Něco tak arogantního už jsem dlouho neslyšela... Pekarová Adamová to drsně schytala od významné funkcionářky

Předsedkyně Evropské unie žen Jana Spekhorstová, která ve volbách do Evropského parlamentu kandidovala za hnutí Jaromíra Štětiny Evropa společně (ESO), sama z vlastní politické zkušenosti zná TOP 09 zevnitř, se na svém twitterovém účtu pořádně obula do první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Označila ji za arogantní, protože si neváží voličů na venkově, jak se vyjádřila v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Markéta Pekarová Adamová před nedávnem oznámila, že se rozhodla kandidovat na předsedkyni TOP 09. O tento post bude bojovat s Tomášem Czerninem, se kterým je zajedno v získávání TOP 09 voličů na venkově.

Není tajemstvím, že Czerninovi je blízké vesnické prostředí, ve kterém vyrůstal, zato Markéta Pekarová Adamová je podle deníku spíše „městský člověk“. První místopředsedkyně tak mluví nejčastěji o zaměření na městské voliče, které je nutné oslovit ještě více, naopak Czernin chce, aby se strana sice nevzdala tohoto typu voličů, ale podstatně více se snažila oslovit také voliče na vesnicích a v menších městech.

„Sázet na nějakého úplně nového voliče, který nás nikdy dřív nevolil, je strašná chyba. To je opravdu mrhání sil. Pokud nás tito voliči dříve volili, tak zejména kvůli spolupráci se Starosty a nezávislými,“ reagovala v rozhovoru Pekarová na Czernina, který v žádném případě nechce opomíjet voliče v Praze a velkých městech, ale kromě nich prý musí mít strana také program pro lidi na vesnicích.

Vyjádření Pekarové Adamové pro Aktuálně.cz neušlo pozornosti předsedkyně Evropské unie žen Jany Spekhorstové. To, jak se politička staví k voličům z venkova, vnímá velmi kriticky. K celé věci se proto vyjádřila na sociální síti Twitter. Kdo podle ní nestojí o voliče na venkově, nemá právo být na celostátním politickém poli. A měl by se vrátit do svého městského komunálu. „Něco tak arogantního jsem už dlouho neslyšela...,“ podotkla na adresu Pekarové Adamové na závěr Spekhorstová.

Pekarová Adamová pak v rozhovoru ujistila, že to neznamená, že by venkovské voliče úplně zavrhovala. „Pochopitelně mi záleží na každém potenciálním voliči, ale jsem přesvědčena, že my se musíme ze všeho nejvíce soustředit na ty voliče, které jsme ztratili. A kteří odešli třeba k Pirátům nebo ODS,“ vysvětlila s tím, že má blízko k typickým voličům topky, jako jsou mladí lidé a střední generace, mnohdy ženy a právě lidé ve velkých městech. „Mám pocit, že jsem zástupcem takové generace, rozumím jejich problémům a nabízím program, který jim může v dlouhodobém horizontu pomoci,“ dodala na závěr první místopředsedkyně TOP 09.

autor: nab