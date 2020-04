Nechte mě domluvit, mladý muži, naštvala se profesorka poslankyně na novináře. Mrtvá sestřička a nepěkná role médií

Profesorka Věra Adámková, poslankyně za hnutí ANO Andreje Babiše a lékařka, v rozhovoru s moderátorem Čestmírem Strakatým vystupovala s rázností Napoleona Bonaparta. Odmítla, že by vláda v přípravě na epidemii koronaviru něco podcenila. Poté vyčinila médiím za to, jak se chovala k sestřičce nakažené koronavirem, která bohužel již zemřela.

Lékařka a poslankyně za hnutí ANO Věra Adámková má za to, že vláda v žádném případě nepodcenila koronavirovou pandemii.

„Já si myslím, že vůbec ne. Zaprvé, oni vycházeli z dat, která byla v okolí. Zadruhé, víte velmi dobře, že řada lidí tvrdí, že to jsou přísná opatření, která nejsou potřeba, a já musím říci, že se zasáhlo včas,“ sdělila Babišova poslankyně Čestmíru Strakatému v rozhovoru pro Reflex.cz.

Je přesvědčená, že opatření, která vláda přijala, byla opatření dostatečně plošná, dostatečně rázná, a učinila tak včas.

Zdůraznila také, že ještě před pár lety by neměl stát v zásobě žádné ochranné pomůcky, a toto je situace natolik nová, že nelze koaliční vládě ANO a ČSSD vyčítat, že měla ve skladech příliš málo roušek a respirátorů. V novém tisíciletí zasáhly svět podobné epidemie, poslední v roce 2012, ale jejich ohnisko bylo v Asii a do Česka se virus tolik nerozšířil. „Čili se zdálo, že toto bude dostatečné. A je třeba říci, že ze všech krizových a hygienických plánů vyplývá, že víceméně každé zdravotnické zařízení má mít rezervu,“ zdůraznila.

Když jí Strakatý připomněl, že jako předsedkyně zdravotnického výboru se mohla o situaci ve zdravotnických zařízeních zajímat, rázně ho zastavila. „My jsme se zajímali. Nechte mě domluvit, mladý muži,“ zvolala. Obratem dodala, že ještě v prosinci se zdálo, že je Evropa na situaci připravená.

Členové výboru se prý ptali, jak je to s ochrannými prostředky, bylo jim řečeno, že je vše v pocesu. „A my nemáme žádnou gesci do toho zasáhnout,“ zdůraznila.

A to, že ještě v půli března Babiš tvrdil, že roušek je dost a že je na požádání sám doveze, omluvila Adámková tím, že premiér vycházel z toho, co mu někdo jiný sdělil. „Pana premiéra někdo informoval a výbor pro zdravotnictví to nebyl,“ vysvětlovala úsečně. „Já si myslím, že se objednávky udělaly, objednávky nebyly vykryty. A když vám nedodají objednávku, byť zaplacenou, tak co uděláte?“ ptala se poslankyně.

Poté pochválila české firmy, že se státu snažily podat pomocnou ruku a přeorientovaly svou produkci na šití roušek.

Vzhledem k tomu, že nezná přesnější informace, nedokáže prý říci, zda byla situace podceněna u domovů pro seniory.

Počítá ale s tím, že opozice bude vládu tak či onak kritizovat. To je celosvětově, to není jenom u nás. Každá opozice může říkat, co chce, protože za nic nezodpovídá, a navíc se to dobře čte. Takže tuhle politickou kritiku tam očekávám, a není-li odborně podložená, nemá pro mě žádnou hodnotu. Je to prostě povídání,“ odbyla opozici.

Naproti tomu odborně podloženou kritiku je prý připravena vzít v potaz. Trvala si však na tom, že vláda přijala dostatečně rázná opatření a přijala je včas.

Strakatý Adámkové sdělil, že vláda mohla být ještě ráznější a mohla např. už v únoru lidem zakázat cesty do Itálie, neboť dobře věděla, že se na severu Apeninského poloostrova nemoc COVID-19 šíří.

„To máte teoreticky jistě pravdu. Na druhé straně se domnívám, že bylo potřeba, aby ti lidé měli šanci vrátit se domů nějakým způsobem. Těch informací byla řada. Všichni mohli zrušit tu dovolenou, na to ty informace měli. Přesto to řada lidí neudělala, protože předpokládala, že se jim nic nestane. To je dobře, že tam ta optimistická nálada k vlastnímu já trvá, zejména u mladších lidí, byť to pak přináší řadu komplikací pro celý proces,“ uvedla Adámková.

A já se domnívám, že bylo velmi dobře, že před těmi zhruba 14 dny došlo k uzavření velkých obchodních center, protože tím se snížila ta možnost setkat se s někým, kdo je nakažen,“ zdůraznila poslankyně s tím, že to prý pomůže zdravotnictví zvládnout těžší případy.

Poděkovala všem lidem, kteří dodržují karanténu, poděkovala zdravotníkům, ale i učitelům, kteří učí on-line a do noci pak opravují úkoly nebo připravují nové úkoly pro žáky a studenty na další den. Poděkovala také prodavačkám, které zůstávají v práci, aby si lidé mohli nakoupit.

Pár slov řekla i ke zdravotní sestřičce, která se nakazila koronavirem a zemřela. Jejímu zdraví zasadily ránu spekulace, že zdravotníci z Thomayerovy nemocnice nepostupovali zcela správně a mohli nakazit pacienty.

„Musím říci, že tady se média moc nevyznamenala; protože k ní dojížděli do jejího bydliště a měli otázky, které nebyly, bych řekla, příliš profesionální,“ prohlásila poslankyně s tím, že zná několik sousedů této nešťastné sestřičky a dostala informace od nich.

Zdůraznila také, že řada lidí už nemoc COVID-19 mohla prodělat, aniž by o tom ti lidé věděli, protože neměli buď žádné příznaky, nebo jen mírné projevy nemoci. Pokud by se koronavirus někdy vrátil v té podobě, v jaké tu je dnes, pravděpodobně ohrozí podstatně méně lidí, protože pravděpodobně narazí na protilátky v populaci.

