 zemích. Záleží na úhlu pohledu,“ konstatoval senátor Jaroslav Zeman (ODS).

„Ona je to vlastně dobrá zpráva,“ okomentoval bývalý místopředseda vlády, Senátu i ČSSD Zdeněk Škromach.

Ing. Zdeněk Škromach ČSSD

„Myslím, že ten výsledek vypovídá o tom, co se děje v zemích, které si multikulturalismus před lety zvolily jako státní náboženství a zavíraly se oči před činy těch, kteří dostali možnost se mít v civilizovaném světě lépe než ve své vlastní domovině. I když se díky politicky korektním médiím nedozvíme všechno, protože je třeba chování těchto lidí všelijak omlouvat a hlavně mlžit a mlžit, tak přece jen činy těchto muslimů vycházejí najevo dnes a denně, takže jen naivní zoufalci si mohou myslet, že naši občané jsou natolik naivní, že jim to sluníčkářské vymývání mozků spolknou i s navijákem. Ukazuje to – a to jednoznačně i tento průzkum – že to s našimi lidmi není tak zlé, protože umějí myslet a nepotřebují rádce z prostředí politických elit. Koneckonců jsem ještě neslyšel, že by bojovnice za sirotky si je vzala k sobě domů,“ sdělil předseda strany Dobrá volba 2016 Pavol Lukša.

Pavol Lukša

č. 1, Moravskoslezský kraj

„Že neví, o čem mluví,“ usoudila Hana Aulická Jírovcová, místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM. „Je to důsledek nezvládnuté migrace v řadě západních zemí a zkušenosti se zdejším soužitím s muslimy. Dále za tím stojí některé události jako například teroristický útok v listopadu 2015 v Paříži. Takže se průzkumům nelze až tak divit,“ uvedl Marian Keremidský, místopředseda Strany práv občanů Zemanovci.

Marian Keremidský, Mgr. SPOZ

místopředseda SPOZ

Nemáme vymyté mozky a držíme si zdravý rozum

„Svědčí to o dobré schopnosti našeho národa v zájmu přežití jeho kultury vnímat historické zkušenosti jiných národů. Ještě naši lidé nemají vymyté mozky multikulturalisty a drží si zdravý rozum,“ domníval se Radim Fiala, místopředseda SPD.

Ing. Radim Fiala SPD



Psali jsme: Kalousek: Ó, jak jsem se mýlil. Prostě ten populismus je naprosto neodolatelný Jurečka (KDU-ČSL): Poslanci, kteří dělají svoji práci, jsou zaplaceni přiměřeně. Ti druzí jsou i zadarmo drazí Každé mimino chce víc mlíka, tak já chci přidat peníze. Upřímná chvilka Gazdíkova poslance při debatě o platech politiků Ministryně Schillerová: To bychom zasypali klienty dalšími papíry navíc, ve kterých se nevyznají

„Tolik? Myslím, že je to výsledek příliš lichotivý. Osobně jsem přesvědčen, že jich tolik není. Neznám nikoho, kdo by tuto blbost udělal. Naopak každý, s kým se na toto téma bavím, takovou možnost zásadně odmítá,“ konstatoval senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz).

Jaroslav Doubrava S.cz



„Výsledek průzkumu má několik důvodů. Zásadním důvodem je spojení terorismu a hrůzných činů bojovníků ISIL s náboženskou vírou. Druhým důvodem je stále živá nelegální migrace a s ní spojené problémy. Třetím a u nás specifickým důvodem je šíření strachu z islámu a z islamizace ČR. Občané mají prostě lidský strach z neznámého, protože drtivá většina obyvatel nemá žádné zkušenosti se soužitím s muslimy,“ vysvětlil bývalý dlouholetý poslanec ČSSD Antonín Seďa.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



„Myslím, že je to důkaz vysoké úrovně české vzdělanosti. Lidé znají historii a současné dění ve světě. Je nad slunce jasnější, že islám je s naší kulturou neslučitelný. Jeho základní principy a nepřekročitelná přikázání se denně promítají do života běžných lidí. Někde jsou islámské zásady za hranicí evropských zvyků i zákonů,“ konstatoval bývalý poslanec hnutí ANO Zdeněk Soukup.

