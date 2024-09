Nechci, aby mě zastřelil černoch. Slovo „rasista“ je zbraň. Student napsal černé na bílém

Student Univerzity v Chicagu Daniel Schmidt na síti X napsal zoufalou prosbu o řešení černošské kriminality, která ničí Chicago i samotnou univerzitu. „Za pár dní začínám svůj poslední ročník. Když jsem nastupoval na vysokou školu, snažil jsem se to všechno ignorovat... Chtěl jsem být jen finančník... Ale pak byl měsíc po začátku prvního ročníku zabit asijský student černochem a mně to došlo: Je moderní americký sen jen snaha žít daleko od černochů? Proto investiční bankéři pracují osmnáct hodin denně? To je cíl studia? To je všechno?“ klade naléhavý otazník Schmidt a upozorňuje, že jen loni bylo v kampusu přepadeno více než deset studentů.

„Jedné studentce mířil na hlavu pistolí, když šla ve tři hodiny odpoledne po kampusu,“ říká Schmidt k incidentu, ze kterého existuje i videonahrávka.

„Nejdříve jsem si říkal, že jsem neměl chodit na vysokou školu v Chicagu. Ale v poslední době jsem se začal sám sebe ptát: Proč se musím smířit se zničením této skvělé instituce? Proč se jí musím vzdát ve prospěch lidí, kteří mě chtějí zabít? Ať jdou do háje,“ píše rozhodně Schmidt.

Chicagskou univerzitu založil v roce 1890 John D. Rockefeller. Od té doby jejím akademikům bylo uděleno 99 Nobelových cen a škola se etablovala jako jedna z nejprestižnějších univerzit v Americe. S Univerzitou v Chicagu je spojen například nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman, nositel Nobelovy ceny za filozofii Bertrand Russell nebo americký politolog John Joseph Mearsheimer.

Podle Schmidta je to dnes jedna z mála vysokých škol, která upřímně chrání svobodu projevu, a že i proto může napsat tento příspěvek, aniž by se bál vyloučení. „Přesto nikde jinde na světě nenajdete tak úžasný kontrast IQ v okruhu pěti minut chůze. Průměrné skóre studentů na Univerzitě Chicago je 1545 bodů, což je nejvíce ze všech univerzit v zemi. Za poslední tři roky byli dva z těchto studentů zavražděni a desítky přepadeny grázly, jejichž IQ je příliš nízké na to, aby pochopili, proč je špatné někoho zabít,“ srovnává student a dodává, že takto míří jeho milovaná univerzita k zániku, protože tam brzy nebude chtít nikdo studovat.

„Už mě to unavuje. Chci jezdit metrem bez obav, že mě zastřelí nějaký černoch. Chci jít v noci na rande s dívkou bez obav, že nás zastřelí černoch. Chci, aby moje budoucí děti mohly žít ve městech bez obav, že je zastřelí černoch,“ burcuje Schmidt.

Toho nezajímají historické bolístky černošských obyvatel, protože dnes už je jiná doba. „Narodil jsem se v roce 2003 – nemůžete mě přimět, abych se upřímně zajímal o otroctví, rasovou segregaci nebo jakoukoli jinou událost z minulosti, která by mě měla nutit přijmout podmínky třetího světa jako normu pro americká města. Zdá se, že jediné řešení je to nejzřejmější. Přivést Národní gardu. Utrácet dolary za maximální policejní dohled. Udělejte cokoli, co je nutné, aby tato města byla opět bezpečná,“ apeluje student.

Jenže problém je podle něj ten, že s černošskou kriminalitou ve skutečnosti nejde bojovat, protože vše je hned nálepkováno jako rasismus. „Problém je ovšem v tom, že k tomuto řešení nemůžeme dospět hned teď, protože se bojíme, že budeme označeni za rasisty. Viděl jsem to na vlastní oči. Na univerzitě v Chicagu levicová skupina CareNotCops běžně zastrašuje studenty i profesory, aby se nevyjadřovali, a varuje je před rasismem. Když jsem byl v prvním ročníku a černoch zavraždil asijského studenta, stovky zahraničních studentů chtěly uspořádat protest a požadovat více policistů. Měli pocit, že tito zločinci se nejvíce zaměřují na ně. V reakci na to je organizace CNC okamžitě označila za rasisty a oni od požadavků upustili,“ vzpomíná student.