PhDr. Zdeněk Soukup ANO 2011



„Podstata mé odpovědi obecně – je obsažena již v obsahu vašeho dotazu – cituji: s výjimkou Arménie, která má své historické zkušenosti... Češi jsou zatím stále ještě vzdělaný národ, ačkoliv nemají tuto přímou historickou zkušenost jako Arméni s genocidou ze strany Turků (pokud si odmyslíme války evropských národů proti Osmanům a pravidelné kruté nájezdy janičářů v období mezi šestnáctým stoletím až první čtvrtinou století dvacátého), zato ale mají, svým způsobem ojedinělé zkušenosti – například s pomocí v době skutečné nouze jak ze Západu, tak z Východu, s okupací produktem západní demokracie v polovině dvacátého století a stejně tak okupací pěti armád Varšavské smlouvy ve druhé polovině téhož století,“ uvedl v úvodu své obsáhlé odpovědi bývalý poslanec hnutí ANO Bohuslav Chalupa.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Češi nikdy cizího nechtěli, ale své si vzít nenechají

„Nevím, komu a jak byly kladeny dotazy Pew Research Centre, nevím, jak se umístily národy mající přímou zkušenost s koloniální nadvládou, otroctvím a plundrováním zdrojů jiných národů – ale v našich českých odpovědích se pravděpodobně výrazně projevilo jednak to, že si Češi jasně uvědomují, kam může vést ztráta suverenity a kontroly nad svým vlastním politickým, kulturním, sociálním či náboženským osudem, a jednak to, že Češi nikdy ‚cizího nechtěli, ale své si vzít nenechají‘,“ pokračoval. „Češi jsou oprávněně skeptičtí k tomu, co stále intenzivněji a průhledněji prosazují zástupci takzvané liberální demokracie, LGBT menšin a zejména politického islámu v podivuhodné shodě se sociálními neomarxistickými inženýry z Bruselu, OSN a dalších světových ‚klubů‘, kteří chtějí mermomocí – tedy i za cenu zničení vlastního civilizačního okruhu – dosáhnout toho, abychom všichni bez rozdílu, bez jakýchkoliv vlastních nákladů, snahy, rizika a odpovědnosti dosáhli absolutního štěstí... A Korán toto nabízí zcela otevřeně – jen je potřeba stát se muslimem, džihádistou a v souladu s povinností a právem Koránu – zabít alespoň pár z nás, nevěřících psů, pak ho čeká ráj a 72 panen,“ uvedl.

„Češi také často cestují po západní Evropě a navštěvují místa ‚obohacená‘ kulturami nelegálních migrantů, takže nejsou odkázáni pouze na solidně zaplacené veřejnoprávní zkreslované, jednostranně orientované informace – což právě v kombinaci s již zmíněným všeobecným vzděláním způsobuje – ó hrůzo –, že vnímají nebezpečnost toho, co se děje na západ a na jih od nás. V České republice to prostě a jednoduše nechceme!“ je přesvědčen. „A zaplať pánbůh německá madam M, francouzský mistr M, či italská madam M (tři bruselská M) včetně mistra Junckera by to už konečně mohli vzít na vědomí jako definitivní fakt a přestat nám vyhrožovat tím, že pokud s nimi nebudeme sdílet jejich obrovský průšvih, že nás potrestají vyloučením z jejich ráje,“ dodal.

„Měl bych pro Pew Research Centre námět na další dotazníkovou akci, smyslem obdobnou s ‚nepatrnou‘ obměnou – kolik praktikujících muslimů (ze 34 muslimských zemí) by přijalo nevěřícího (eventuálně křesťana) jako rodinného příslušníka... To by byl panečku průzkum vyvážený, že?“ uzavřel Chalupa.

autor: Oldřich Szaban