Nespočet mladých lidí má podle něj v současnosti pocit, že situace je beznadějná. „Byli přesvědčeni, že bující kriminalita je neoddělitelnou součástí života ve městě. Pokud je někdo nepřepadl nebo nenapadl, určitě znají někoho, kdo to udělal. Uznávají, že tato města padla a že zvítězili ti nejhorší lidé ve společnosti. Na tomto způsobu myšlení, který byl naprogramován do mladých lidí, je něco tak zlověstného, že zpochybňují nejen budoucnost této země, ale i schopnost civilizace zvítězit nad zkažeností. ‚Můžeme zkoumat vesmír, ale nemůžeme zabránit černochům, aby vás přepadli,‘ učí se vážně vysokoškolští studenti. Jako by naše instituce chtěly, aby mladí lidé navždy zůstali v područí dekadence, demoralizace a smrti,“ nechápe Schmidt zvrácenost dnešní doby.

Na závěr student opět vybízí k odvaze řešit tento kritický problém americké společnosti. „Obnovení velkých amerických měst by přineslo opravdový rozkvět – chce to jen odvahu. Vedlo by to k levnějším a čistším čtvrtím, ke klidné veřejné dopravě, k bezpečným školám, které podporují vynikající výsledky, ke generaci optimistů, která by dodala energii inovacím, a k přílivu štěstí, přátelství a lásky. Především by to znamenalo naše osvobození od neustálého obviňování z minulosti. Není nic, čeho bychom od té chvíle nemohli dosáhnout. Pevně doufám, že se to stane skutečností ještě za mého života. Udělám, co bude v mých silách, abych tomu pomohl,“ dodal Schmidt odhodlaně.

At my college, the University of Chicago, it’s inevitable that black people will mug students at gunpoint this school year—because it happens every year. Last year more than a dozen students were mugged. One student had a gun pointed at her head while walking on campus at 3:00… pic.twitter.com/rwX3AJYftN — Daniel Schmidt (@realdschmidt) September 16, 2024

Mnozí lidé dávají Schmidtovi za pravdu, že při studiích čelili stejnému problému. „Před lety jsem tam chodil na vysokou školu. Tehdy to bylo stejné. Při orientaci nám říkali, že v případě napadení máme běžet k nejbližšímu modrému telefonu, vyrazit ho a běžet dál. To by přivolalo policii. Dodnes si vzpomínám, jak jsem byl v šoku, když jsem takovou radu slyšel,“ stojí v jednom z komentářů.

I went to college there years ago. It was the same then. We were told in orientation that if attacked to run to the nearest blue phone and knock it loose and keep running. That would summon police. I still remember being shocked to hear such advice. — Libertarian Gandalf (@libertarianfilm) September 16, 2024

Další Schmidta pochválili za jeho odvahu téma veřejně řešit. „Jsi odvážný, že jsi taková prohlášení učinil ještě ve škole pod svým pravým jménem. Také jsem chodil na vysokou školu v Chicagu a všichni vědí, že hrozba existuje, a chovají se podle toho (obvykle), ale nikdy to nepřiznají. Jižní čtvrti jsou ale jako cizí země. Jsou tam oblasti, které vypadají doslova postapokalypticky. Buďte tam v bezpečí,“ popřál jiný komentující.

You’re brave for making such statements while still in school under your real name. I also went to college in Chicago, first at Loyola and then UIC, and everyone knows the threat exists, and they act accordingly (usually) but will never admit it.

The south side though is like a… — Autumnian Germ (@ApollonianGerm) September 17, 2024

A bývalí studenti vzpomínají, že problémy tam byly už v 70. letech, ale od té doby se ještě zhoršily. „Chodil jsem tam v 70. letech. Tehdy to bylo nebezpečné, ale ne tak jako teď,“ přidal se další.

I went there in the 70s. It was dangerous then, but nothing like now. — Mary Perdue (@maryperdue) September 16, 2024

